Зеленский поблагодарил Байдена после его решения относительно выборов: "Он помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну"

Владимир Зеленский поблагодарил действующего президента США Джо Байдена за поддержку Украины, после того как он принял решение не продолжать участие в избирательной гонке.

Об этом президент Украины написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, была и продолжает быть критически важной", - отметил Зеленский.

Он добавил, что за последние годы было принято много важных решений, и они запомнятся как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддерживал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что продолжение сильного лидерства Америки не даст российскому злу достичь успеха или заставить свою агрессию окупиться", - подчеркнул глава государства.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.