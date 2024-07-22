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Над Сумщиной зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: работают силы ПВО

Над Сумщиною зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян:

Утром 22 июля 2024 года над Сумской областью зафиксировали российский разведывательный дрон. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Сумщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3541) ПВО (2709) Сумская область (3004) Воздушные силы (2251)


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