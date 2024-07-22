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Новости Война
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Силы ПВО уничтожили 16 российских БПЛА на Юге и Востоке

16 БПЛА знищили сили ППО

Силы противовоздушной обороны на Юге и Востоке уничтожили 16 российских беспилотников различных типов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на Востоке ПВО уничтожила 4 БПЛА "ZALA", один "SuperCam", один "Привет-82", тип еще одного БПЛА устанавливается.

На Юге защитники неба уничтожили 3 "SuperCam", 2 "Zala" и 4 "Ланцета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Сумщиной зафиксирован разведывательный БПЛА россиян: работают силы ПВО

На Півдні та Сході знищено 16 БПЛА
На Півдні та Сході знищено 16 БПЛА

Автор: 

ПВО (2709) Воздушные силы (2251)


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