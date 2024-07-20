Зафіксовано кілька груп "шахедів" з північного напрямку, - Повітряні сили
Повітряні сили повідомляють про кілька груп російських ударних безпілотників у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Група БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода.
Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини!", - попередили у ПС.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.07.2024 01:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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