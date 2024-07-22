Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що енергетики "роблять все необхідне, щоб дати більше електрики".
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Президент розповів, що сьогодні заслухав доповіді урядовців щодо енергетики.
"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики. Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики. Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше", - розповів Зеленський.
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Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
ЧАО «НЭК "Укрэнерго"» было создано 30.07.2019 г. на основе государственного предприятия «НЭК "Укрэнерго"» как частное акционерное общество (ЧАО) из 100 % акций в собственности государства, принадлежащих к сфере управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерства энергетики Украины.
В переводе- зелёные уроды создали частную лавочку из госкомпании, чтобы кошмарить бизнес и население дурными отключениями света и многомиллионными взятками за подключение новых потребителей.
этот дурачёк под названием през шестой год в деменции
Я бачу що ситуація зі світлом "покращується" лище після початку протестів. Може так звами, підарами і треба? Шкода лише, що цнюе "ковбасні" протести проти теплого пива і протухлої ковбаси в холодильнику, а не проти закритих кордонів в концлагері "Україна", та свавілля влади, тцк, поліцаїв.
" вільна країна, вільних людей"... - п... здьош. Раби. Це в західних країнах вільні люди, коли через одного вбитого негра плліцаями, або бажання влади збільшити пенсійний вік хоч на півроку - вже все палає на вулицях.
А ці люди питають, чи приносити з собою мотузку, чи видадуть на шибегиці. Багато речей переглянутло за останні роки в Україні.