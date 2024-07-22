Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что энергетики "делают все необходимое, чтобы дать больше электричества".

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сегодня заслушал доклады чиновников по энергетике.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики. Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто задействован для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества. Понимаем, что имеем дело с террористами, и российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше", - рассказал Зеленский.

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