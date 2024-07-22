Зеленський подякував Байдену після його виходу з виборів: "Він допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну"

Володимир Зеленський подякував чинному президенту США Джо Байдену за підтримку України, після того як він прийняв рішення не продовжувати участь у виборчих перегонах.

Про це президент України написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою", - зазначив Зеленський.

Він додав, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам’ятаються як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися", - підкреслив глава держави.

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Вихід Байдена з президентської гонки в США

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.