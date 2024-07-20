На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам, - Кличко
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам. В Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе "шахедов" с северного направления.
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