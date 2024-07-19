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Великобритания требует от РФ освободить задержанных украинских сотрудников ОБСЕ

Британія закликала Росію звільнити затриманого українського працівника ОБСЄ Вадима Голду

Великобритания призвала Россию немедленно освободить трех незаконно удерживаемых РФ украинских представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил постоянный представитель Британии при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается на сайте британского правительства, на прошлой неделе сотрудник ОБСЕ Вадим Голда был приговорен оккупационным "судом" к 14 годам лишения свободы. Кроме него, россияне незаконно удерживают еще нескольких представителей организации.

"Мы присоединяемся к действующему председателю и генеральному секретарю в однозначном осуждении вынесения судебного приговора на прошлой неделе Вадиму Голде к 14 годам заключения", - отметил Холланд на заседании Постоянного совета организации в Вене.

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Он отметил, что задержание Вадима и его коллег из Специальной мониторинговой миссии в Украине и обращение с ними является нарушением устоявшихся международных принципов. В частности, Хельсинкского Заключительного акта.

Британский посол отметил, что действия России создали "ужасный прецедент, который должен вызывать глубокое беспокойство у всех нас".

Голланд также призвал Москву освободить и всех граждан Украины, которых незаконно удерживают российские оккупанты.

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Напомним, что трое сотрудников СММ ОБСЕ - Вадим Голда, Максим Петров и Дмитрий Шабанов - были задержаны в апреле 2022 года в оккупированном Донецке и Луганске, где они выполняли свои официальные обязанности по мандату всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Автор: 

Великобритания (5046) задержание (6692) ОБСЕ (4889) россия (96446)


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це як кричати з берега на алігатора, який схопив здобич за шию.
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19.07.2024 09:58 Ответить
Ото і в Європі і надалі вважають росію адекватною? Ватна це правда. Дурень думкою багатіє. У вчинках росії і полягає ,,Секрет рузькаї душі і міра..
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19.07.2024 10:07 Ответить
Це просто ппц. Орки знущаються над сліпим ОБСЄ. Потвори!
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19.07.2024 10:35 Ответить
Угу...Самое время обратиться в ООН о защите прав инвалидов.
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19.07.2024 11:19 Ответить
Тупые импотенты... Террористы захватили заложников, а они выражают озабоченность...

Задержите за шпионаж в 2 больше россиян и потом обменяйте их.

По другому с террористами никак.
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19.07.2024 10:38 Ответить
 
 