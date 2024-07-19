Отношение ЕС к Грузии изменится после окончания войны в Украине, - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что война в Украине завершится "максимум через год" и это поможет улучшить отношения Грузии с Европейским Союзом.

Об этом он заявил после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Новости-Грузия.

"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - отметил Кобахидзе.

По словам премьера Грузии, главным условием для стабилизации ситуации в регионе является окончание войны в Украине.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно повлияет на политическую ситуацию в нашем регионе и на отношение к Грузии", - добавил Кобахидзе.

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