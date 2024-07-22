Силы ПВО уничтожили 16 российских БПЛА на Юге и Востоке
Силы противовоздушной обороны на Юге и Востоке уничтожили 16 российских беспилотников различных типов.
Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, на Востоке ПВО уничтожила 4 БПЛА "ZALA", один "SuperCam", один "Привет-82", тип еще одного БПЛА устанавливается.
На Юге защитники неба уничтожили 3 "SuperCam", 2 "Zala" и 4 "Ланцета".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль