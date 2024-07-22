Зеленський подякував Байдену після його виходу з виборів: "Він допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну"
Володимир Зеленський подякував чинному президенту США Джо Байдену за підтримку України, після того як він прийняв рішення не продовжувати участь у виборчих перегонах.
Про це президент України написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою", - зазначив Зеленський.
Він додав, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам’ятаються як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи.
"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися", - підкреслив глава держави.
Вихід Байдена з президентської гонки в США
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів.
Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.
А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав американського лідера Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання.
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то чому *********** не радіти та не дякувати Байдена .
слухала Портнікова й ридала !!! Настає жах очікування на Трампа .
Зате , тепер є шанс. Шанс отримати не кота в мішку, з 95% ймовірності здачі України путлєру і 5% допомоги, а отримати в середині січня 2025 допомогу. Ймовірно не таку велику як хочеться, але допомогу. І отримати крах трампістів-антиукраїнців в Конгресі, адже після другого програшу Трампа уже реально викинуть в кошик зі сміттям.
Продовження допомоги в 2025 VS високоймовірна здача України в тому ж таки 2025.
І не даремно в трампістів та самого Трампа уже підгорає по повній, ймовірно шанси в нього стали менші.
(2) Віра у можливість успіху (тобто, надія на успіх) агресії мотивує агресора до нових агресій і, як мінімум, продовжувати вже почату агресію.
(3) ЗАГРОЗА ПОКАРАННЯ для АГРЕСОРА МОТИВУЄ АГРЕСОРА ПРОДОВЖУВАТИ ВЖЕ ПОЧАТУ АГРЕСІЮ.
"Звір", що вийшов із моря, з 7 головами (7 "царів") і 10 рогів, із пащею, як у лева, - це "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ".
Де 7 царів (голів)? - Ленін, Сталін, Хрущов, Брєжнєв, Андропов, Черненко, Горбачов.
Де 10 рогів? - дивіться у вікіпедії https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union_(1923%E2%80%931936).svg?uselang=ru "герб СССР" 1923 року - там не 14, а 10 ( ! ) колосків, оповитих стрічками ! А при нечіткому зображенні https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_COA_1929.png?uselang=ru колоски схожі на роги, а стрічки навкруг них можна сплутати з "діадемами" .
Де "звір, що вийшов із моря"? - Раніше карти малювали так, що північ була внизу, а південь - вгорі. Тож якщо перевернути карту СРСР, то одразу очевидно, що якщо "звір" - це силует на карті, то: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_of_Soviet_Socialist_Republics_(orthographic_projection).svg?uselang=ru карта СРСР - це силует, схожий на звіра, який вийшов із моря (океани і моря навкруги), а голова, як у лева - це республіки в Середній Азії, силует яких схожий на силует голови лева, Каспійське море схоже на пащу лева, а Аральське море - на око лева .
"Звір" мав "смертельну рану", але вижив. - Це події 2-ї світової війни на території СРСР.
Але згодом цей "звір" "пішов у погибель", тобто, зник.
"Число звіра 666" - це не "число диявола", а число саме "звіра" - точніше, не число, а абревіатура - "СССР". - Справді, при нечіткому зображенні або написанні поганим почерком літери "С" схожі на арабські цифри "6". Навіть римські числа мають цифру "С", однак там вона означає не "6".
І "прийме число звіра" "на чоло своє або на руку свою" - це не татуювання - дуже просто: абревіатура "СССР" (тобто, "число звіра") була на паспорті. Фото в паспорті теж штампувалося рельєфною печаткою. Також ця абревіатура була в інших місцях (цитата: "группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...").
Буде примушувати усіх людей "вклонятися образу 1-го звіра" і буде вбивати тих людей, хто відмовиться вклонитися образу 1-го звіра.
- Це те, чим займається саме зараз путінська орда. - Бреше про те, що начебто хоче "відродити" "великий і могутній" СРСР, щоб під цим приводом поневолювати інших людей і знищувати незгодних.
"2-й звір" буде мати 2 роги, як у барана. - При нечіткому зображенні потвора на російському гербі віддалено нагадує силует голови барана з рогами з боків - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 принаймні крила з боків схожі на роги барана .