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Новости Война
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Рашисты атакуют малыми группами на мотоциклах возле Малой Токмачки Запорожской области, - ОСГВ "Таврия"

Окупанти на мотоциклах атакують на Запоріжжі

Российские оккупанты в районе села Малая Токмачка (Запорожская область) на мотоциклах осуществляют попытки штурмов.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка... Это уже достаточно привычная тактика, он (враг. - Ред.) атакует малыми пехотными группами без бронетехники, но на мотоциклах", - рассказал он.

По словам Лиховия, за сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки, из них две пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одном из штурмов Силы обороны Украины уничтожили три вражеских мотоцикла и трех водителей.

Всего за сутки в районе ответственности ОСГВ "Таврия" уничтожено четыре мотоцикла противника.

Читайте: Ситуация в Крынках: Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи, - ОСГВ "Таврия"

Автор: 

Запорожская область (3251) Лыховий Дмитрий (76)


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Топ комментарии
+5
Це говорить про одне:
НІЯКИХ загороджувальних споруд ми так НЕ ПОБУДУВАЛИ!
Невеличкий ров перед позиціями та колючий дріт унеможливили би будь які такі спроби. Я вже мовчу про надовби та міни.
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19.07.2024 10:48 Ответить
+4
Такая тактика эффективна только в одном случае, если у противника недостаточно пехоты. Для любого пулеметчика это тир.
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19.07.2024 11:04 Ответить
+3
спираль бруно

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19.07.2024 13:45 Ответить
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Дистанційне мінування і велкоме ****
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19.07.2024 10:26 Ответить
Тільки от на тому напрямку такі засоби обмежені. Й велика нестача фпв.
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19.07.2024 10:32 Ответить
протипіхотні безполезны, а протитанкові не спрацюють...
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19.07.2024 10:39 Ответить
сміятись на слові "безполєзні", чи на слові "не спрацюють"?
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19.07.2024 10:46 Ответить
1. вони їдуть, піхотні пізно спрацюють.
2. маса не дозволить.
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19.07.2024 10:48 Ответить
ви спеціально вчора зарегились, щоб тут цю ***** написати? Вибачайте, хотів написати "маячню", але це було би м'яко.
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19.07.2024 11:10 Ответить
ні не спеціально

наведіть свої аргументи.
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19.07.2024 11:11 Ответить
відїхати можно на моцику тільки від гранати з розтяжкою, бо там підривач УЗРГМ, якій дасть декілька секунд, і якщо гнати на повну, то можно вціліти, але не гарантовано - розліт уламків від ефки - гарантовано 50 метрів, тобто затрьохсотитись легко.

ПтМки, ОЗМки та і всі ПОМки спрацьовують моментально. Так влаштовані у них датчики цілі.

Щодо протитанкових мін (а у нас найбільше розповсюджені ТМ-62 і ТМ-72), то не читайте *****, яку пишуть у вікіпєдії, а краще запитайте у саперів. А то ви тут вводите людей в оману, що може призвести до трагедії. Ви ж не вивчали як влаштований підривач МВП-62М, правда??? Завжди розраховуйте, що достатньо буде навантаження для спрацювання підривача ваги 40-50 кілограмів.
Якщо вам треба посилання на компетентне джерело, то можу для вас пошукати, витративши хвилин п'ять.
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19.07.2024 11:43 Ответить
я знав, що будеш рити інет.
ось тепер і ти в темі.

однак не все так просто як ти написав, все ж наступити ногою і наїхати - це різні речі. Імовірність вціліти багаторазово вище.

про протитанкові зовсім промовчу, вони зроблені якраз для проходу легкої техніки.
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19.07.2024 11:47 Ответить
раджу і тобі теж порити інет, щоб не писати тут ***** з вікіпєдії. Про протитанкові зовсім промовчу, бо знаю, що до упоротих не доходить.
Просто не треба тут демонструвати упоротість. Спробуй продемонстувати обізнаність.
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19.07.2024 11:54 Ответить
Колючий дріт і вони як мішені в тирі. Можна відпрацьовувати навички володіння стрілецькою зброєю. І економити fpv
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19.07.2024 11:11 Ответить
спираль бруно

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19.07.2024 13:45 Ответить
Або 'Ягоза'.
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19.07.2024 15:37 Ответить
тільки ж, недавно риготали з дебільних кацапів, що на мотиках, на квадриках.
як, з отим мангалами, на танках?
як, м'ясні штурми?
як, малими групами?
виявилось, що таки, ефективна тактика?
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19.07.2024 10:35 Ответить
Такая тактика эффективна только в одном случае, если у противника недостаточно пехоты. Для любого пулеметчика это тир.
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19.07.2024 11:04 Ответить
І? Ціль більша ,а чорні мішки тіж самі
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19.07.2024 10:35 Ответить
тут посадку, там пару будиночків.

так і йде їх наступ.
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19.07.2024 10:40 Ответить
моцикі броньовані?
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19.07.2024 10:43 Ответить
Бронированная выхлопная система
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19.07.2024 12:31 Ответить
Mad Max мабуть передивились у дитинстві
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19.07.2024 10:46 Ответить
Німці в першу Світову теж на Балтиці такі десанти висаджували
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19.07.2024 15:38 Ответить
Це говорить про одне:
НІЯКИХ загороджувальних споруд ми так НЕ ПОБУДУВАЛИ!
Невеличкий ров перед позиціями та колючий дріт унеможливили би будь які такі спроби. Я вже мовчу про надовби та міни.
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19.07.2024 10:48 Ответить
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19.07.2024 13:48 Ответить
фоточка з Першої Світової?
тоді тямили у колючих загорожах.
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19.07.2024 14:00 Ответить
Что вообще можно захватить на мотоциклах?! Это травмоопасный транспорт, которым надо уметь пользоваться, особенно по пересеченной местности.
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19.07.2024 11:01 Ответить
різко висунутися вперед, спробувати закріпитися на позиції, дочекатися підкріплення, повторити!
те що тактика савовбивча - так!
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19.07.2024 11:23 Ответить
Если несколько мотоциклистов способны удерживать позицию, значит с обороной беда.
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19.07.2024 11:26 Ответить
Дочекаємось поки вони ,як німці дівізіями гнали червоних в 41році. Бо зрозуміло що комплексних захисних споруд ніде немає. І проти танків, і проти БТР, піхоти, мотоциклістів. Далі за списком всіх можливих засобів наступу та ураження кацапів.
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19.07.2024 11:22 Ответить
Немцы тоже любили на мотоциклах ездить в 2 мировую...
Натягивайте тонкие стальные тросы 1,5 м от земли.
Также рубите топором велосипедные колеса пополам и раскидываете на дорогах.
При наезде на таку оглоблю любой мотоцикл или багги разом кувырнется.
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19.07.2024 14:26 Ответить
 
 