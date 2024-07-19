Рашисты атакуют малыми группами на мотоциклах возле Малой Токмачки Запорожской области, - ОСГВ "Таврия"
Российские оккупанты в районе села Малая Токмачка (Запорожская область) на мотоциклах осуществляют попытки штурмов.
Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка... Это уже достаточно привычная тактика, он (враг. - Ред.) атакует малыми пехотными группами без бронетехники, но на мотоциклах", - рассказал он.
По словам Лиховия, за сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки, из них две пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одном из штурмов Силы обороны Украины уничтожили три вражеских мотоцикла и трех водителей.
Всего за сутки в районе ответственности ОСГВ "Таврия" уничтожено четыре мотоцикла противника.
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2. маса не дозволить.
наведіть свої аргументи.
ПтМки, ОЗМки та і всі ПОМки спрацьовують моментально. Так влаштовані у них датчики цілі.
Щодо протитанкових мін (а у нас найбільше розповсюджені ТМ-62 і ТМ-72), то не читайте *****, яку пишуть у вікіпєдії, а краще запитайте у саперів. А то ви тут вводите людей в оману, що може призвести до трагедії. Ви ж не вивчали як влаштований підривач МВП-62М, правда??? Завжди розраховуйте, що достатньо буде навантаження для спрацювання підривача ваги 40-50 кілограмів.
Якщо вам треба посилання на компетентне джерело, то можу для вас пошукати, витративши хвилин п'ять.
ось тепер і ти в темі.
однак не все так просто як ти написав, все ж наступити ногою і наїхати - це різні речі. Імовірність вціліти багаторазово вище.
про протитанкові зовсім промовчу, вони зроблені якраз для проходу легкої техніки.
Просто не треба тут демонструвати упоротість. Спробуй продемонстувати обізнаність.
як, з отим мангалами, на танках?
як, м'ясні штурми?
як, малими групами?
виявилось, що таки, ефективна тактика?
так і йде їх наступ.
НІЯКИХ загороджувальних споруд ми так НЕ ПОБУДУВАЛИ!
Невеличкий ров перед позиціями та колючий дріт унеможливили би будь які такі спроби. Я вже мовчу про надовби та міни.
тоді тямили у колючих загорожах.
те що тактика савовбивча - так!
Натягивайте тонкие стальные тросы 1,5 м от земли.
Также рубите топором велосипедные колеса пополам и раскидываете на дорогах.
При наезде на таку оглоблю любой мотоцикл или багги разом кувырнется.