Рашисты атакуют малыми группами на мотоциклах возле Малой Токмачки Запорожской области, - ОСГВ "Таврия"

Российские оккупанты в районе села Малая Токмачка (Запорожская область) на мотоциклах осуществляют попытки штурмов.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка... Это уже достаточно привычная тактика, он (враг. - Ред.) атакует малыми пехотными группами без бронетехники, но на мотоциклах", - рассказал он.

По словам Лиховия, за сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки, из них две пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одном из штурмов Силы обороны Украины уничтожили три вражеских мотоцикла и трех водителей.

Всего за сутки в районе ответственности ОСГВ "Таврия" уничтожено четыре мотоцикла противника.

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