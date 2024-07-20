Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого українського зерна, - Центр нацспротиву

Росіяни готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна, зокрема планують збільшити його потужність.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту сягнув уже понад 165 тис. тонн. У загальному сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.

"Ворог чітко виконує план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі", - наголосили в ЦНС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аграрне міністерство Великої Британії до кінця серпня має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням із України. Це дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.