Минобороны РФ заявило о сбивании 76 якобы украинских беспилотников
В России заявили о сбитии якобы 76 БпЛА над пятью регионами РФ и в акваториях Азовского и Черного морей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
"Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей", - подчеркнули в минобороны РФ.
Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. По предварительной информации, беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Утром беспилотники атаковали Морозовск Ростовской области
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обломки всех восьми БПЛА упали на территорию предприятия. Огонь охватил 50 квадратных метров. К тушению привлекли более 90 человек и 31 единицу техники.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Осталось только закрытое.
"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.
1859
своїми нефтопереробними заводами
Чи повʼязано це якось з ранковою атакою БПЛА, наразі невідомо.
Upd: за офіційною версію вибухнув газ у будівлі.
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