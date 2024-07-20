Оккупанты планируют увеличить мощность Мариупольского порта для переправы краденого украинского зерна, - Центр нацсопротивления

Россияне готовят Мариупольский порт к переправе ворованного украинского зерна, в частности планируют увеличить его мощность.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С начала года объем перевалки грузов, которые враг бесцеремонно ворует и отправляет за пределы Украины, в Мариупольском порту достиг уже более 165 тыс. тонн. В общем сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В ЦНС рассказали, что фейковое федеральное агентство морского и речного транспорта российской оккупационной администрации сообщило о планах увеличить мощность порта Мариуполя до 4,8 млн тонн.

"Враг четко выполняет план по путинской "демилитаризации Украины", вывозя с нашей земли прежде всего хлеб и оборудование разграбленных когда-то крупнейших промышленных гигантов Европы вроде Авдеевского коксохима или Мариупольской Азовстали", - отметили в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Аграрное министерство Великобритании до конца августа должно завершить работу над методикой верификации зерна происхождением из Украины. Это позволит определять, не везут ли россияне на продажу под видом своего зерна ворованное с украинских территорий.