Зеленский поблагодарил Байдена после его решения относительно выборов: "Он помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну"
Владимир Зеленский поблагодарил действующего президента США Джо Байдена за поддержку Украины, после того как он принял решение не продолжать участие в избирательной гонке.
Об этом президент Украины написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, была и продолжает быть критически важной", - отметил Зеленский.
Он добавил, что за последние годы было принято много важных решений, и они запомнятся как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена.
"И мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддерживал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что продолжение сильного лидерства Америки не даст российскому злу достичь успеха или заставить свою агрессию окупиться", - подчеркнул глава государства.
Выход Байдена из президентской гонки в США
Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.
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то чому *********** не радіти та не дякувати Байдена .
слухала Портнікова й ридала !!! Настає жах очікування на Трампа .
Зате , тепер є шанс. Шанс отримати не кота в мішку, з 95% ймовірності здачі України путлєру і 5% допомоги, а отримати в середині січня 2025 допомогу. Ймовірно не таку велику як хочеться, але допомогу. І отримати крах трампістів-антиукраїнців в Конгресі, адже після другого програшу Трампа уже реально викинуть в кошик зі сміттям.
Продовження допомоги в 2025 VS високоймовірна здача України в тому ж таки 2025.
І не даремно в трампістів та самого Трампа уже підгорає по повній, ймовірно шанси в нього стали менші.
(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.
(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
"Звір", що вийшов із моря, з 7 головами (7 "царів") і 10 рогів, із пащею, як у лева, - це "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ".
Де 7 царів (голів)? - Ленін, Сталін, Хрущов, Брєжнєв, Андропов, Черненко, Горбачов.
Де 10 рогів? - дивіться у вікіпедії https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union_(1923%E2%80%931936).svg?uselang=ru "герб СССР" 1923 року - там не 14, а 10 ( ! ) колосків, оповитих стрічками ! А при нечіткому зображенні https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_COA_1929.png?uselang=ru колоски схожі на роги, а стрічки навкруг них можна сплутати з "діадемами" .
Де "звір, що вийшов із моря"? - Раніше карти малювали так, що північ була внизу, а південь - вгорі. Тож якщо перевернути карту СРСР, то одразу очевидно, що якщо "звір" - це силует на карті, то: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_of_Soviet_Socialist_Republics_(orthographic_projection).svg?uselang=ru карта СРСР - це силует, схожий на звіра, який вийшов із моря (океани і моря навкруги), а голова, як у лева - це республіки в Середній Азії, силует яких схожий на силует голови лева, Каспійське море схоже на пащу лева, а Аральське море - на око лева .
"Звір" мав "смертельну рану", але вижив. - Це події 2-ї світової війни на території СРСР.
Але згодом цей "звір" "пішов у погибель", тобто, зник.
"Число звіра 666" - це не "число диявола", а число саме "звіра" - точніше, не число, а абревіатура - "СССР". - Справді, при нечіткому зображенні або написанні поганим почерком літери "С" схожі на арабські цифри "6". Навіть римські числа мають цифру "С", однак там вона означає не "6".
І "прийме число звіра" "на чоло своє або на руку свою" - це не татуювання - дуже просто: абревіатура "СССР" (тобто, "число звіра") була на паспорті. Фото в паспорті теж штампувалося рельєфною печаткою. Також ця абревіатура була в інших місцях (цитата: "группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...").
Буде примушувати усіх людей "вклонятися образу 1-го звіра" і буде вбивати тих людей, хто відмовиться вклонитися образу 1-го звіра.
- Це те, чим займається саме зараз путінська орда. - Бреше про те, що начебто хоче "відродити" "великий і могутній" СРСР, щоб під цим приводом поневолювати інших людей і знищувати незгодних.
"2-й звір" буде мати 2 роги, як у барана. - При нечіткому зображенні потвора на російському гербі віддалено нагадує силует голови барана з рогами з боків - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 принаймні крила з боків схожі на роги барана .