Су-25 оккупантов уничтожен на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"

Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщило ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса",- говорится в сообщении.

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