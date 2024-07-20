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Ночью враг атаковал два района Полтавщины, без света – почти 3,8 тысячи жителей (обновлено). ВИДЕО

шахеди

Ночью 20 июля российские беспилотники атаковали Полтавской и Миргородский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Враг снова атаковал нашу область. Есть попадания в Полтавском районе. Информация о пострадавших уточняется.

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Пронин сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в Миргородском районе возник пожар. В Полтавском районе без электроснабжения 16 населённых пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей.

Автор: 

беспилотник (3856) Полтавская область (1203)


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Тримаймося разом Українці і пильнуймо, за рашистами та їхприблудами95!
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20.07.2024 08:59 Ответить
Тим часом як "найвеличніший" носится з мирним самітом миру ,ворог ціленаправлено знищує Україну і українців.
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20.07.2024 09:46 Ответить
Щоб як раз до підписання "справедливого миру" від України залишилася лише випалена пустеля.
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20.07.2024 09:52 Ответить
Балакати - не мішки тягяти. Що пропонуєте?
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20.07.2024 10:29 Ответить
...успішно атакував(((
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20.07.2024 09:53 Ответить
НЕ знаю как ночью в в 5 утра вышел на огород и было три взрыва с стороны Полтавы.
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20.07.2024 11:48 Ответить
 
 