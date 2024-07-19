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Новости Война
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Рашисты запустили КАБы на Харьковщину, раздались взрывы

РФ випустила КАБи в напрямку Харківщини

Российские оккупационные войска осуществили пуски КАБов в направлении Харьковщины.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

По данным корреспондентов Общественного, в Харькове прогремела серия взрывов, вероятно, за пределами города.

Читайте: Украина в ОБСЕ: Бомбардировщики РФ надо уничтожать до сброса ими КАБов

Автор: 

обстрел (28239) Харьковщина (5577) КАБ (398)


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скидали над Бліжнім і Батрацкай Дачєй.
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19.07.2024 09:43 Ответить
 
 