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Новини
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З 1117 проваджень, відкритих проти столичної влади, судове рішення винесене менш ніж по 1%, інші розсипаються, - Черненко

кмда

Обшуки та маски-шоу в Київській мерії робилися заради картинки та показухи.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко у Facebook на підставі аналізу статистики кримінальних проваджень, відкритих проти столичної влади, інформує Цензор.НЕТ.

"Дістав цікаву статистику по Києву. Влада заради показухи за п’ять років наштампувала проти міської влади Києва 1117 кримінальних проваджень. Знаєте, скільки проваджень з цих 1117 дійшли до суду? Лише 101. Це "аж" 9%. Тобто, умовно, 9 з 10 обшуків та масок-шоу в КМДА робилися заради картинки. Адже правоохоронці навіть не могли зібрати до купи та передати до суду свої "обвинувачення". Не було чого передавати", - заявив Черненко.

Черненко про статистику результатів справ проти міської влади Києва

Він також зазначив, що з тих справ проти столичної влади, які потрапили до суду, понад 99% розсипаються.

"Знаєте, скільки судових рішень по цих 1117 провадженнях набули законної сили? Лише 8. Це 0,7%. Всі інші розсипаються у суді. Бо навіть самі лояльні до влади судді не захотіли взяти відповідальність за ту "дичину", яку приносила їм сторона обвинувачення". – написав екснардеп.

При цьому на ці справи витрачено сотні мільйонів з державного бюджету, в тому числі під час війни, наголосив Черненко.

"Знаєте, скільки влада витратила мільйонів з держбюджету на колосальну армію силовиків, які відпрацьовують ці замовлення? Сотні. Сотні мільйонів не на дрони проти зовнішнього ворога, а на підозри внутрішнім конкурентам. І це лише силовики. А є ще ж нардепи. Наприклад, сьогодні "слуг" у Раді зганяють на чергову ТСК проти Києва. Люди на повному серйозі витратять декілька годин на балачки, який Київ та Кличко погані. Все заради одного – звіту, що "робота по Кличку та Києву йде", - підкреслив Олександр Черненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Києва очікує вирішення проблем тих критичних об’єктів, які знаходяться на балансі держави, - Кличко на ТСК

Статистика свідчить про те, що з кожним роком кількість кримінальних проваджень проти київської громади зростає. Невеликий спад, у межах статистичної похибки, спостерігався лише під час ковіду та на початку війни.

"Інакше кажучи, центральна влада всі п’ять років використовує силові органи для тиску на київську громаду. Наразі тиск не приніс результату, але він не припиняється", - резюмує Черненко.

Автор: 

КМДА (2382) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) Черненко (26)


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Топ коментарі
+6
Циркова вистава боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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20.07.2024 00:43 Відповісти
+5
До речі 0.7% це ККД всієї зеленої влади.Слава ЗЕ і трускавецькому університету.
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20.07.2024 06:49 Відповісти
+3
і гроші на зарплати слідчих-прокурорів капають чималі
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20.07.2024 00:47 Відповісти
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Циркова вистава боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
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20.07.2024 00:43 Відповісти
і гроші на зарплати слідчих-прокурорів капають чималі
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20.07.2024 00:47 Відповісти
Так і судді,хоч нікого і не судять-теж без зарплати не сидять.
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20.07.2024 06:31 Відповісти
До речі 0.7% це ККД всієї зеленої влади.Слава ЗЕ і трускавецькому університету.
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20.07.2024 06:49 Відповісти
Там хтось, пам'ятаю, з космосовського оточення усі документи по-дорозі з'їв.
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20.07.2024 00:43 Відповісти
так здів...ще й запив Поляною квасовою
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20.07.2024 01:04 Відповісти
З двох паханів завше має бути один хароший та блаародний, а другий - поганий.
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20.07.2024 00:45 Відповісти
Провалили операцію Кієв за трі дня...
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20.07.2024 00:50 Відповісти
Мав колись стосунки. Сам конверти передавав... Потвора одна навіть державну нагороду получила..
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20.07.2024 01:00 Відповісти
дістали Черненка подляцькі боти на темі антикличка. Тому він занурився в статистику - і друканув чергову правдиву інфу.
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20.07.2024 03:30 Відповісти
Практично всих суддів треба в колонії на довгі строки, всі продажні.
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20.07.2024 05:40 Відповісти
Хто б сумнівався
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20.07.2024 06:56 Відповісти
А тепер згадаємо як на прикінці 23руку почались шабаші єрмаковських кішенкових протестувальників проти кличка+шмара кала Аліна міхайлова з "націоналістом" філімоновим відкравали хавальникі.Но як тіки в соц сітях почали викладувати фото з коштовними годинниками,дорогими тачками у цієї шобли кішенькових "націоналістів".Відразу почали підтирати пости і видаляти відео.
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20.07.2024 07:09 Відповісти
БолотА номер два.
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20.07.2024 07:54 Відповісти
Главное ухилянтов карать беспощадно, а эти все воры - невинные овечки, понять и простить...
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20.07.2024 09:08 Відповісти
Ну не люб Кличко Зеле!
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20.07.2024 09:59 Відповісти
Зелені гандони, разом з їхніми посіпаками клименками, сухачовими, перхунами та мальками. Складається таке враження що від них більше зла ніж від рашистських підорів.
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20.07.2024 10:09 Відповісти
Подоїли і відпустили.
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21.07.2024 21:49 Відповісти
 
 