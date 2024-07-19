В мире - глобальный IT-сбой: Он коснулся авиакомпаний и ТВ-каналов (обновлено)
Глобальный технический сбой фиксируется в разных странах мира, в частности, в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Так, в Украине произошел сбой в работе "Нової пошти", Sense Bank и Vodafone.
В то же время ряд авиакомпаний США, в частности American Airlines, United Airlines и Delta Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью.
Аэропорт Берлина заявил о задержке регистрации на рейс из-за технической неисправности. Похожие проблемы есть и в других аэропортах мира.
Один из крупнейших телевизионных новостных каналов Британии Sky News не может вести прямую трансляцию, заявил председатель правления.
В целом этот глобальный технический сбой повлиял на работу в разных странах, в частности в испанских аэропортах, турецкой авиакомпании, австралийских СМИ и банках и тому подобное.
Издание Bloomberg сообщило, что это связано с программным обеспечением CrowdStrike.
Компания CrowdStrike подтвердила, что компьютеры, на которых установлено ее ПО, имеют проблемы с внезапным выключением операционной системы Windows.
По данным Bloomberg, сбой повлиял на работу ряда аэропортов Нидерландов.
Аэропорт Праги заявил, что страдает от сбоя в работе глобальной системы регистрации. Некоторые вылеты задерживаются.
Аэропорт Чанги в Сингапуре сообщил, что многие автоматизированные стойки регистрации не работали. Проблемы наблюдаются и в аэропортах Японии.
В аэропорту Сиднея – большие очереди.
Reuters сообщает, что Испания заявила о "компьютерном инциденте" во всех своих аэропортах.
Сбой также оказал влияние на услуги бронирования пациентов в некоторых практиках врачей Великобритании.
В Дании заявили о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в столице Копенгагене, из-за чего местные власти призвали в случае пожара звонить в экстренные службы.
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Сбой затрагивает все продукты Microsoft, что приводит к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернета и многое другое.
▪️В Украине сбои в работе операторов связи и банков.
▪️United Airlines и Delta Airlines также приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в результате продолжающегося глобального сбоя - Федеральное управление гражданской авиации США.
▪️Индийский новостной канал Times Now сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».
▪️Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".
▪️Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.
▪️Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.
▪️Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.
ми тримали купу систем на він2003сервер та не мали жодних проблем бо в нас був кваліфікований адмін
Якщо серьозно, то тут (виключно на мою думку, не претендую на істину, бо майже ніколи вінду не адмінив) різниця в підходах до оновлення в лінувсовому і віндовому світах. В лінуксовому світі в тебе є щонайменше 2 повністю відокремлені типи серверів (зазвичай - три, інколи - 4). Всі апдейти ти накатуєш на девелопмент сервери, як на найменш важливі. Сам чи автоматизацією - не важливо, але ти повністю контролюєш цей процес. Потім ганяєш тести. Потім накатуєш на тестові сервери. Знову ганяєш тести. Потім коли на двох рівнях всі тести ОК - зміни доходять до продакшен серверів.
В віндовому світі все простіше. В тебе стоїть антівірь, він самостійно скачав оновлення, все здохло, завіса.
я терабайтні бази з ораклом в мене працювали на віндах, без проблем і без усілякого клауда
Вот вам и "цифровизация"...
Підводні кабелі інтернету, і вплив на них рашистів, це лише один з пазликів, які допомагають, отому з недостріляних вухом, прийти до влади, для знищення існуючого миропорядку!
Бездіяльнсть Західних демократій, породжує КРИВАВЕ МУРЛО, нового фашизму з московії!!
марафон працює?
хто може, подивіться.
Хто не хоче годувати свою армію, годує чужу.
Купуй квиток на свій ***** супер ржет і убейся об зємлю.
на безплатному лінунсі багато не заробиш!
Серед наших клієнтів (виробники серйозного обладнання для виробництва) таких маса. Аргументи не діють.
Born in https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow Moscow in the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_SFSR Russian SFSR , a constituent republic of the https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union , Alperovitch came to the U.S. at age 13 in 1994.
Який чудернацьеий збіг обставин )
Особливо покопатись де він взяв кошти на інвестиції
это розовые понислишком доверился сложной технике, которая рушится на раз.
А за поребриком агрессивная орда с привычкой разрушать
1) Завантажте Windows у безпечному режимі (Клавішу F8 необхідно натиснути до запуску операційної системи, але після завантаження BIOS);
2) З папки C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike видаляємо файл "C-00000291*.sys";
3) Перезавантажуємо комп.