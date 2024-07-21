Шахрай Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, - Трамп про вихід Байдена з перегонів
Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів та заявив, що чинний очільник США "не був придатний для того, щоб балотуватися" знову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.
"Шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, і, звичайно, не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки – і ніколи не був! Він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу", - написав кандидат від Республіканської партії.
Він заявив, що всі, хто оточував Байдена, включно з його лікарем і ЗМІ, нібито знали, що той "не здатний бути президентом".
"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждаємо від його президентства, але дуже швидко виправимо завдану ним шкоду", – резюмував Трамп.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у неділю, 21 липня, президент США Джо Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.
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Пора понять, Трампа поддерживает половина населения США, в том числе, как показали опросы, 90% украинской диаспоры....
Для внешней политики и для Украины Байден - был худший президент за всю Историю США.
Не можна сумніватись, що КГБ достатньо нафільмувало матеріалі, як моложавий Донні вправлявся з проститутками з спеціального загону КГБ.
Сенатор: Чи секретний документ?
Зам: Ні не секретний
Сенатор: Опублікуйте не секретний документ.
Тому що президент США, підозрюється в отриманні 5млн від іноземної країни
Зам: Ми будемо працювати з вами
Сенатор: Опублікуйте, народ США має право знати, чи брав президент США хабарі
Зам: Ми не можемо, там є інформація про того хто надав інформацію, це стосується його життя
Сенатор: Ви можете виключити персональну інформації про того хто нада
Зам: ....
Якщо інформацію злили в ФБР, то вона є в росії також
Так брав чи не брав?
Якщо росія має цю інформацію, то який вплив міг бути?