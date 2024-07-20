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Новости Война
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На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам, - Кличко

ппо

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам. В Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе "шахедов" с северного направления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафиксировано несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3856) Киевская область (4238) Кличко Виталий (4660) ПВО (2889) воздушная тревога (816)


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