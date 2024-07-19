Великобритания требует от РФ освободить задержанных украинских сотрудников ОБСЕ

Великобритания призвала Россию немедленно освободить трех незаконно удерживаемых РФ украинских представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил постоянный представитель Британии при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается на сайте британского правительства, на прошлой неделе сотрудник ОБСЕ Вадим Голда был приговорен оккупационным "судом" к 14 годам лишения свободы. Кроме него, россияне незаконно удерживают еще нескольких представителей организации.

"Мы присоединяемся к действующему председателю и генеральному секретарю в однозначном осуждении вынесения судебного приговора на прошлой неделе Вадиму Голде к 14 годам заключения", - отметил Холланд на заседании Постоянного совета организации в Вене.

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Он отметил, что задержание Вадима и его коллег из Специальной мониторинговой миссии в Украине и обращение с ними является нарушением устоявшихся международных принципов. В частности, Хельсинкского Заключительного акта.

Британский посол отметил, что действия России создали "ужасный прецедент, который должен вызывать глубокое беспокойство у всех нас".

Голланд также призвал Москву освободить и всех граждан Украины, которых незаконно удерживают российские оккупанты.

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Напомним, что трое сотрудников СММ ОБСЕ - Вадим Голда, Максим Петров и Дмитрий Шабанов - были задержаны в апреле 2022 года в оккупированном Донецке и Луганске, где они выполняли свои официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников ОБСЕ.