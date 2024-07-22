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Минобороны РФ заявило о сбивании 76 якобы украинских беспилотников

Український безпілотник

В России заявили о сбитии якобы 76 БпЛА над пятью регионами РФ и в акваториях Азовского и Черного морей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

"Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей", - подчеркнули в минобороны РФ.

Напомним, ночью 22 июля взрывы прогремели в Краснодарском крае. По предварительной информации, беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Утром беспилотники атаковали Морозовск Ростовской области

Также смотрите: В Краснодарском крае ночью раздавались взрывы, возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365)


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Топ комментарии
+9
морозовская опять горит
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22.07.2024 08:18
+8
Це за останніх два роки? 🤔 Про таке ще Степан Руданський майже двісті років тому писав. 😊 Нагадаю, що жив він у Криму, писав українською.
"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.

1859
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22.07.2024 07:37
+7
Чергові кацапські байки "патєрь нєт".
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22.07.2024 07:34
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Чергові кацапські байки "патєрь нєт".
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22.07.2024 07:34 Ответить
І всі збили калашами!!!
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22.07.2024 07:38 Ответить
Можна поцікавитись - а чим збивали ?
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22.07.2024 07:35 Ответить
Білими мухами і зеленими чортиками.
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22.07.2024 07:38 Ответить
Аперіділ. Ну Морозовську - аеродромом. В Туапсе мабуть НПЗ, чи нафтобазою.
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22.07.2024 07:40 Ответить
Збивали як завжди Нафтобазами це саме ефективне протів наших Шахедів)
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22.07.2024 07:46 Ответить
сьогодні у 3:30 збивали Туапсинським НПЗ.

обломки всех восьми БПЛА упали на территорию предприятия. Огонь охватил 50 квадратных метров. К тушению привлекли более 90 человек и 31 единицу техники.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Осталось только закрытое.
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22.07.2024 08:08 Ответить
🤣🤣🤣
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22.07.2024 10:00 Ответить
Це за останніх два роки? 🤔 Про таке ще Степан Руданський майже двісті років тому писав. 😊 Нагадаю, що жив він у Криму, писав українською.
"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.

1859
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22.07.2024 07:37 Ответить
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22.07.2024 07:47 Ответить
це що з початку війни?
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22.07.2024 07:48 Ответить
морозовская опять горит
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22.07.2024 08:18 Ответить
Ага , кацапи кончені збивають наші дрони ,
своїми нефтопереробними заводами
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22.07.2024 08:48 Ответить
Місто Апшеронськ, Краснодарський край. У місцевому ТЦ стався вибух, в результаті чого постраждало 10 москалів. Ще одна кацапка може бути під завалами.

Чи повʼязано це якось з ранковою атакою БПЛА, наразі невідомо.

Upd: за офіційною версію вибухнув газ у будівлі.

https://t.me/operativnoZSU/152221
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22.07.2024 08:55 Ответить
Мало
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22.07.2024 08:58 Ответить
36 их уже не утраивает,значит следующая цифра будет 96,а чего их жалеть?
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22.07.2024 09:18 Ответить
 
 