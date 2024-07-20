Ночью враг атаковал два района Полтавщины, без света – почти 3,8 тысячи жителей (обновлено). ВИДЕО

Ночью 20 июля российские беспилотники атаковали Полтавской и Миргородский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Враг снова атаковал нашу область. Есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется.

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Пронин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Миргородском районе возник пожар. В Полтавском районе без электроснабжения 16 населённых пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей.