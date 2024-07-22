УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7100 відвідувачів онлайн
Новини
3 092 22

Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики, - Зеленський

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що енергетики "роблять все необхідне, щоб дати більше електрики".

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що сьогодні заслухав доповіді урядовців щодо енергетики.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики. Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики. Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше", - розповів Зеленський.

Читайте: Зеленський подякував Байдену після його рішення щодо виборів: "Він допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну"

Автор: 

Зеленський (23642) енергетика (2573)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Та не сумніваюсь, що в доповідях Шмигаля та Галущенка робиться все необхідне і взагалі "надої постійно зростають". Захист для енергетики, фортифікації, виробництво зброї і т.п. в такому вигляді вже доповідались. Не сумніваюсь що там теж все було "напружено, але з позитивною динамікою". а на ділі чекають поки закінчиться спека та вимкнуть кондиціонери. Але ж потім ввімкнуть електроопалення, і про це, впевнений скромно промовчали. А Вові і ОК. Аби лише не відволікали від напружених роздумів про Україну, якими він зайнятий, самі здогадуєтесь де.
показати весь коментар
22.07.2024 01:57
+4
В мене кури мало яєць несуть, може зеля щось щ цим зробить ???
Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
показати весь коментар
22.07.2024 07:34
+4
спробуйте курей до екрану піднести під час виступу гундосого. Можливо почнуть краще нести
показати весь коментар
22.07.2024 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не сумніваюсь, що в доповідях Шмигаля та Галущенка робиться все необхідне і взагалі "надої постійно зростають". Захист для енергетики, фортифікації, виробництво зброї і т.п. в такому вигляді вже доповідались. Не сумніваюсь що там теж все було "напружено, але з позитивною динамікою". а на ділі чекають поки закінчиться спека та вимкнуть кондиціонери. Але ж потім ввімкнуть електроопалення, і про це, впевнений скромно промовчали. А Вові і ОК. Аби лише не відволікали від напружених роздумів про Україну, якими він зайнятий, самі здогадуєтесь де.
показати весь коментар
22.07.2024 01:57 Відповісти
Ваванові до велотренажера генератор приладнали. епоха темноти закінчилась.
показати весь коментар
22.07.2024 02:30 Відповісти
Вова, потрібно не "центр прінятія рєшеній" і маєтки "слуг" Петріотами захищать, а стратегічні для країни енергооб,єкти.
показати весь коментар
22.07.2024 06:41 Відповісти
Та що ви говорите!
показати весь коментар
22.07.2024 14:04 Відповісти
********* палички поліції роздали
показати весь коментар
22.07.2024 06:42 Відповісти
Видати поліцаям і тцкунам шерстяні светри....
показати весь коментар
22.07.2024 06:49 Відповісти
Українською мовою "шерсть" буде вовна.
показати весь коментар
22.07.2024 07:58 Відповісти
В мене кури мало яєць несуть, може зеля щось щ цим зробить ???
Коли моє питання розглянуть у вечірньому відосику?
показати весь коментар
22.07.2024 07:34 Відповісти
А з цим питанням до шмигаля .
показати весь коментар
22.07.2024 07:44 Відповісти
спробуйте курей до екрану піднести під час виступу гундосого. Можливо почнуть краще нести
показати весь коментар
22.07.2024 08:07 Відповісти
Щоби корова давала більше молока та менше їла, її потрібно частіше доїти та менше годувати (с).
показати весь коментар
22.07.2024 08:00 Відповісти
вова! йди
показати весь коментар
22.07.2024 08:13 Відповісти
І хто буде президентом? Ні, я проти.
показати весь коментар
22.07.2024 14:05 Відповісти
потужно всрато
показати весь коментар
22.07.2024 08:14 Відповісти
Балабол.
показати весь коментар
22.07.2024 08:51 Відповісти
Вован, треба договорювати до кінця: ...роблять все необхідне щоб дати більше електрики за кордон. Нічєго лічнава просто бізнес. Як вам на смак мой канєц епохі бєднасті?
показати весь коментар
22.07.2024 09:15 Відповісти
То для того і потужні генератори які нам передали поховав на складах?! Чекаєш поки туди прилетить?
показати весь коментар
22.07.2024 09:19 Відповісти
ЩО ви робите? Люди, як сиділи без світла, так і сидять. Нездари. Забирайтеся з влади.
показати весь коментар
22.07.2024 10:26 Відповісти
протухший про электрику заговорил. што,из-за ваших клацаний не падает народ на перемирие?
показати весь коментар
22.07.2024 10:30 Відповісти


ЧАО «НЭК "Укрэнерго"» было создано 30.07.2019 г. на основе государственного предприятия «НЭК "Укрэнерго"» как частное акционерное общество (ЧАО) из 100 % акций в собственности государства, принадлежащих к сфере управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министерства энергетики Украины.
В переводе- зелёные уроды создали частную лавочку из госкомпании, чтобы кошмарить бизнес и население дурными отключениями света и многомиллионными взятками за подключение новых потребителей.

этот дурачёк под названием през шестой год в деменции
показати весь коментар
22.07.2024 10:39 Відповісти
Трудяга... Навіть тексти для своїх депресивних відосиків родити не може. Коли журналісти вживу заловлять питанням, то не може навіть складне речення осилити.
показати весь коментар
22.07.2024 11:49 Відповісти
Що значить "робиться все необхідне"? А раніше що, не робилось? А якщо електрики просто нема, як ви розповідаєте, то звідки вона взялась? То може ви як завжди *******? Може ви торгує те за валюту електрикою, а сво' населення тримаєте без світла і води? Мені це нагажує, як Сталін забирав зерно у селян, продавав заходу, а тут мільйони помирали з голоду.
Я бачу що ситуація зі світлом "покращується" лище після початку протестів. Може так звами, підарами і треба? Шкода лише, що цнюе "ковбасні" протести проти теплого пива і протухлої ковбаси в холодильнику, а не проти закритих кордонів в концлагері "Україна", та свавілля влади, тцк, поліцаїв.
" вільна країна, вільних людей"... - п... здьош. Раби. Це в західних країнах вільні люди, коли через одного вбитого негра плліцаями, або бажання влади збільшити пенсійний вік хоч на півроку - вже все палає на вулицях.
А ці люди питають, чи приносити з собою мотузку, чи видадуть на шибегиці. Багато речей переглянутло за останні роки в Україні.
показати весь коментар
22.07.2024 11:54 Відповісти
 
 