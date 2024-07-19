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В мире - глобальный IT-сбой: Он коснулся авиакомпаний и ТВ-каналов (обновлено)

Глобальний IT-збій фіксується у світі

Глобальный технический сбой фиксируется в разных странах мира, в частности, в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Так, в Украине произошел сбой в работе "Нової пошти", Sense Bank и Vodafone.

В то же время ряд авиакомпаний США, в частности American Airlines, United Airlines и Delta Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью.

Аэропорт Берлина заявил о задержке регистрации на рейс из-за технической неисправности. Похожие проблемы есть и в других аэропортах мира.

Один из крупнейших телевизионных новостных каналов Британии Sky News не может вести прямую трансляцию, заявил председатель правления.

В целом этот глобальный технический сбой повлиял на работу в разных странах, в частности в испанских аэропортах, турецкой авиакомпании, австралийских СМИ и банках и тому подобное.

Издание Bloomberg сообщило, что это связано с программным обеспечением CrowdStrike.

Компания CrowdStrike подтвердила, что компьютеры, на которых установлено ее ПО, имеют проблемы с внезапным выключением операционной системы Windows.

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По данным Bloomberg, сбой повлиял на работу ряда аэропортов Нидерландов.

Аэропорт Праги заявил, что страдает от сбоя в работе глобальной системы регистрации. Некоторые вылеты задерживаются.

Аэропорт Чанги в Сингапуре сообщил, что многие автоматизированные стойки регистрации не работали. Проблемы наблюдаются и в аэропортах Японии.

В аэропорту Сиднея – большие очереди.

Reuters сообщает, что Испания заявила о "компьютерном инциденте" во всех своих аэропортах.

Сбой также оказал влияние на услуги бронирования пациентов в некоторых практиках врачей Великобритании.

В Дании заявили о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в столице Копенгагене, из-за чего местные власти призвали в случае пожара звонить в экстренные службы.

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Автор: 

интернет (1710) ІТ-индустрия (34)


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Топ комментарии
+26
Кацапи інакше не можуть. Поки кацапія існує, це буде відбуватися постійно
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19.07.2024 10:44 Ответить
+18
Занепокоюйтесь далі, доки кацапи розповсюджують деструктив по всьому світу.
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19.07.2024 10:43 Ответить
+16
то всьо Порошенко винен
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19.07.2024 10:45 Ответить
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Во всем мире «глобальный сбой IT»

Сбой затрагивает все продукты Microsoft, что приводит к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернета и многое другое.

▪️В Украине сбои в работе операторов связи и банков.
▪️United Airlines и Delta Airlines также приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в результате продолжающегося глобального сбоя - Федеральное управление гражданской авиации США.
▪️Индийский новостной канал Times Now сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».
▪️Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".
▪️Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.
▪️Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.
▪️Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты.
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19.07.2024 10:37 Ответить
Пєрєпєйсь дибілів, які використовують сервери на вінді .
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19.07.2024 11:08 Ответить
цікаво, на що можна розраховувати довіреши безпеку компанії з назвою "Забастовка натовпу"?
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19.07.2024 11:30 Ответить
І операційну систему з назвою "дрібно м'яка"
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19.07.2024 12:12 Ответить
Форточки))
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19.07.2024 12:33 Ответить
Патріотично, патріотично...
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19.07.2024 12:38 Ответить
просто ви не вмієте їх готувати
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19.07.2024 12:29 Ответить
Як показує практика - весь світ їх недоварив і тепер всіх пучить
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19.07.2024 12:35 Ответить
то глюк лівої програми захисту, до чого тут вінда?

ми тримали купу систем на він2003сервер та не мали жодних проблем бо в нас був кваліфікований адмін
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19.07.2024 13:02 Ответить
Ви дісно вважаєте, що кваліфікований адмін на весь світ був тільки у вас, а купа ахідних банків і авіаліній не спромоглася знайти кваліфікованого адміна?
Якщо серьозно, то тут (виключно на мою думку, не претендую на істину, бо майже ніколи вінду не адмінив) різниця в підходах до оновлення в лінувсовому і віндовому світах. В лінуксовому світі в тебе є щонайменше 2 повністю відокремлені типи серверів (зазвичай - три, інколи - 4). Всі апдейти ти накатуєш на девелопмент сервери, як на найменш важливі. Сам чи автоматизацією - не важливо, але ти повністю контролюєш цей процес. Потім ганяєш тести. Потім накатуєш на тестові сервери. Знову ганяєш тести. Потім коли на двох рівнях всі тести ОК - зміни доходять до продакшен серверів.
В віндовому світі все простіше. В тебе стоїть антівірь, він самостійно скачав оновлення, все здохло, завіса.
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19.07.2024 14:16 Ответить
наш адмін тому й кваліфікований що не ставить клаудне гівно на продакшен
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19.07.2024 14:30 Ответить
Він не ставив саме це гівно. Але де гарантія, шо інше гівно, яке він ставив - краще?
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19.07.2024 14:33 Ответить
клауд сервіси то для дурних
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19.07.2024 14:52 Ответить
Нема питань. І як ви організуєте якийсь глобальний інтернет магазин, так шоб користувачі не чекали по півтори хвилини шоб сторінка завантажилась? На адмінському лептопі чи на серваку, який лежить в пилюці у вас на шафі?
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19.07.2024 14:56 Ответить
я такою хернею не займаюсь

