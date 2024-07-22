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Новости
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Более 500 тыс. военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, - спикер Альянса Дахлалла

Понад півмільйона військових НАТО у підвищеній бойовій готовності

Сейчас более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

Об этом заявила спикер НАТО Фарах Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Начиная с 2014 года НАТО претерпела наиболее значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели наиболее комплексные оборонные планы со времен холодной войны, и сейчас более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", - отметила она.

Дахлалла рассказала, что решение о наборе и тренировке военных каждая страна-член Альянса принимает отдельно. Около трети стран НАТО имеют ту или иную форму обязательной военной службы.

"Некоторые члены Альянса взвешивают целесообразность призыва. Однако мы, как Альянс, не предусматриваем обязательной военной службы. Важно то, что союзники продолжают иметь боеспособные вооруженные силы для защиты нашей территории и нашего населения", - добавила пресс-секретарь НАТО.

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Автор: 

НАТО (9962) оборона (5198)


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Топ комментарии
+3
Шо толку? Снарядів не вистачає на фронті!!!!
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22.07.2024 11:14
+1
Манікюр, педикюр, свіжі стрінги кольору хакі...
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22.07.2024 12:04
+1
Товаріщі, спєшітє вступіть в ОДКБ, там как раз нєдавно мєсто освободілось.
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22.07.2024 12:25
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Почему россия не имеет никакого отношения к Руси?

Ростово-суздальское княжество было создано в 1125 году и никогда не входило в состав Руси. Оно существовало отдельно.
Это было время, когда Руси объединенной уже не существовало. Она уже распалась на несколько княжеств, независимых государств.
Ростово-суздальское княжество создал юрий долгорукий, когда владимир мономах раздал своим сыновьям княжества, а самому младшему не хватило. Тогда Юрий пошел на восток от Руси, захватил местные угро-финнские племена и создал там себе княжество.
Вы понимаете какой статус был у Юрия долгорукого, младшего сына, когда самый высокий статус всегда был у самого старшего сына - власть всегда передавалась от отца самому старшему сыну.

в летописях написано: "ходили люди из суздали в русь", "ходили люди из руси в суздаль".

авторитетный в Российской империи историк Николай Костомаров: "В XII веке, на земле Ростово-Суздальской, под Русью понимали только юго-запад нынешней России [сегодняшняя Украина]."

В 13 веке ростово-суздалсьское княжество захватили татаро-монголы и оно вошло в состав золотой орды.
Потом, на землях ростово-суздальского княжества в ордынские времена появилось московское княжество. оно было территориальной единицей орды, принимало участие в ордынских войнах, а его жители хана батыя называли царем своего государства. еще жители московии называли себя "ордой залесской".

в 16 веке орда ослабла и распалась, московское княжество получило независимость. оно захватило новгородскую республику, которая была отдельной страной и никогда в состав орды не входила, оно захватило казанское ханство, астраханское ханство, и еще несколько бывших северных княжеств руси. и превратилось в московское государство.

в 1721 году московское государство самозванно переименовалось в российскую империю, украв название у руси.
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22.07.2024 11:11 Ответить
Найсмішніше те, що назву "росія" для кацапів придумав українець Феофан Прокопович.
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22.07.2024 11:34 Ответить
Намастилися?
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22.07.2024 11:12 Ответить
Шо толку? Снарядів не вистачає на фронті!!!!
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22.07.2024 11:14 Ответить
А до того готуються? Занепокоюватися?
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22.07.2024 11:19 Ответить
Вы когда-нибудь видели "учения" НАТО? Все это НАТО даже не потемкинская деревня, а потемкинский сарай.
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22.07.2024 11:45 Ответить
По цене Тадж-Махала. НАТО один большой распил галактических масштабов.
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22.07.2024 11:48 Ответить
Товаріщі, спєшітє вступіть в ОДКБ, там как раз нєдавно мєсто освободілось.
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22.07.2024 12:25 Ответить
Как может быть что военная организация с годовым бюджетом 1,3 триллиона долларов, не может наскрести 500 тысяч снарядов в год? В Украине таких проходимцев давно бы на тряпки порвали, но западные люди как амебы под наркозом.
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22.07.2024 12:35 Ответить
Які там снаряди?
БЛМ, ЛГБТ, захист довкілля та мігрантів, оце все.
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22.07.2024 12:37 Ответить
Какое отношение имеет НАТО до ЛГБТ и мигрантов? И как можно успевать разворовывать за год 1,5 триллиона долларов?
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22.07.2024 12:49 Ответить
У політиків були інші пріоритети. Роззброювались, зате збільшували виплати мігрантам. Падала підготовка армії, зростала "позитивна дискримінація" трансгендерів.
Ніхто не готувався воювати, навпаки, забували війну і йшли у комфортне майбутнє.
Результат.
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22.07.2024 12:53 Ответить
Никакой здравомыслящий человек не поверит, что можно тратить $3,5 млрд. в день(!) на кучку бутафорских армий.
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22.07.2024 12:54 Ответить
А тверезо думаюча людина повірить, що через купку якихось квірів з'явилась і набуває розповсюдженості гендерно-нейтральна граматика?
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22.07.2024 13:02 Ответить
Манікюр, педикюр, свіжі стрінги кольору хакі...
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22.07.2024 12:04 Ответить
Це наслідок "глибокого занепокоєння '?
Чи ускладнення "уважного спостереження "?
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22.07.2024 12:06 Ответить
Готуються відступати до атлантичного океану
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22.07.2024 12:31 Ответить
 
 