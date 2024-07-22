В Киеве и некоторых регионах объявляли тревогу, была ракетная опасность (обновлено)
Утром 22 июля в Киеве и в некоторых северных и восточных регионах страны была воздушная тревога. В 9:55 объявили отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 9.36 актуальная карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, есть ракетная опасность для Киевской и Черниговской областей.
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