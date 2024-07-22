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Зеленский поблагодарил Байдена после его решения относительно выборов: "Он помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну"

Зеленський прокоментував відмову Байдена брати участь у виборах

Владимир Зеленский поблагодарил действующего президента США Джо Байдена за поддержку Украины, после того как он принял решение не продолжать участие в избирательной гонке.

Об этом президент Украины написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, была и продолжает быть критически важной", - отметил Зеленский.

Он добавил, что за последние годы было принято много важных решений, и они запомнятся как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство. Он поддерживал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить Путину оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны. Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложная, и мы искренне надеемся, что продолжение сильного лидерства Америки не даст российскому злу достичь успеха или заставить свою агрессию окупиться", - подчеркнул глава государства.

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Выход Байдена из президентской гонки в США

Как сообщал Цензор.НЕТ, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

А спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал американского лидера Джо Байдена уйти в отставку вскоре после того, как президент объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) Зеленский Владимир (20232) США (26409)


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Топ комментарии
+3
Дякуємо що не захистив від війни за будапештським мумурандумом!
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22.07.2024 01:49
+3
А чи не хоче тупорилий ішак також здійснити такий поступок? Але це чмо вважає, що воно незмінне та комусь потрібне.
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22.07.2024 08:37
+2
Знайшли собі месію - Портнікова. Арестович 2.0 А який вплив мала б адміністрація в період виборчих перегонів, коли всі наввипередки почали їхати обніматись, про всяк випадок, з Трампом? Який законопроект про допомогу могли провести в таких умовах? Нічого не змінилось. Ні-чо-го!
Зате , тепер є шанс. Шанс отримати не кота в мішку, з 95% ймовірності здачі України путлєру і 5% допомоги, а отримати в середині січня 2025 допомогу. Ймовірно не таку велику як хочеться, але допомогу. І отримати крах трампістів-антиукраїнців в Конгресі, адже після другого програшу Трампа уже реально викинуть в кошик зі сміттям.
Продовження допомоги в 2025 VS високоймовірна здача України в тому ж таки 2025.
І не даремно в трампістів та самого Трампа уже підгорає по повній, ймовірно шанси в нього стали менші.
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22.07.2024 01:52
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"...жорстке, але сильне...", як те, що щойно занюхав колись легітимний
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22.07.2024 01:35 Ответить
Дякуємо, пане Президент Байден !
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22.07.2024 02:20 Ответить
https://www.youtube.com/live/0kLg68XkOzE?si=QL9Nsm89zy-90a4D
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22.07.2024 01:38 Ответить
А тепер послухаємо жорстокого реаліста Портнікова, яка жопа настає для України тепер з нульвою за впливом адміністрацією Байдена …
то чому *********** не радіти та не дякувати Байдена .

слухала Портнікова й ридала !!! Настає жах очікування на Трампа .
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22.07.2024 01:42 Ответить
Байдену залишилося просто спостерігати як виконуються узгоджени закони ж допомоги Україні. ВСЕ!!! КРАПК!!!
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22.07.2024 01:45 Ответить
А на зїзді може бути страшний хаос невирішенності - хйлу на радість .
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22.07.2024 01:47 Ответить
Дякують комусь, а не когось.
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22.07.2024 01:48 Ответить
це було у стили звернення до особи
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22.07.2024 04:47 Ответить
Знайшли собі месію - Портнікова. Арестович 2.0 А який вплив мала б адміністрація в період виборчих перегонів, коли всі наввипередки почали їхати обніматись, про всяк випадок, з Трампом? Який законопроект про допомогу могли провести в таких умовах? Нічого не змінилось. Ні-чо-го!
Зате , тепер є шанс. Шанс отримати не кота в мішку, з 95% ймовірності здачі України путлєру і 5% допомоги, а отримати в середині січня 2025 допомогу. Ймовірно не таку велику як хочеться, але допомогу. І отримати крах трампістів-антиукраїнців в Конгресі, адже після другого програшу Трампа уже реально викинуть в кошик зі сміттям.
Продовження допомоги в 2025 VS високоймовірна здача України в тому ж таки 2025.
І не даремно в трампістів та самого Трампа уже підгорає по повній, ймовірно шанси в нього стали менші.
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22.07.2024 01:52 Ответить
роль байдена дати нам ті кошти, що він обіцяв. Все
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22.07.2024 02:04 Ответить
Чонкин-Голицин, Голицин- Чонкин, Чонкин-Байден, Байден-Голицин.Байден-Чонкин??? Заплутався...
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22.07.2024 01:49 Ответить
Дякуємо що не захистив від війни за будапештським мумурандумом!
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22.07.2024 01:49 Ответить
в 2014 р. президентом США був обамиш, якщо ти забув
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22.07.2024 02:38 Ответить
Окреме дякую обємє за просраний крим. Але ракети на мене стали летіти при байдені.
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22.07.2024 03:08 Ответить
******* ....меморандум Кучмі писав ОЛЕКСАНДР ЧАЛИЙ- це типу Єрмака . Усьок?
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22.07.2024 04:48 Ответить
А за яким пунктом того меморандуму або іншого документа він мав цуе зробити? З цитатою, будь ласка.
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22.07.2024 08:15 Ответить
(1) БУДЬ-ЯКИЙ (навіть частковий) УСПІХ АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ДО НОВИХ АГРЕСІЙ.

