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Новини Війна
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На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках, - Кличко

ппо

У Київській області сили ППО працють по ворожих безпілотниках. У Києві оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу "шахедів" з північного напрямку.

Також читайте: Зафіксовано кілька груп "шахедів" з північного напрямку, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4450) Київська область (4134) Кличко Віталій (3537) ППО (3342) повітряна тривога (945)


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