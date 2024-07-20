З 1117 проваджень, відкритих проти столичної влади, судове рішення винесене менш ніж по 1%, інші розсипаються, - Черненко

Обшуки та маски-шоу в Київській мерії робилися заради картинки та показухи.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко у Facebook на підставі аналізу статистики кримінальних проваджень, відкритих проти столичної влади, інформує Цензор.НЕТ.

"Дістав цікаву статистику по Києву. Влада заради показухи за п’ять років наштампувала проти міської влади Києва 1117 кримінальних проваджень. Знаєте, скільки проваджень з цих 1117 дійшли до суду? Лише 101. Це "аж" 9%. Тобто, умовно, 9 з 10 обшуків та масок-шоу в КМДА робилися заради картинки. Адже правоохоронці навіть не могли зібрати до купи та передати до суду свої "обвинувачення". Не було чого передавати", - заявив Черненко.

Він також зазначив, що з тих справ проти столичної влади, які потрапили до суду, понад 99% розсипаються.

"Знаєте, скільки судових рішень по цих 1117 провадженнях набули законної сили? Лише 8. Це 0,7%. Всі інші розсипаються у суді. Бо навіть самі лояльні до влади судді не захотіли взяти відповідальність за ту "дичину", яку приносила їм сторона обвинувачення". – написав екснардеп.

При цьому на ці справи витрачено сотні мільйонів з державного бюджету, в тому числі під час війни, наголосив Черненко.

"Знаєте, скільки влада витратила мільйонів з держбюджету на колосальну армію силовиків, які відпрацьовують ці замовлення? Сотні. Сотні мільйонів не на дрони проти зовнішнього ворога, а на підозри внутрішнім конкурентам. І це лише силовики. А є ще ж нардепи. Наприклад, сьогодні "слуг" у Раді зганяють на чергову ТСК проти Києва. Люди на повному серйозі витратять декілька годин на балачки, який Київ та Кличко погані. Все заради одного – звіту, що "робота по Кличку та Києву йде", - підкреслив Олександр Черненко.

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Статистика свідчить про те, що з кожним роком кількість кримінальних проваджень проти київської громади зростає. Невеликий спад, у межах статистичної похибки, спостерігався лише під час ковіду та на початку війни.

"Інакше кажучи, центральна влада всі п’ять років використовує силові органи для тиску на київську громаду. Наразі тиск не приніс результату, але він не припиняється", - резюмує Черненко.