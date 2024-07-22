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Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества, - Зеленский

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский заявил, что энергетики "делают все необходимое, чтобы дать больше электричества".

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сегодня заслушал доклады чиновников по энергетике.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики. Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто задействован для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества. Понимаем, что имеем дело с террористами, и российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше", - рассказал Зеленский.

Также смотрите: Немецкий Петриот уже прибыл в Украину, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+8
Та не сумніваюсь, що в доповідях Шмигаля та Галущенка робиться все необхідне і взагалі "надої постійно зростають". Захист для енергетики, фортифікації, виробництво зброї і т.п. в такому вигляді вже доповідались. Не сумніваюсь що там теж все було "напружено, але з позитивною динамікою". а на ділі чекають поки закінчиться спека та вимкнуть кондиціонери. Але ж потім ввімкнуть електроопалення, і про це, впевнений скромно промовчали. А Вові і ОК. Аби лише не відволікали від напружених роздумів про Україну, якими він зайнятий, самі здогадуєтесь де.
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22.07.2024 01:57
+4
В мене кури мало яєць несуть, може зеля щось щ цим зробить ???
Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
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22.07.2024 07:34
+4
спробуйте курей до екрану піднести під час виступу гундосого. Можливо почнуть краще нести
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22.07.2024 08:07
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Та не сумніваюсь, що в доповідях Шмигаля та Галущенка робиться все необхідне і взагалі "надої постійно зростають". Захист для енергетики, фортифікації, виробництво зброї і т.п. в такому вигляді вже доповідались. Не сумніваюсь що там теж все було "напружено, але з позитивною динамікою". а на ділі чекають поки закінчиться спека та вимкнуть кондиціонери. Але ж потім ввімкнуть електроопалення, і про це, впевнений скромно промовчали. А Вові і ОК. Аби лише не відволікали від напружених роздумів про Україну, якими він зайнятий, самі здогадуєтесь де.
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22.07.2024 01:57 Ответить
Ваванові до велотренажера генератор приладнали. епоха темноти закінчилась.
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22.07.2024 02:30 Ответить
Вова, потрібно не "центр прінятія рєшеній" і маєтки "слуг" Петріотами захищать, а стратегічні для країни енергооб,єкти.
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22.07.2024 06:41 Ответить
Та що ви говорите!
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22.07.2024 14:04 Ответить
********* палички поліції роздали
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22.07.2024 06:42 Ответить
Видати поліцаям і тцкунам шерстяні светри....
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22.07.2024 06:49 Ответить
Українською мовою "шерсть" буде вовна.
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22.07.2024 07:58 Ответить
В мене кури мало яєць несуть, може зеля щось щ цим зробить ???
Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
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22.07.2024 07:34 Ответить
А з цим питанням до шмигаля .
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22.07.2024 07:44 Ответить
спробуйте курей до екрану піднести під час виступу гундосого. Можливо почнуть краще нести
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22.07.2024 08:07 Ответить
Щоби корова давала більше молока та менше їла, її потрібно частіше доїти та менше годувати (с).
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22.07.2024 08:00 Ответить
вова! йди
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22.07.2024 08:13 Ответить
І хто буде президентом? Ні, я проти.
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22.07.2024 14:05 Ответить
потужно всрато
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22.07.2024 08:14 Ответить
Балабол.
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22.07.2024 08:51 Ответить
Вован, треба договорювати до кінця: ...роблять все необхідне щоб дати більше електрики за кордон. Нічєго лічнава просто бізнес. Як вам на смак мой канєц епохі бєднасті?
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22.07.2024 09:15 Ответить
То для того і потужні генератори які нам передали поховав на складах?! Чекаєш поки туди прилетить?
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22.07.2024 09:19 Ответить
ЩО ви робите? Люди, як сиділи без світла, так і сидять. Нездари. Забирайтеся з влади.
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22.07.2024 10:26 Ответить
протухший про электрику заговорил. што,из-за ваших клацаний не падает народ на перемирие?
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22.07.2024 10:30 Ответить


ЧАО «НЭК "Укрэнерго"» было создано 30.07.2019 г. на основе государственного предприятия «НЭК "Укрэнерго"» как частное акционерное общество (ЧАО) из 100 % акций в собственности государства, принадлежащих к сфере управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерства энергетики Украины.
В переводе- зелёные уроды создали частную лавочку из госкомпании, чтобы кошмарить бизнес и население дурными отключениями света и многомиллионными взятками за подключение новых потребителей.

этот дурачёк под названием през шестой год в деменции
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22.07.2024 10:39 Ответить
Трудяга... Навіть тексти для своїх депресивних відосиків родити не може. Коли журналісти вживу заловлять питанням, то не може навіть складне речення осилити.
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22.07.2024 11:49 Ответить
Що значить "робиться все необхідне"? А раніше що, не робилось? А якщо електрики просто нема, як ви розповідаєте, то звідки вона взялась? То може ви як завжди *******? Може ви торгує те за валюту електрикою, а сво' населення тримаєте без світла і води? Мені це нагажує, як Сталін забирав зерно у селян, продавав заходу, а тут мільйони помирали з голоду.
Я бачу що ситуація зі світлом "покращується" лище після початку протестів. Може так звами, підарами і треба? Шкода лише, що цнюе "ковбасні" протести проти теплого пива і протухлої ковбаси в холодильнику, а не проти закритих кордонів в концлагері "Україна", та свавілля влади, тцк, поліцаїв.
" вільна країна, вільних людей"... - п... здьош. Раби. Це в західних країнах вільні люди, коли через одного вбитого негра плліцаями, або бажання влади збільшити пенсійний вік хоч на півроку - вже все палає на вулицях.
А ці люди питають, чи приносити з собою мотузку, чи видадуть на шибегиці. Багато речей переглянутло за останні роки в Україні.
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22.07.2024 11:54 Ответить
 
 