я терабайтні бази з ораклом в мене працювали на віндах, без проблем і без усілякого клауда
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19.07.2024 14:58 Ответить
В деяких випадках тримати все локально буває виправдано. То таке. Але розказувати, шо "клауд сервіси то для дурних" - то не від великого розуму.. Є багато всього, що ви замахаєтеся робити "на серваку під столом".
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19.07.2024 15:06 Ответить
від великого розуму - коли у клауді все просеруть а у договорі крихітним шрифтом - as is...
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19.07.2024 15:16 Ответить
Не работают абсолютно все компьютеры с Windows, на которых установлена программа CrowdStrike, - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-19/microsoft-cloud-service-issues-disrupt-air-travel-operations?srnd=homepage-europe Bloomberg
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19.07.2024 10:38 Ответить
та працюють, просто не треба апдейти ставити.
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19.07.2024 10:45 Ответить
треба було бути кінченим дебілом, щоб встановлювати собі на вінду якийсь нонейм антивірус від рукожопих ґівнокодерів
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19.07.2024 11:04 Ответить
а встановити вінду від рукожопих гівнокодерів норм?
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19.07.2024 11:18 Ответить
А їх ніхто і не ставить. Самі, ****...
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19.07.2024 11:48 Ответить
само воно тільки підгружає, а шоб поставити - треба ребут
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19.07.2024 13:26 Ответить
Занепокоюйтесь далі, доки кацапи розповсюджують деструктив по всьому світу.
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19.07.2024 10:43 Ответить
Кацапи інакше не можуть. Поки кацапія існує, це буде відбуватися постійно
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19.07.2024 10:44 Ответить
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19.07.2024 12:50 Ответить
то всьо Порошенко винен
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19.07.2024 10:45 Ответить
порошенко і червінський!
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19.07.2024 10:51 Ответить
І Залужний. І Сирський. Цнотливі тільки Зєля з Безумною.
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19.07.2024 11:49 Ответить
Хто ж тоді Лєнку-скумбрію-по-вісім порає?
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19.07.2024 14:50 Ответить
А шо, є ще якісь варіанти?
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19.07.2024 10:52 Ответить
Ти давно з глузду з'їхав?
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19.07.2024 11:24 Ответить
Надіюсь вони там максимально стурбовані та занепокоєні?
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19.07.2024 10:48 Ответить
Так обеспокоенны что просто кушать не могут
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19.07.2024 12:35 Ответить
McDonald's Японии останавливают работу своих магазинов по всей стране после сбоя систем, - https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2024-07-19/microsoft-cloud-technical-outage-updates?srnd=homepage-americas&amp;cursorId=669A171968B40000 Bloomberg

Вот вам и "цифровизация"...
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19.07.2024 10:49 Ответить
путін здохни-наказ.
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19.07.2024 10:50 Ответить
Рашисти окурка, разом з помічниками, гадять Світу, щоб показати свою силу….
Підводні кабелі інтернету, і вплив на них рашистів, це лише один з пазликів, які допомагають, отому з недостріляних вухом, прийти до влади, для знищення існуючого миропорядку!
Бездіяльнсть Західних демократій, породжує КРИВАВЕ МУРЛО, нового фашизму з московії!!
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19.07.2024 10:51 Ответить
та ТБ-каналів

