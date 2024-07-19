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Новости Война
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Ракета "Искандер" была сбита вчера в Одесской области, - Плетенчук

18 липня на Одещині збили російський Іскандер

18 июля в Одесской области Силы обороны сбили российскую ракету "Искандер".

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракета ОТРК Искандер, вчера атаковавшая Одесскую область, была сбита. Знаковое событие", - говорится в сообщении.

По словам Плетенчука, несколько предыдущих ракет били по портовой инфраструктуре.

Читайте: На Юге уничтожено 4 вражеских дрона, оккупанты били ракетами по Херсонщине и Одесской области, - Воздушные силы

Автор: 

обстрел (28239) Одесская область (3696) Плетенчук Дмитрий (178)


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Топ комментарии
+9
Надеюсь есть и чем дроны сбивать, которые там постоянно летают и будут теперь искать Пэтриот...
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19.07.2024 11:52 Ответить
+3
Тільки цілили нею, походу, саме у пускову "Петріота".
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19.07.2024 11:35 Ответить
+3
Подяка партнерам за ППО.
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19.07.2024 11:36 Ответить
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19.07.2024 11:27 Ответить
Угумс
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19.07.2024 11:58 Ответить
Значит прикрыли Одессу батареей Петриот. На очереди Днепр, возможно Запорожье, возможно Кривой Рог...
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19.07.2024 11:29 Ответить
Тільки цілили нею, походу, саме у пускову "Петріота".
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19.07.2024 11:35 Ответить
Подяка партнерам за ППО.
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19.07.2024 11:36 Ответить
М или К?Если М,то это действительно знаковое событие.Хотя бы один Пэтриот доехал и уже работает.
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19.07.2024 11:40 Ответить
Судячи з усього, таки М.
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19.07.2024 11:44 Ответить
поздравляю одесситов!
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19.07.2024 11:47 Ответить
Надеюсь есть и чем дроны сбивать, которые там постоянно летают и будут теперь искать Пэтриот...
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19.07.2024 11:52 Ответить
Якщо почали збивати на Одещині, такі *******, це дуже і дуже добре. Це так необхідно!
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19.07.2024 13:16 Ответить
прикривають зерновий коридор, щоби представники африки не їхали до німетчини і отримували безкоштовну жрачку за місцем прживання не працюючи
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19.07.2024 14:17 Ответить
 
 