Над Сумщиной зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: работают силы ПВО

Утром 22 июля 2024 года над Сумской областью зафиксировали российский разведывательный дрон. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Сумщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

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