Более 500 тыс. военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, - спикер Альянса Дахлалла

Сейчас более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

Об этом заявила спикер НАТО Фарах Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Начиная с 2014 года НАТО претерпела наиболее значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели наиболее комплексные оборонные планы со времен холодной войны, и сейчас более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", - отметила она.

Дахлалла рассказала, что решение о наборе и тренировке военных каждая страна-член Альянса принимает отдельно. Около трети стран НАТО имеют ту или иную форму обязательной военной службы.

"Некоторые члены Альянса взвешивают целесообразность призыва. Однако мы, как Альянс, не предусматриваем обязательной военной службы. Важно то, что союзники продолжают иметь боеспособные вооруженные силы для защиты нашей территории и нашего населения", - добавила пресс-секретарь НАТО.

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