марафон працює?
хто може, подивіться.
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19.07.2024 10:53 Ответить
Тоже начал переживать за телемарафет. Хотя света нету. Может закрыть его?
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19.07.2024 10:55 Ответить
а мене сильно бентежить, чи зможе сонцесяйний бусічка записати відосік
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19.07.2024 11:32 Ответить
Айфони не зачепило. Тож у нього все вийде.
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19.07.2024 12:34 Ответить
в мене айфон, розвалився звʼязок міжнішим
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19.07.2024 15:08 Ответить
Але ж можна знімати відосік?
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19.07.2024 16:04 Ответить
але ж як його згодувати аборігенам?
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19.07.2024 17:14 Ответить
Тепер зрозуміло чому тринадцять каналів хвалять хрінпіду-то все через збій ІТ.
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19.07.2024 10:53 Ответить
Треба бути даже розумним щоб використовувачти сторонню программу, яка розміщена в хмарному середовищі та розроблена якимось альперовичем.
Хто не хоче годувати свою армію, годує чужу.
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19.07.2024 10:55 Ответить
Нещодавно була дискусія чи зможуть індуси замінити китайців. Я казав - ні, бо вони пох..їсти. Ось вам наглядний доказ.
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19.07.2024 11:07 Ответить
CrowdStrike - мировой лидер по безопасности конечных точек и облачного анализа данных Заказчики получают лучшую защиту, более высокую производительность, обеспечиваемые облачной платформой Falcon.
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19.07.2024 11:11 Ответить
Ну можно сказать, что система в безопасности. Если комп выключился, то с него уже ничего не скачаешь, если ещё и от розетки отключить то вообще))))
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19.07.2024 11:16 Ответить
Саме таку хірьню донедавна писали в рекламі касперського.
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19.07.2024 11:55 Ответить
Сильно підозрюю, що росії цей збій, за дивним збігом обставин, не торкнувся.
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19.07.2024 11:12 Ответить
Українські авіакомпанії повідомляють, що в звʼязку з всесвітнім технічним збоєм у них ***** не змінилось (c)
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19.07.2024 11:18 Ответить
Ванья пірожок на полочке. Свінопес паршівий. Українські авіалінії як працювали так працюють - але поки що нема рейсів в Україну.
Купуй квиток на свій ***** супер ржет і убейся об зємлю.
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19.07.2024 14:04 Ответить
Може хто пояснить нащо авіакомпаніям Windows якщо є безпечна Linux?
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19.07.2024 11:21 Ответить
відкати, взятки, хабарі, розпили.....

на безплатному лінунсі багато не заробиш!
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19.07.2024 11:38 Ответить
*лінуКсі
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19.07.2024 14:18 Ответить
Лобіювання, підкуп, банальна тупість, інертність, legacy-код, на переписування якого жмуться виділити кошти -- багато факторів.

