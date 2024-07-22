Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що енергетики "роблять все необхідне, щоб дати більше електрики".

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що сьогодні заслухав доповіді урядовців щодо енергетики.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики. Хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників "атомки", всіх, хто задіяний для стабілізації постачання. Робиться все необхідне, щоб дати більше електрики. Розуміємо, що маємо справу з терористами, та російські удари не припиняються. Але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало менше", - розповів Зеленський.

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