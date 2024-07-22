Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что энергетики "делают все необходимое, чтобы дать больше электричества".
Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что сегодня заслушал доклады чиновников по энергетике.
"Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики. Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто задействован для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества. Понимаем, что имеем дело с террористами, и российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше", - рассказал Зеленский.
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Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
ЧАО «НЭК "Укрэнерго"» было создано 30.07.2019 г. на основе государственного предприятия «НЭК "Укрэнерго"» как частное акционерное общество (ЧАО) из 100 % акций в собственности государства, принадлежащих к сфере управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерства энергетики Украины.
В переводе- зелёные уроды создали частную лавочку из госкомпании, чтобы кошмарить бизнес и население дурными отключениями света и многомиллионными взятками за подключение новых потребителей.
этот дурачёк под названием през шестой год в деменции
Я бачу що ситуація зі світлом "покращується" лище після початку протестів. Може так звами, підарами і треба? Шкода лише, що цнюе "ковбасні" протести проти теплого пива і протухлої ковбаси в холодильнику, а не проти закритих кордонів в концлагері "Україна", та свавілля влади, тцк, поліцаїв.
" вільна країна, вільних людей"... - п... здьош. Раби. Це в західних країнах вільні люди, коли через одного вбитого негра плліцаями, або бажання влади збільшити пенсійний вік хоч на півроку - вже все палає на вулицях.
А ці люди питають, чи приносити з собою мотузку, чи видадуть на шибегиці. Багато речей переглянутло за останні роки в Україні.