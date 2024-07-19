Рашисты запустили КАБы на Харьковщину, раздались взрывы
Российские оккупационные войска осуществили пуски КАБов в направлении Харьковщины.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
По данным корреспондентов Общественного, в Харькове прогремела серия взрывов, вероятно, за пределами города.
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Urs
показать весь комментарий19.07.2024 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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