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Из 1117 производств, открытых против столичных властей, судебное решение вынесено менее чем по 1%, остальные рассыпаются, - эксперт

кмда

Обыски и маски-шоу в Киевской мэрии делались ради картинки и показухи.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко в Facebook на основании анализа статистики уголовных производств, открытых против столичной власти, информирует Цензор.НЕТ.

"Достал интересную статистику по Киеву. Власть ради показухи за пять лет наштамповала против городской власти Киева 1117 уголовных производств. Знаете, сколько производств из этих 1117 дошли до суда? Только 101. Это "аж" 9%. То есть, условно, 9 из 10 обысков и масок-шоу в КГГА делались ради картинки. Ведь правоохранители даже не могли собрать в кучу и передать в суд свои "обвинения". Не было чего передавать", - заявил Черненко.

Черненко про статистику результатів справ проти міської влади Києва

Он также отметил, что из тех дел против столичной власти, которые попали в суд, более 99% рассыпаются.

"Знаете, сколько судебных решений по этим 1117 производствам вступили в законную силу? Только 8. Это 0,7%. Все остальные рассыпаются в суде. Потому что даже самые лояльные к власти судьи не захотели взять ответственность за ту "дичь", которую приносила им сторона обвинения", - написал экс-нардеп.

При этом на эти дела потрачены сотни миллионов из государственного бюджета, в том числе во время войны, подчеркнул Черненко.

"Знаете, сколько власть потратила миллионов из госбюджета на колоссальную армию силовиков, которые отрабатывают эти заказы? Сотни. Сотни миллионов не на дроны против внешнего врага, а на подозрения внутренним конкурентам. И это только силовики. А есть еще же нардепы. Например, сегодня "слуг" в Раде сгоняют на очередную ВСК против Киева. Люди на полном серьезе потратят несколько часов на разговоры, какой Киев и Кличко плохие. Все ради одного - отчета, что "работа по Кличко и Киеву идет", - подчеркнул Александр Черненко.

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Статистика свидетельствует о том, что с каждым годом количество уголовных производств против киевской громады растет. Небольшой спад, в пределах статистической погрешности, наблюдался только во время ковида и в начале войны.

"Иначе говоря, центральная власть все пять лет использует силовые органы для давления на киевскую громаду. Пока давление не принесло результата, но оно не прекращается", - резюмирует Черненко.

Автор: 

КГГА (2991) Киев (25794) Черненко (104)


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Топ комментарии
+6
Циркова вистава боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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20.07.2024 00:43 Ответить
+5
До речі 0.7% це ККД всієї зеленої влади.Слава ЗЕ і трускавецькому університету.
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20.07.2024 06:49 Ответить
+3
і гроші на зарплати слідчих-прокурорів капають чималі
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20.07.2024 00:47 Ответить
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Циркова вистава боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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20.07.2024 00:43 Ответить
і гроші на зарплати слідчих-прокурорів капають чималі
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20.07.2024 00:47 Ответить
Так і судді,хоч нікого і не судять-теж без зарплати не сидять.
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20.07.2024 06:31 Ответить
До речі 0.7% це ККД всієї зеленої влади.Слава ЗЕ і трускавецькому університету.
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20.07.2024 06:49 Ответить
Там хтось, пам'ятаю, з космосовського оточення усі документи по-дорозі з'їв.
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20.07.2024 00:43 Ответить
так здів...ще й запив Поляною квасовою
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20.07.2024 01:04 Ответить
З двох паханів завше має бути один хароший та блаародний, а другий - поганий.
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20.07.2024 00:45 Ответить
Провалили операцію Кієв за трі дня...
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20.07.2024 00:50 Ответить
Мав колись стосунки. Сам конверти передавав... Потвора одна навіть державну нагороду получила..
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20.07.2024 01:00 Ответить
дістали Черненка подляцькі боти на темі антикличка. Тому він занурився в статистику - і друканув чергову правдиву інфу.
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20.07.2024 03:30 Ответить
Практично всих суддів треба в колонії на довгі строки, всі продажні.
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20.07.2024 05:40 Ответить
Хто б сумнівався
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20.07.2024 06:56 Ответить
А тепер згадаємо як на прикінці 23руку почались шабаші єрмаковських кішенкових протестувальників проти кличка+шмара кала Аліна міхайлова з "націоналістом" філімоновим відкравали хавальникі.Но як тіки в соц сітях почали викладувати фото з коштовними годинниками,дорогими тачками у цієї шобли кішенькових "націоналістів".Відразу почали підтирати пости і видаляти відео.
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20.07.2024 07:09 Ответить
БолотА номер два.
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20.07.2024 07:54 Ответить
Главное ухилянтов карать беспощадно, а эти все воры - невинные овечки, понять и простить...
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20.07.2024 09:08 Ответить
Ну не люб Кличко Зеле!
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20.07.2024 09:59 Ответить
Зелені гандони, разом з їхніми посіпаками клименками, сухачовими, перхунами та мальками. Складається таке враження що від них більше зла ніж від рашистських підорів.
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20.07.2024 10:09 Ответить
Подоїли і відпустили.
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21.07.2024 21:49 Ответить
 
 