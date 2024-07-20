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Новини
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Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого українського зерна, - Центр нацспротиву

Маріупольський порт

Росіяни готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна, зокрема планують збільшити його потужність.

Про це розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту сягнув уже понад 165 тис. тонн. У загальному сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС розповіли, що фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту російської окупаційної адміністрації повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн.

"Ворог чітко виконує план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з нашої землі насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи Маріупольської Азовсталі", - наголосили в ЦНС.

Читайте: Російські окупанти вивезли партію українського зерна нового врожаю з порту Маріуполя, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аграрне міністерство Великої Британії до кінця серпня має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням із України. Це дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.

Автор: 

зерно (3112) Маріуполь (3220) порт (2037) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+7
маріуполь, це україна, чи нє?
ракети, дрони, не достають до маріуполя?
чи, клятий байден, знову заборонив пуляти?
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20.07.2024 14:10
+3
Угу.Зелена влада всередині країни від них не відстає.
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20.07.2024 14:09
+3
Интересно, кто этот хлеб сеет, убирает и в порт везет? Буряты с якутами или вепсы с меря?
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20.07.2024 14:10
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... щоб вас розірвало.
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20.07.2024 14:00 Відповісти
що сказати....молодці..грабують потужно
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20.07.2024 14:01 Відповісти
Угу.Зелена влада всередині країни від них не відстає.
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20.07.2024 14:09 Відповісти
ці ще фору московитам дадуть ))
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20.07.2024 16:34 Відповісти
Невже немає чим по тому порту влупити?
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20.07.2024 14:06 Відповісти
маріуполь, це україна, чи нє?
ракети, дрони, не достають до маріуполя?
чи, клятий байден, знову заборонив пуляти?
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20.07.2024 14:10 Відповісти
ага..и целый Центр нацспротиву (с бронею вероятно). сидит и ноет на все страну....
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20.07.2024 14:13 Відповісти
українські ракети та артилерія навідь по Донецьку не наважуються робити удари . якісь дговорняки та зрада
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20.07.2024 15:48 Відповісти
Интересно, кто этот хлеб сеет, убирает и в порт везет? Буряты с якутами или вепсы с меря?
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20.07.2024 14:10 Відповісти
що ви таке кажете?
то бідні українці, які вимушені якось виживати під окупацією.
у сбу ж нема до них запитань.
хлопці буданова неспроможні спалити ті врожаї.
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20.07.2024 14:18 Відповісти
грицько..сходи до ветеринара нехай дасть тобі пігулку від дурості
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20.07.2024 16:40 Відповісти
отакої!
ще, одне, лікувальне?
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20.07.2024 19:06 Відповісти
В свое время училась в сельхоз ВУЗе. Много знакомых фермеров и просто селян. Все вполне обеспечены. От десятков до сотен тыс. долларов за сезон. Покупают жилье детям в Одессе, Киеве, Харькове и пр. У многих дети с внуками давно в Европе.
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20.07.2024 17:40 Відповісти
ну, і?
який месідж?
херсонське бидло атакує європу, за бабло батьків?
окуповане херсонське бидло, вимушено, оплачувати своїх дітей?
я, не розумію, сенс вашого навчання!
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20.07.2024 19:09 Відповісти
ну так распесочьте его!
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20.07.2024 14:12 Відповісти
як були голодупі "комнезами" так і лишилися. нічого кращего за продзагіни за 100 років параша нічого не вигадала. Щоб вам українській хліб поперек горло став. московіти
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20.07.2024 14:13 Відповісти
Рашисти, зерно крадене в Україні, вивозять, а Зеля з єрмаком-ларьочником, їх ПОТУЖНО, мильними самітами забульбенить!!
Щоб розуміли, оті Оманські…
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20.07.2024 14:25 Відповісти
На фото работник ЦНС?
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20.07.2024 14:28 Відповісти
Окупанти планують збільшити потужність Маріупольського порту для переправи краденого

Сьогодні усі крадуть саме потужно!
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20.07.2024 14:35 Відповісти
"дякую" зєлєнскАму за розмінування моря під Маріуполем!
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20.07.2024 15:07 Відповісти
Тобто не все так погано у них там з логістикою?
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20.07.2024 15:09 Відповісти
Вид - злодійчуки генетичні.
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20.07.2024 15:22 Відповісти
А що , Україна давала дозвіл заходити в свої порти якимось судам ? Кожне судно яке незаконно перебувало в територіальних водах України може бути атаковане всіма доступними засобами .
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20.07.2024 15:31 Відповісти
Ну и почему не топим рашистские баржи? Только не нужно расказывать что никто их не видит
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20.07.2024 15:47 Відповісти
Байден не хочет шоб перед выборами поднялись цены на хлеб.
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20.07.2024 18:36 Відповісти
 
 