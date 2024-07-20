На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках, - Кличко
У Київській області сили ППО працють по ворожих безпілотниках. У Києві оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу "шахедів" з північного напрямку.
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