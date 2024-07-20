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Новини Війна
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Зафіксовано кілька груп "шахедів" з північного напрямку, - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили повідомляють про кілька груп російських ударних безпілотників у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Група БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода.

Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини!", - попередили у ПС.

Також читайте: ППО вночі збила усі ударні безпілотники та 2 керовані авіаційні ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4450) Повітряні сили (2823)


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Було в мене... Потім ще два було..
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20.07.2024 01:22 Відповісти
 
 