Серед наших клієнтів (виробники серйозного обладнання для виробництва) таких маса. Аргументи не діють.
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19.07.2024 11:38 Ответить
Ви будете шоковані, коли взнаєте скільки світових фінансових установ і банків з топ100 використовують віндові сервери. Причому такими пачками, що кількість вимірюється тисячами штук.
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19.07.2024 12:32 Ответить
не заважайте невігласам волати про святий лінукс
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19.07.2024 13:03 Ответить
Особисто я не вважаю це классним фактом . В більшості випадків це через агресивний маркетинг мікрософту і нескінченної кількості індуськіх недопрограмістів на с#. Але то їх проблеми .
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19.07.2024 14:23 Ответить
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19.07.2024 11:52 Ответить
Founders: https://www.google.com/search?sca_esv=0859001573093002&rlz=1C1GCEU_ruUA985UA985&sxsrf=ADLYWIJN83X8ax9NgXtqi0Mto7MyUJ0APA:1721376062689&q=George+Kurtz&si=ACC90nwLLwns5sISZcdzuISy7t-NHozt8Cbt6G3WNQfC9ekAgAMGvV2-AbAIKUarWos4dMOa4jiBx0oyKb9L7jCClFAhxOnRGwPOeJfNV2yLG7sxHlaSCPEUPtqOOTQTyk9GO9VNrulWrf8ofbb8RqrzA1-gTSoDTSx-xoHiW-5D4JJwj-wfklgdjM1bRmO0yZFndO5ZTrVnhw32efp6WfCqPQ50Q7qTHvJmP0MXYIHobm_QoJem7d6fG5s8cgsh4OFhMWx0nHZusPtTMitkOA2Y2yG73RoN56obvWH_FOCqf53LfoWFUkY%3D&sa=X&ved=2ahUKEwje9_bF0bKHAxXLRvEDHZs7DeoQmxMoAHoECEMQAg&cshid=1721376206493699 George Kurtz , https://www.google.com/search?sca_esv=0859001573093002&rlz=1C1GCEU_ruUA985UA985&sxsrf=ADLYWIJN83X8ax9NgXtqi0Mto7MyUJ0APA:1721376062689&q=Dmitri+Alperovitch&si=ACC90ny8E30vD16OoPAAI4cStfcliGy35W8UAhb0TsHNc_ISQec5nwfAfW7NscPrQDbPkukogoiSNLRlCOgMIte-7XfYRBQTBNIFNKqwsusyivA8t0u1oZMo0H5EPVBLywgsXemTV3CcUWxGZKy3NBXGrrxKWnj0gBIO0n6NOSynVMs5-huRCHb-KJXh0zYAnLMqH14FQc9WiIoApMvCHFfdh7wyn-mR-t0TfaitKBeO3FCg51rhBYMndEeqCaueOqBwdHL-8DCU4QU5v1_yN95uvgtGBFR_uvFqcnAQVlrqwOgyn8j5MJU%3D&sa=X&ved=2ahUKEwje9_bF0bKHAxXLRvEDHZs7DeoQmxMoAXoECEMQAw&cshid=1721376206493699 Dmitri Alperovitch , https://www.google.com/search?sca_esv=0859001573093002&rlz=1C1GCEU_ruUA985UA985&sxsrf=ADLYWIJN83X8ax9NgXtqi0Mto7MyUJ0APA:1721376062689&q=Gregg+Marston&si=ACC90nwLLwns5sISZcdzuISy7t-NHozt8Cbt6G3WNQfC9ekAgFb6f8IGWCylUNzdWboecthy9ltdawgrwuzzo3GNI7J1N0ftIFYyshvKcn_oDioN1v3x1wORXB2WJy2BOnylq6iECam5LczQLSVP5_o0TL6Aq5VwOjeTLD8gV3TL6dPMih_zWjLtB6H5m_ZPqj77uKtYPzMLemvOf8Ye8Iu6kE7KjZm_n6wxP_HaQKL5Kgo81Wootr1Y8bV3a8dFHpMeQn5Lyoj7wxTEerxS0akywKbu01qqhGfh3RjMqz-uBOMvp8HzyDM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwje9_bF0bKHAxXLRvEDHZs7DeoQmxMoAnoECEMQBA&cshid=1721376206493699 Gregg Marston

Born in https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow Moscow in the https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_SFSR Russian SFSR , a constituent republic of the https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union , Alperovitch came to the U.S. at age 13 in 1994.

Який чудернацьеий збіг обставин )
Особливо покопатись де він взяв кошти на інвестиції
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19.07.2024 12:33 Ответить
до речі, якимось дивом, 95 відсотків антивірусних програм розробляються кацапами, або нащадками кацапів... подекують, що 95 відсотків всіх вірусів пишуться тими самими кацапами, які розробляють проти них антівірусні програми
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19.07.2024 17:21 Ответить
..вымирающие динозавры-кацапы скоро ещё и гадить начнут по подъездам Европы и США
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19.07.2024 12:35 Ответить
К сожалению Запад это розовые пони слишком доверился сложной технике, которая рушится на раз.
А за поребриком агрессивная орда с привычкой разрушать
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19.07.2024 12:37 Ответить
тому що Windows для мазохістів
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19.07.2024 12:50 Ответить
Років 20 користування, ніяких проблем
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19.07.2024 13:12 Ответить
Якщо ви стали жертвою глобального збою вінди, тоді:
1) Завантажте Windows у безпечному режимі (Клавішу F8 необхідно натиснути до запуску операційної системи, але після завантаження BIOS);
2) З папки C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike видаляємо файл "C-00000291*.sys";
3) Перезавантажуємо комп.
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19.07.2024 13:44 Ответить
Просто когда ставите себе Windows на комп или ноут, без разницы лицензионный или пиратский, сразу блокируйте обновления и проблем не будет и комп будет работать быстрее так как не будет постоянно искать в интернете какую гадость ему скачать. В обновлениях обычно ничего полезного для программы нету а только один шлак и реклама.
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19.07.2024 13:57 Ответить
Так собі порада. Оновлення містять важливі фікси і закритя дірок в безпеці. Тож оовлюватися треба регулярно. Якшо не оновлювати антівірус, то взагалі нема сенсу його тримати.
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19.07.2024 14:20 Ответить
Діма Альперовіч дал Маху.. спалілась консерва кацапская.
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19.07.2024 14:01 Ответить
ось тут усі кажуть, що операційка Windows зроблена для дебілів і лаються, а мені вона дуже подобається
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19.07.2024 14:37 Ответить
 
 