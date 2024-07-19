В мире - глобальный IT-сбой: Он коснулся авиакомпаний и ТВ-каналов (обновлено)

Глобальный технический сбой фиксируется в разных странах мира, в частности, в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Так, в Украине произошел сбой в работе "Нової пошти", Sense Bank и Vodafone.

В то же время ряд авиакомпаний США, в частности American Airlines, United Airlines и Delta Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью.

Аэропорт Берлина заявил о задержке регистрации на рейс из-за технической неисправности. Похожие проблемы есть и в других аэропортах мира.

Один из крупнейших телевизионных новостных каналов Британии Sky News не может вести прямую трансляцию, заявил председатель правления.

В целом этот глобальный технический сбой повлиял на работу в разных странах, в частности в испанских аэропортах, турецкой авиакомпании, австралийских СМИ и банках и тому подобное.

Издание Bloomberg сообщило, что это связано с программным обеспечением CrowdStrike.

Компания CrowdStrike подтвердила, что компьютеры, на которых установлено ее ПО, имеют проблемы с внезапным выключением операционной системы Windows.

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По данным Bloomberg, сбой повлиял на работу ряда аэропортов Нидерландов.

Аэропорт Праги заявил, что страдает от сбоя в работе глобальной системы регистрации. Некоторые вылеты задерживаются.

Аэропорт Чанги в Сингапуре сообщил, что многие автоматизированные стойки регистрации не работали. Проблемы наблюдаются и в аэропортах Японии.

В аэропорту Сиднея – большие очереди.

Reuters сообщает, что Испания заявила о "компьютерном инциденте" во всех своих аэропортах.

Сбой также оказал влияние на услуги бронирования пациентов в некоторых практиках врачей Великобритании.

В Дании заявили о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в столице Копенгагене, из-за чего местные власти призвали в случае пожара звонить в экстренные службы.

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