Зафиксировано несколько групп "шахедов" с северного направления, - Воздушные силы
Воздушные силы сообщают о нескольких группах российских ударных беспилотников в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Группа БпЛА на Полтавщине в направлении Миргорода.
Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА с Сумщины!", - предупредили в ПС.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.07.2024 01:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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