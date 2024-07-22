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Новости Война
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В Киеве и некоторых регионах объявляли тревогу, была ракетная опасность (обновлено)

Утром 22 июля в Киеве и в некоторых северных и восточных регионах страны была воздушная тревога. В 9:55 объявили отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.36 актуальная карта тревог была такова:

повітряна тривога 22 липня

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По данным Воздушных сил, есть ракетная опасность для Киевской и Черниговской областей.

Автор: 

Воздушные силы (2251) воздушная тревога (776)


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