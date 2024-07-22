Над Сумщиной зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: работают силы ПВО
Утром 22 июля 2024 года над Сумской областью зафиксировали российский разведывательный дрон. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Сумщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.
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