(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.

(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
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22.07.2024 02:03 Ответить
його роль потім оцінять історики. І щось мені підказує, це буде досить посередня оцінка, якщо не ганебна.
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22.07.2024 02:03 Ответить
Ймовірно, саме нинішні події описані в "Об'явленні" Івана Богослова:

"Звір", що вийшов із моря, з 7 головами (7 "царів") і 10 рогів, із пащею, як у лева, - це "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ".
Де 7 царів (голів)? - Ленін, Сталін, Хрущов, Брєжнєв, Андропов, Черненко, Горбачов.
Де 10 рогів? - дивіться у вікіпедії https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union_(1923%E2%80%931936).svg?uselang=ru "герб СССР" 1923 року - там не 14, а 10 ( ! ) колосків, оповитих стрічками ! А при нечіткому зображенні https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_COA_1929.png?uselang=ru колоски схожі на роги, а стрічки навкруг них можна сплутати з "діадемами" .
Де "звір, що вийшов із моря"? - Раніше карти малювали так, що північ була внизу, а південь - вгорі. Тож якщо перевернути карту СРСР, то одразу очевидно, що якщо "звір" - це силует на карті, то: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_of_Soviet_Socialist_Republics_(orthographic_projection).svg?uselang=ru карта СРСР - це силует, схожий на звіра, який вийшов із моря (океани і моря навкруги), а голова, як у лева - це республіки в Середній Азії, силует яких схожий на силует голови лева, Каспійське море схоже на пащу лева, а Аральське море - на око лева .
"Звір" мав "смертельну рану", але вижив. - Це події 2-ї світової війни на території СРСР.
Але згодом цей "звір" "пішов у погибель", тобто, зник.

"Число звіра 666" - це не "число диявола", а число саме "звіра" - точніше, не число, а абревіатура - "СССР". - Справді, при нечіткому зображенні або написанні поганим почерком літери "С" схожі на арабські цифри "6". Навіть римські числа мають цифру "С", однак там вона означає не "6".
І "прийме число звіра" "на чоло своє або на руку свою" - це не татуювання - дуже просто: абревіатура "СССР" (тобто, "число звіра") була на паспорті. Фото в паспорті теж штампувалося рельєфною печаткою. Також ця абревіатура була в інших місцях (цитата: "группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...").
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22.07.2024 02:09 Ответить
Після того, як "пішов у погибель", тобто, зник, з'явився "2-й звір", який:

Буде примушувати усіх людей "вклонятися образу 1-го звіра" і буде вбивати тих людей, хто відмовиться вклонитися образу 1-го звіра.
- Це те, чим займається саме зараз путінська орда. - Бреше про те, що начебто хоче "відродити" "великий і могутній" СРСР, щоб під цим приводом поневолювати інших людей і знищувати незгодних.

"2-й звір" буде мати 2 роги, як у барана. - При нечіткому зображенні потвора на російському гербі віддалено нагадує силует голови барана з рогами з боків - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 принаймні крила з боків схожі на роги барана .
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22.07.2024 02:10 Ответить
А чи не хоче тупорилий ішак також здійснити такий поступок? Але це чмо вважає, що воно незмінне та комусь потрібне.
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22.07.2024 08:37 Ответить
А тобі слабо? Виконання обіцянки про другий...
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22.07.2024 08:54 Ответить
А потворі слабо
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22.07.2024 11:19 Ответить
 
 