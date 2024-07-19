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Новости Война
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Отношение ЕС к Грузии изменится после окончания войны в Украине, - премьер Кобахидзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что война в Украине завершится "максимум через год" и это поможет улучшить отношения Грузии с Европейским Союзом.

Об этом он заявил после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Новости-Грузия.

"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Этот процесс начнется и до того, однако многое будет зависеть от того, когда успокоится политическая ситуация в регионе", - отметил Кобахидзе.

По словам премьера Грузии, главным условием для стабилизации ситуации в регионе является окончание войны в Украине.

"Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно повлияет на политическую ситуацию в нашем регионе и на отношение к Грузии", - добавил Кобахидзе.

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Автор: 

Грузия (4506) Евросоюз (17341) Кобахидзе Ираклий (25)


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Топ комментарии
+15
це їхній арєстовічъ?
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19.07.2024 10:04 Ответить
+11
они думают что кацапы победят) нюню
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19.07.2024 10:15 Ответить
+8
забудуть в Європі про Грузію років на 20 а може і більше
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19.07.2024 10:06 Ответить
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це їхній арєстовічъ?
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19.07.2024 10:04 Ответить
судячи з «айкью» таки да - їхня люська

цікаво, що йому скаже грузинська молодь на виборах ?
російську вони вже НЕ розуміють ! совсєм ! поліцейські, навіть молоденькі дівчатка офіціантки намагаються щось вичавити з себе англійською - виглядає трішки кумедно, але - похвально ! Міша розвернув Грузію !
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19.07.2024 13:55 Ответить
в україні оберуть, портнових медведчуків бойко арєстовічєй?
нажаль, все може бути.
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19.07.2024 10:05 Ответить
забудуть в Європі про Грузію років на 20 а може і більше
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19.07.2024 10:06 Ответить
Який зв'язок між прокацапським керівництвом Грузії та війною в Україні?
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19.07.2024 10:13 Ответить
они думают что кацапы победят) нюню
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19.07.2024 10:15 Ответить
Оно думает что если рашисты захватят Украину то мы будем опять вместе дружить Украина и Грузия в составе рашки в одном болоте.
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19.07.2024 10:22 Ответить
Усе просто. Грузія допомагає рф обходити санкції Заходу. Якщо війна припиниться, то санкції можуть зняти, і воно сподівається, що на Грузію не будуть дивитися, як на прорашистського сателіта.
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19.07.2024 11:12 Ответить
Обмудок.
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19.07.2024 10:16 Ответить
Ну ну. Велкам до клубу ізгоїв: раша іран кндр грузія.
раша і їх підстилки так вимазалась в крові, гівні і брехні, що треба не одне покоління змивати
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19.07.2024 10:18 Ответить
Идиот. Проблема не в ЕС а в самой Грузии и грузинском народе которые вместо ЕС выбрали *януковоща* и *грузинскую мечту* в составе рашки. Скоро не только в окупированной абхазии и и в Тбилиси рашисты построят военные базы. Вот вам результат переговоров с рашистами и ползучая окупация. Если Украина пойдет тем же договорняковым путем, результат будет аналогичным.
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19.07.2024 10:19 Ответить
Вже. В Очамчирі військово-морська база із посудинами московитів, як їх знищувати тепер?
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19.07.2024 11:46 Ответить
Як в пісні В.Висоцького про баню, лижи і пасатіжи .
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19.07.2024 10:19 Ответить
Тут головне що арсенал грузинської армії (техніка і бк) кацапи зараз можуть використовувати для поповнення своїх сил без особливих труднощів, а ві не такий маленький і у непоганому стані. До того ж логістика набагато зручніша ніж з від пончика і китайців перти.
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19.07.2024 10:21 Ответить
В ЄС може й зміниться. Але не у нас. Допоки у них при владі рашистські прокладки. Ми їм допомагали у 2008. Зараз вони проти нас на догоду кремлю.
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19.07.2024 10:47 Ответить
Грузія вибрала , невідомо у майбутньому ,що ми "виберемо"
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19.07.2024 10:59 Ответить
Грузія обрала те саме прорашистське лайно, що й українці в 2019 році. Але там будуть чергові вибори восени. А от коли будуть вибори в Україні?
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19.07.2024 11:16 Ответить
Навіть не сподівайся, іванішвілівська лялька. Ставлення ЄС до Грузії зміниться тоді, коли прорашистська влада Грузії зміниться на прогрузинську.
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19.07.2024 11:18 Ответить
Пішов подалі мордорський колборант,на українській крові розвиваєти бізнес.
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19.07.2024 11:28 Ответить
Ці "грузинци" не тільки "робкіє", але і якісь огидні і неповного розуму (не всі).
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19.07.2024 12:03 Ответить
Тобто після розвалу фєдєсрашки…
І ***** ви потрібні будете ЄС, під час громадянської війни і перерозподілу влади на посткацапському просторі???
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19.07.2024 12:04 Ответить
Невже так себе можна неповажати: території втратили, людей також, отримали рашку на своїй території, її війська, купу російських лічинок "ввідє бєжєнцев", був шанс стати частиною ЄС, а тепер все в дупу. Втрата історичних часу та можливостей бути разом з цивілізацією. ДЕБІЛИ.
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19.07.2024 13:45 Ответить
ставлення до грузії вже ніколи не зміниться. Кацапські прокладки. Замарали себе лайном на роки вперед
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19.07.2024 18:05 Ответить
 
 