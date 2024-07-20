На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках, - Кличко

У Київській області сили ППО працють по ворожих безпілотниках. У Києві оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу "шахедів" з північного напрямку.

Також читайте: Зафіксовано кілька груп "шахедів" з північного напрямку, - Повітряні сили