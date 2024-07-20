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Новости Война
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Зафиксировано несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы сообщают о нескольких группах российских ударных беспилотников в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Группа БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода.

Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с Сумщины!", - предупредили в ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО ночью сбила все ударные беспилотники и 2 управляемые авиационные ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3856) Воздушные силы (2474)


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Було в мене... Потім ще два було..
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20.07.2024 01:22 Ответить
 
 