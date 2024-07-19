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Новости Война
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Су-25 оккупантов уничтожен на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"

Збитий російський Су-25

Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщило ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса",- говорится в сообщении.

Также смотрите: Боевая работа пары модернизированных истребителей МиГ-29 украинских ВВС. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2873) ОСГВ Хортица (455) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+35
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Герої України 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.07.2024 14:50 Ответить
+34
Браво ЗСУ!
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19.07.2024 14:50 Ответить
+19
Хлопці роблять неможливе! Слава ЗСУ!
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19.07.2024 14:52 Ответить
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Браво ЗСУ!
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19.07.2024 14:50 Ответить
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
Герої України 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.07.2024 14:50 Ответить
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19.07.2024 14:51 Ответить
Дуже хочеться щоб це виявилось правдою. Якийсь міні Чорнобиль їм цілком не завадить.
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19.07.2024 14:53 Ответить
Им бы йод весь выпить сразу и зеленку!! Особенно чмоням и сво"шникам.... А то тянут тянут непонятно чего, нервы только людям делают!!
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19.07.2024 14:54 Ответить
Щось немає довіри до цього скріншота.
рф маленькими - це точно не в дусі руснявого "Центра Пропаганды".
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19.07.2024 15:00 Ответить
Где это облако? Что за чаты трындят??
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19.07.2024 16:41 Ответить
Хлопці роблять неможливе! Слава ЗСУ!
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19.07.2024 14:52 Ответить
гойда!!!)))
Донатим, стоим, помогаем!! Свой за своего, бей руzzню!!!
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19.07.2024 14:52 Ответить
Excellent. 👍
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19.07.2024 14:53 Ответить
вєчнопомьотчиків прибуло.
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19.07.2024 14:54 Ответить
Думав підор покошмарити окопи з нурсів на гранично малій висоті ? На тобі стінгер падло до кобзона
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19.07.2024 14:57 Ответить
Сподіваюся кацапчик не встиг стрибнути з літака .
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19.07.2024 15:01 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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19.07.2024 15:05 Ответить
Ну нарешті ,давненько літаків не було.
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19.07.2024 15:06 Ответить
Та и не так давно, седьмого числа последний угандошили. Но хотелось бы конечно что б почаще
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19.07.2024 16:39 Ответить
Вечного вам орлы лапотные штопора.
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19.07.2024 15:09 Ответить
*** не всиг злетіти і збили .
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19.07.2024 15:43 Ответить
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19.07.2024 15:44 Ответить
Ех...по три б кожен день.
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19.07.2024 16:04 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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19.07.2024 16:05 Ответить

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19.07.2024 16:05 Ответить
молодці, й вже не так жарко...
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19.07.2024 16:05 Ответить
То ли союзники стингеров жлобят, то ли самолеты далеко летают. Маловато сбивают.
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19.07.2024 16:46 Ответить
"Стінгер" має однакові характеристики з "Ігла"Є, "Ігла 1" С.
"Стігер" може тошкі по висоті +500-600 м., і то не факт.
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19.07.2024 17:08 Ответить
Видимо истребители много тепловых ловушек запускают, стингеры теряются.
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19.07.2024 18:20 Ответить
Молодці Стодесятка!
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20.07.2024 00:14 Ответить
Ще один недопесок Харону монетки понес... А попаде у фан-зону накабздона у двіж...
Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка - щіра дяка!!! І далі без промахів!
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20.07.2024 00:15 Ответить
 
 