Из 1117 производств, открытых против столичных властей, судебное решение вынесено менее чем по 1%, остальные рассыпаются, - эксперт

Обыски и маски-шоу в Киевской мэрии делались ради картинки и показухи.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко в Facebook на основании анализа статистики уголовных производств, открытых против столичной власти, информирует Цензор.НЕТ.

"Достал интересную статистику по Киеву. Власть ради показухи за пять лет наштамповала против городской власти Киева 1117 уголовных производств. Знаете, сколько производств из этих 1117 дошли до суда? Только 101. Это "аж" 9%. То есть, условно, 9 из 10 обысков и масок-шоу в КГГА делались ради картинки. Ведь правоохранители даже не могли собрать в кучу и передать в суд свои "обвинения". Не было чего передавать", - заявил Черненко.

Он также отметил, что из тех дел против столичной власти, которые попали в суд, более 99% рассыпаются.

"Знаете, сколько судебных решений по этим 1117 производствам вступили в законную силу? Только 8. Это 0,7%. Все остальные рассыпаются в суде. Потому что даже самые лояльные к власти судьи не захотели взять ответственность за ту "дичь", которую приносила им сторона обвинения", - написал экс-нардеп.

При этом на эти дела потрачены сотни миллионов из государственного бюджета, в том числе во время войны, подчеркнул Черненко.

"Знаете, сколько власть потратила миллионов из госбюджета на колоссальную армию силовиков, которые отрабатывают эти заказы? Сотни. Сотни миллионов не на дроны против внешнего врага, а на подозрения внутренним конкурентам. И это только силовики. А есть еще же нардепы. Например, сегодня "слуг" в Раде сгоняют на очередную ВСК против Киева. Люди на полном серьезе потратят несколько часов на разговоры, какой Киев и Кличко плохие. Все ради одного - отчета, что "работа по Кличко и Киеву идет", - подчеркнул Александр Черненко.

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Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом количество уголовных производств против киевской громады растет. Небольшой спад, в пределах статистической погрешности, наблюдался только во время ковида и в начале войны.

"Иначе говоря, центральная власть все пять лет использует силовые органы для давления на киевскую громаду. Пока давление не принесло результата, но оно не прекращается", - резюмирует Черненко.