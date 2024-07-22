Силы ПВО уничтожили 16 российских БПЛА на Юге и Востоке

Силы противовоздушной обороны на Юге и Востоке уничтожили 16 российских беспилотников различных типов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на Востоке ПВО уничтожила 4 БПЛА "ZALA", один "SuperCam", один "Привет-82", тип еще одного БПЛА устанавливается.

На Юге защитники неба уничтожили 3 "SuperCam", 2 "Zala" и 4 "Ланцета".

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