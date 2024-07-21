Шахрай Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, - Трамп про вихід Байдена з перегонів

Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

"Шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, і, звичайно, не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки – і ніколи не був! Він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу", - написав кандидат від Республіканської партії.

Він заявив, що всі, хто оточував Байдена, включно з його лікарем і ЗМІ, нібито знали, що той "не здатний бути президентом".

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"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждаємо від його президентства, але дуже швидко виправимо завдану ним шкоду", – резюмував Трамп.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.