Минобороны РФ заявило о сбивании 76 якобы украинских беспилотников

В России заявили о сбитии якобы 76 БпЛА над пятью регионами РФ и в акваториях Азовского и Черного морей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей", - подчеркнули в минобороны РФ.

Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. По предварительной информации, беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Утром беспилотники атаковали Морозовск Ростовской области

Также смотрите: В Краснодарском крае ночью раздавались взрывы, возник пожар. ВИДЕО