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Оккупанты планируют увеличить мощность Мариупольского порта для переправы краденого украинского зерна, - Центр нацсопротивления

Маріупольський порт

Россияне готовят Мариупольский порт к переправе ворованного украинского зерна, в частности планируют увеличить его мощность.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту достиг уже более 165 тыс. тонн. В общем сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта российской оккупационной администрации сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн.

"Враг четко выполняет план по путинской "демилитаризации Украины", вывозя с нашей земли прежде всего хлеб и оборудование разграбленных когда-то крупнейших промышленных гигантов Европы вроде Авдеевского коксохима или Мариупольской Азовстали", - отметили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вывезли партию украинского зерна нового урожая из порта Мариуполя, - Центр нацсопротивления

Напомним, ранее сообщалось, что Аграрное министерство Великобритании до конца августа должно завершить работу над методикой верификации зерна происхождением из Украины. Это позволит определять, не везут ли россияне на продажу под видом своего зерна ворованное с украинских территорий.

Автор: 

зерно (1071) Мариуполь (5735) порт (741) Центр национального сопротивления (586)


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Топ комментарии
+7
маріуполь, це україна, чи нє?
ракети, дрони, не достають до маріуполя?
чи, клятий байден, знову заборонив пуляти?
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20.07.2024 14:10 Ответить
+3
Угу.Зелена влада всередині країни від них не відстає.
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20.07.2024 14:09 Ответить
+3
Интересно, кто этот хлеб сеет, убирает и в порт везет? Буряты с якутами или вепсы с меря?
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20.07.2024 14:10 Ответить
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... щоб вас розірвало.
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20.07.2024 14:00 Ответить
що сказати....молодці..грабують потужно
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20.07.2024 14:01 Ответить
Угу.Зелена влада всередині країни від них не відстає.
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20.07.2024 14:09 Ответить
ці ще фору московитам дадуть ))
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20.07.2024 16:34 Ответить
Невже немає чим по тому порту влупити?
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20.07.2024 14:06 Ответить
маріуполь, це україна, чи нє?
ракети, дрони, не достають до маріуполя?
чи, клятий байден, знову заборонив пуляти?
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20.07.2024 14:10 Ответить
ага..и целый Центр нацспротиву (с бронею вероятно). сидит и ноет на все страну....
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20.07.2024 14:13 Ответить
українські ракети та артилерія навідь по Донецьку не наважуються робити удари . якісь дговорняки та зрада
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20.07.2024 15:48 Ответить
Интересно, кто этот хлеб сеет, убирает и в порт везет? Буряты с якутами или вепсы с меря?
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20.07.2024 14:10 Ответить
що ви таке кажете?
то бідні українці, які вимушені якось виживати під окупацією.
у сбу ж нема до них запитань.
хлопці буданова неспроможні спалити ті врожаї.
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20.07.2024 14:18 Ответить
грицько..сходи до ветеринара нехай дасть тобі пігулку від дурості
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20.07.2024 16:40 Ответить
отакої!
ще, одне, лікувальне?
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20.07.2024 19:06 Ответить
В свое время училась в сельхоз ВУЗе. Много знакомых фермеров и просто селян. Все вполне обеспечены. От десятков до сотен тыс. долларов за сезон. Покупают жилье детям в Одессе, Киеве, Харькове и пр. У многих дети с внуками давно в Европе.
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20.07.2024 17:40 Ответить
ну, і?
який месідж?
херсонське бидло атакує європу, за бабло батьків?
окуповане херсонське бидло, вимушено, оплачувати своїх дітей?
я, не розумію, сенс вашого навчання!
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20.07.2024 19:09 Ответить
ну так распесочьте его!
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20.07.2024 14:12 Ответить
як були голодупі "комнезами" так і лишилися. нічого кращего за продзагіни за 100 років параша нічого не вигадала. Щоб вам українській хліб поперек горло став. московіти
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20.07.2024 14:13 Ответить
Рашисти, зерно крадене в Україні, вивозять, а Зеля з єрмаком-ларьочником, їх ПОТУЖНО, мильними самітами забульбенить!!
Щоб розуміли, оті Оманські…
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20.07.2024 14:25 Ответить
На фото работник ЦНС?
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20.07.2024 14:28 Ответить
Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого

Сьогодні усі крадуть саме потужно!
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20.07.2024 14:35 Ответить
"дякую" зєлєнскАму за розмінування моря під Маріуполем!
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20.07.2024 15:07 Ответить
Тобто не все так погано у них там з логістикою?
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20.07.2024 15:09 Ответить
Вид - злодійчуки генетичні.
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20.07.2024 15:22 Ответить
А що , Україна давала дозвіл заходити в свої порти якимось судам ? Кожне судно яке незаконно перебувало в територіальних водах України може бути атаковане всіма доступними засобами .
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20.07.2024 15:31 Ответить
Ну и почему не топим рашистские баржи? Только не нужно расказывать что никто их не видит
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20.07.2024 15:47 Ответить
Байден не хочет шоб перед выборами поднялись цены на хлеб.
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20.07.2024 18:36 Ответить
 
 