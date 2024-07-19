Покровское направление остается самым горячим, но россияне здесь уменьшили наступательные действия, - ОСГВ "Хортиця"

Враг не оставляет попыток при поддержке авиации вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей на Покровском направлении, однако в последние сутки количество вражеских штурмов уменьшилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Это направление (Покровское - ред.) продолжает оставаться таким, каким и было - горячим, однако враг несколько уменьшил свой наступательный акцент и потенциал, поскольку Силы обороны его приостанавливают, дают адекватный ответ врагу: за минувшие сутки наши защитники отбили там 27 вражеских атак. За предыдущие сутки было 26 вражеских атак", - сказал Волошин.

Враг штурмовал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, пытается при поддержке авиации вытеснять украинские подразделения из занимаемых рубежей.

"Силы обороны адекватно реагируют, противостоят врагу. Враг несет там немалые потери, и за минувшие сутки на этом направлении было уничтожено более 200 оккупантов. Также уничтожено несколько бронированных машин, артиллерийские системы, восемь автомобилей и повреждено немало техники: пушки, танки и автомобили", - добавил представитель ОСГВ "Хортиця".

Он отметил, что за предыдущие недели на Покровском направлении происходило почти до 50 штурмов в сутки, однако сейчас количество вражеских атак несколько уменьшилось.

"Продвижений, как таковых, относительно нет, враг на Торецком направлении также своим огневым воздействием и активными штурмовыми действиями проводит атаки, и в частности за вчера, враг там активно действовал. При поддержке авиации было совершено 20 атак, в предыдущие сутки было несколько больше - 29", - сказал Волошин.

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Он отметил, что позиции наших защитников враг пытался штурмовать в районах Северное, Торецк и Нью-Йорк. Также, прикрываясь авиацией, которая сбрасывает вражеские КАБы, враг проводил штурмы.

"Штурмы, в подавляющем большинстве, проводит от отделения до роты. Большой акцент на применение бронетехники он не задействует, однако поддерживает действия бронетехникой. На том направлении враг сбросил за минувшие сутки 10 авиабомб на населенные города и районы населенных пунктов Северное и Торецк. За минувшие сутки было зарегистрировано более 230 обстрелов из различных видов вооружения", - сказал Волошин.