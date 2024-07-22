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Новости
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70% энергомощностей Украины было уничтожено этим летом. ЕС рассмотрит усиление ПВО, - Боррель

У ЄС розглянуть питання енергетики та посилення ППО України

Евросоюз рассмотрит вопрос передачи большего количества ПВО для Украины, а также усиления энергетики.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно Украины мы рассмотрим сегодня два главных вопроса. Первый - как попытаться избежать полного разрушения электрической системы. 70% генерирующих мощностей Украины были разрушены этим летом. Зимой это будет гораздо труднее переносить. Поэтому я призову страны-члены оказывать больше поддержки в восстановлении и поддержке электрических сетей с большим количеством электрогенерации", - сказал он.

Также, по словам Борреля, будут рассматривать вопрос усиления ПВО Украины.

"После визита премьер-министра Венгрии Орбана в Киев и сразу после этого - к Путину в Москву была разрушена детская больница...Поэтому, больше противовоздушной обороны, больше электрогенерации - это два ключевых вопроса, которые мы должны рассмотреть. Безусловно, мы будем обсуждать и другие вопросы, связанные с войной против Украины, когда выслушаем министра Кулебу", - добавил высокий представитель ЕС.

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Автор: 

энергетика (2552) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Та не спішіть, розглядайте помаленьку
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22.07.2024 10:54
+4
Кацапи розуміють лише коли їм аналогічно все знищують.
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22.07.2024 11:06
+4
как вовремя, *****)
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22.07.2024 11:06
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Та не спішіть, розглядайте помаленьку
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22.07.2024 10:54 Ответить
НЕ СПІША...

пО-МАЛКЕТКУ...

кРОК ЗА КРОКОМ...

США-

пО- тРАМПУ...Х

Віддавайте...

Рідненьку...

Сатрапу....
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22.07.2024 11:26 Ответить
Кацапи розуміють лише коли їм аналогічно все знищують.
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22.07.2024 11:06 Ответить
как вовремя, *****)
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22.07.2024 11:06 Ответить
70% это вам шмыгальё с укрэнэрго сказало. но мы то с вами, Мистер Боррель, понимаем зачем так говорить. главное зебилам НИЧЕГО не давайте!
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22.07.2024 11:30 Ответить
70% енергопотужностей України було знищено цього літа і це все знищили кацапи. Але чомусь наша молода і мародерно-воровита влада ригослуг забулася повідомити, що по їх вині ми проі..ли Запорізьку АЕС, яка не знищена, бо вона атомна і проі..ли її по вині слугориг, які до 2022 року розмінували мінні поля, проклали якісні асфальтні дороги до Криму і дозволили ворогу парадним маршем дійти до СЕС.
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22.07.2024 11:38 Ответить
Влада другий рік поспіль нічого не зробила для захисту енергетичних об'єктів,тому ми знов без е/енергії.
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22.07.2024 11:40 Ответить
А Шмигаль, вживав дієвих заходів, щоб цього не сталося??
Бо сам Закон є, а чи його положення виконували, привладні на посадах від Зеленського+єрмака?
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22.07.2024 11:59 Ответить
Оперативно . После того как 70% энергомощностей разнесли. А до того как раздолбали , нельзя было дать больше ПВО ?
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22.07.2024 12:03 Ответить
А хтось нам забороняв мати більше ППО? Де наша система ППО Кільчень, яка є аналогом системи Петріот, яка може водночас збивати до 6 балістичних цілей(ракет) типу Іскандер, або до 12 крилатих ракет типу Калібр? Систему ППО Кільчень мали запустити у виробництво вже у 2019 році, вона була вже розроблена і потрібно було виділити на її виготовлення гроші. Вона в 6 разів дешевша за Петріот. Ше могли разом із туркми виробляти ППО малої, середньої і дальньої дії, але сотні тисяч мільярдів виділили на асфальт, звідки половину грошей вкрали і вивели в офшори.
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22.07.2024 12:14 Ответить
73% умственно отсталых помешали Украине развивать ВПК.
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22.07.2024 13:17 Ответить
а ахметка яхту за 120 лямів купив
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22.07.2024 12:31 Ответить
70 % енергопотужностей ?!?!?! Вони там головою вдарились ? Чи це для лохторату лапша на вуха.
Підняли ціну за кВт.год і О-о-о, свєршілась чуда !
Виключать електроенергію стали рідше. Вот што 4,32 грн/кВт.год жіватварясчіє сатварілі.
Це вам не хухри-мухри, як пообіцяв приЗЕдент ZVO так і буде.
Цікаво, це в Оманських інвестиціях обумовлено, чи це кінець епохи бідності. От уміє держати слово наш гарант.
Не те що Порох із якимось безвізом та томосом і гаслом "Армія мова віра".
Та "мудрий нарід" вирішив іначе, вибрав - Дурні повинні страждати.
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22.07.2024 12:58 Ответить
А Хмельницька АЕС як передавала ел.енергію за кордон, так і передає. А нам тут будуть казочки про "та це фейк" розповідати. Сам не бачив. Чув від енергетиків. Підтверджень не маю.
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22.07.2024 13:40 Ответить
***** стурбовані ви наші, ви ж зібралися ще років 10 мовчки спостерігати, як знищують Україну😡😡😡
Підери
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22.07.2024 15:02 Ответить
Багато що знищили але не 70%. Навіщо нести дурню..
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22.07.2024 15:42 Ответить
 
 