Су-25 оккупантов уничтожен на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"
Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.
Об этом сообщило ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса",- говорится в сообщении.
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Герої України 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
рф маленькими - це точно не в дусі руснявого "Центра Пропаганды".
Донатим, стоим, помогаем!! Свой за своего, бей руzzню!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
"Стігер" може тошкі по висоті +500-600 м., і то не факт.
Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка - щіра дяка!!! І далі без промахів!