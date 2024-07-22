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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 567 760 человек (+1050 за сутки), 8284 танков, 15 637 артсистем, 15 980 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 567 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 567760 (+1050) человек,

танков - 8284 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 15980 (+17) ед,

артиллерийских систем - 15637 (+51) ед,

РСЗО - 1123 (+2) ед,

средства ППО - 900 (+4) ед,

самолетов - 362 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12475 (+73),

крылатые ракеты - 2401 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 21138 (+102) ед,

специальная техника - 2637 (+21)

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Знищення армії РФ 21 липня

Автор: 

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+18
Минув 3806 день москальсько-української війни.
215!!! одиниць техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 35, логістика 102!!
Хороші жнива. Логістика більше сотні, спецтехніка більше 20, 18 танків, ППО закрили 900, арта більше 50, БПЛА 73!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 566 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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22.07.2024 08:46
+16
Горіть в пеклі москалі, Україна понад усе.
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22.07.2024 07:46
+16
Утлізація московського лайна триває!!Слава ЗСУ !!))
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22.07.2024 07:48
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Горіть в пеклі москалі, Україна понад усе.
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22.07.2024 07:46 Ответить
Утлізація московського лайна триває!!Слава ЗСУ !!))
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22.07.2024 07:48 Ответить
215 техніки!!!
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22.07.2024 07:52 Ответить
Це найбільші з початку року добові втрати по наземці, а загалом більше 200 одиниць (за цей рік) було лише п'ять разів.
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22.07.2024 10:25 Ответить
Засоби ППО вийшли на фінішну пряму.
Спрдіваюсь, 1000й буде вражено вже КАБом/ракетою, що стартує з F16.
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22.07.2024 07:58 Ответить
тобто не раніше кінця жовтня. Не дуже оптимістично, але можливо близько до реальності.
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22.07.2024 08:37 Ответить
І то це при умові, що в витрати піде рубльовське ППО.
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22.07.2024 09:41 Ответить
Рубльовка та бункер на Алтає - стратегічні об'єкти. З них ППО не знімуть навіть якщо F-16 почне скидати не JDAM-и, а чавуній, пролітаючи прямо над позиціями кацапів, користуючись відсутністю ППО на фронті.

Звісно, до останнього ще дуже далеко. Але 100% баз ППО від Курил до Мурманська вже втратили від 50 до 90% пускових (очевидно, відтягли на фронт та до Криму), а деякі вже і травою 2й рік заростають. Я не жартую - порівняння супутникових знімких 2021 року і 2023 року показує - деякі бази вони взагалі покинули - в основному навколо Китаю. І вивозити звідти пускові почали на в 2024 році! А ще в 2022 році. Тобто "резерву" ППО у вигляді "а от за Уралом ще половина діючого ППО є" - вже немає. Гарантовано. Є такий https://x.com/AS_22im/status/1811989654746595437 добродій з Японії , який не полінувався і провів аналіз знімків декількох десятків баз ППО/ПРО засрашки.

Тому особисто я в зведеннях ГШ тепер завжди придивляюсь до графи "Засоби ППО" і радію будь-яким втратам засрашинців в ТОР-ах, БУК-ах та С-300. Бо кількостей - тупо нема. Бази ремонтні забиті вщент - вони не встигають ремонтувати побите та зношене. Власне, як і танки з ББМ.
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22.07.2024 20:53 Ответить
Підкажіть а до графи автомобільна техніка мотоцикли входять ?
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22.07.2024 08:40 Ответить
Сумніваюся.
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22.07.2024 08:52 Ответить
Скажи друже а на параді 2025 року присвяченому 80-річчя пабедобесія...
... по червоній площі будуть їхати
деревяні мотокаляски?
китайські гольфкари?
полк єлектросамокатчіков?
Бо танчиків то точно не буде.
І і конечно белоусов на ****** лошаді в яблочкі - прям як мяснік жуков
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22.07.2024 12:43 Ответить
Минув 3806 день москальсько-української війни.
215!!! одиниць техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта 53!, броня 35, логістика 102!!
Хороші жнива. Логістика більше сотні, спецтехніка більше 20, 18 танків, ППО закрили 900, арта більше 50, БПЛА 73!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 566 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ярославль, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 10 000 рил.
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22.07.2024 08:46 Ответить
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22.07.2024 08:50 Ответить
Ого, вчора заліза намолотили!!!
Слава ЗСУ!!!
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22.07.2024 08:52 Ответить
нифига сколько автотехники намолотили...
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22.07.2024 09:08 Ответить
ППО дев'ята сотня, 275 одиниць з початку року, тобто тисяча очікується десь на середину жовтня, при умові що у кацапів є така кількість.
Спецтехніка повторила добовий рекорд, логістика перевершила червневі 101 одиницю, проте добовий рекорд залишається незмінним - 179 одиниць 16 березня 22 року.
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22.07.2024 10:13 Ответить
 
 