70% энергомощностей Украины было уничтожено этим летом. ЕС рассмотрит усиление ПВО, - Боррель

Евросоюз рассмотрит вопрос передачи большего количества ПВО для Украины, а также усиления энергетики.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно Украины мы рассмотрим сегодня два главных вопроса. Первый - как попытаться избежать полного разрушения электрической системы. 70% генерирующих мощностей Украины были разрушены этим летом. Зимой это будет гораздо труднее переносить. Поэтому я призову страны-члены оказывать больше поддержки в восстановлении и поддержке электрических сетей с большим количеством электрогенерации", - сказал он.

Также, по словам Борреля, будут рассматривать вопрос усиления ПВО Украины.

"После визита премьер-министра Венгрии Орбана в Киев и сразу после этого - к Путину в Москву была разрушена детская больница...Поэтому, больше противовоздушной обороны, больше электрогенерации - это два ключевых вопроса, которые мы должны рассмотреть. Безусловно, мы будем обсуждать и другие вопросы, связанные с войной против Украины, когда выслушаем министра Кулебу", - добавил высокий представитель ЕС.

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