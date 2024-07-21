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Шахрай Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, - Трамп про вихід Байдена з перегонів

Дональд Трамп

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

"Шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, і, звичайно, не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки – і ніколи не був! Він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу", - написав кандидат від Республіканської партії.

Він заявив, що всі, хто оточував Байдена, включно з його лікарем і ЗМІ, нібито знали, що той "не здатний бути президентом".

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"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждаємо від його президентства, але дуже швидко виправимо завдану ним шкоду", – резюмував Трамп.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

Автор: 

Байден (2883) вибори (6682) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+48
Це нам каже аферист з фективними банкрутствами

І шістка Кремля яку переміг Байден

Не ганьбися, підстреляний , твоя карта бита
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21.07.2024 22:51
+34
О, оце видно, що трамп - справжня русня. Та також любить все перевертати з ніг на голову, і завжди своє гівно називає чужим
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21.07.2024 22:56
+33
клоун патлатий
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21.07.2024 22:53
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Не хтів би ображати американців, але, гадаю, у них і своїх "73%" вистачає... Спостерігаймо. Добре, якшо я помилюсь.
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22.07.2024 07:48 Відповісти
Цікаво, як куля, яка не зачепила вухо, спричинила появу крові. А якщо зачепила, то чому не відірвала? Може не було ніякої кулі, аа була петарда і пакетик з кров'ю?
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22.07.2024 02:19 Відповісти
ти рижий підор, ще хто з вас шахрай, ***** руснявий
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22.07.2024 02:31 Відповісти
Вся кампанія Трампа базувалась на нецензурній критиці фізичного стану Байдена. Тепер вони спробують знайти компромат на нового кандидата і продовжать поливати брудом все навколо. Їм важко буде повністю перебудувати стратегію кампанії Трампа і це дає демократам шанс, особливо якщо кандидат буде публічно не заплямований і значно молодший за Трампа. В цьому випадку ейджизм Трампа спрацює проти нього самого.
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22.07.2024 02:43 Відповісти
Байден слил Украину, заморозив Ленд-лиз, проголосованный Конгрессом, в результате Украина получила десятки тысяч погибших, 10 млн. беженцев, разрушенные города, но виноват Трамп!?
Пора понять, Трампа поддерживает половина населения США, в том числе, как показали опросы, 90% украинской диаспоры....
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22.07.2024 04:34 Відповісти
Увы, это так...
Для внешней политики и для Украины Байден - был худший президент за всю Историю США.
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22.07.2024 05:04 Відповісти
Про президента обамку ви щось чули? Був такий.
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22.07.2024 07:51 Відповісти
висір з рашки про Байдена ботів під ВПН.
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22.07.2024 08:58 Відповісти
отупевшее Быдло не имеет национальности в Фекалистане это ватаны, в Украине зелеДрочеры в Штатах Трамписты.....
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22.07.2024 05:53 Відповісти
байден - це совєцка сволочь.він давно крутить з кацапами - ще з часів ссср.відео тисячі як воно з політбюро тусувалось.
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22.07.2024 07:24 Відповісти
Дурню, якщо хто і "крутив з кацапами", то це Трамп з його конкурсами щлюх у Маасквє.
Не можна сумніватись, що КГБ достатньо нафільмувало матеріалі, як моложавий Донні вправлявся з проститутками з спеціального загону КГБ.
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22.07.2024 08:31 Відповісти
ще один бот рашкостана. чи зелупий 73% виборців.
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22.07.2024 09:00 Відповісти
Невже цей лантух лайна не зiллють у вигрiбну яму, де його мiсце. Це ж треба бути таким лайнистим.
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22.07.2024 08:04 Відповісти
11 років в ролі коміка-ведучого на телебаченні (фактично клоуна) даються Трампону взнаки.
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22.07.2024 08:27 Відповісти
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22.07.2024 08:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=749s Сенатор задає питання зам.директору ФБР
Сенатор: Чи секретний документ?
Зам: Ні не секретний
Сенатор: Опублікуйте не секретний документ.
Тому що президент США, підозрюється в отриманні 5млн від іноземної країни
Зам: Ми будемо працювати з вами
Сенатор: Опублікуйте, народ США має право знати, чи брав президент США хабарі
Зам: Ми не можемо, там є інформація про того хто надав інформацію, це стосується його життя
Сенатор: Ви можете виключити персональну інформації про того хто нада
Зам: ....

Якщо інформацію злили в ФБР, то вона є в росії також

Так брав чи не брав?
Якщо росія має цю інформацію, то який вплив міг бути?
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22.07.2024 13:42 Відповісти
Трампон школу ***** відмінно пройшов. Називає своїх суперників тими словами, якими називають саме його. Причому шахрай трамп майже засуджений шахрай. Шкода, що свою президентську кампанію він веде не з в'язниці.
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22.07.2024 19:14 Відповісти
Шось не зрозумів рудого він каже-"" І він ним не був - а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною"". То якшо він ним не був( президентом) , то як же він це зробив?
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22.07.2024 23:30 Відповісти
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