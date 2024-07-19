Ракета "Искандер" была сбита вчера в Одесской области, - Плетенчук
18 июля в Одесской области Силы обороны сбили российскую ракету "Искандер".
Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракета ОТРК Искандер, вчера атаковавшая Одесскую область, была сбита. Знаковое событие", - говорится в сообщении.
По словам Плетенчука, несколько предыдущих ракет били по портовой инфраструктуре.
Топ комментарии
+9 Виталий #548501
показать весь комментарий19.07.2024 11:52 Ответить Ссылка
+3 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.07.2024 11:35 Ответить Ссылка
+3 Pawlo Kit
показать весь комментарий19.07.2024 11:36 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонка червона лінія
показать весь комментарий19.07.2024 11:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry Klaus
показать весь комментарий19.07.2024 11:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий19.07.2024 11:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.07.2024 11:35 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Pawlo Kit
показать весь комментарий19.07.2024 11:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ий
показать весь комментарий19.07.2024 11:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий19.07.2024 11:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Елисеев
показать весь комментарий19.07.2024 11:47 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий19.07.2024 11:52 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Sergey Dolgopolov #459832
показать весь комментарий19.07.2024 13:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Речь Брежнева
показать весь комментарий19.07.2024 14:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль