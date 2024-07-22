Более 500 тыс. военных НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, - спикер Альянса Дахлалла
Сейчас более полумиллиона военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.
Об этом заявила спикер НАТО Фарах Дахлалла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Начиная с 2014 года НАТО претерпела наиболее значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели наиболее комплексные оборонные планы со времен холодной войны, и сейчас более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности", - отметила она.
Дахлалла рассказала, что решение о наборе и тренировке военных каждая страна-член Альянса принимает отдельно. Около трети стран НАТО имеют ту или иную форму обязательной военной службы.
"Некоторые члены Альянса взвешивают целесообразность призыва. Однако мы, как Альянс, не предусматриваем обязательной военной службы. Важно то, что союзники продолжают иметь боеспособные вооруженные силы для защиты нашей территории и нашего населения", - добавила пресс-секретарь НАТО.
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Ростово-суздальское княжество было создано в 1125 году и никогда не входило в состав Руси. Оно существовало отдельно.
Это было время, когда Руси объединенной уже не существовало. Она уже распалась на несколько княжеств, независимых государств.
Ростово-суздальское княжество создал юрий долгорукий, когда владимир мономах раздал своим сыновьям княжества, а самому младшему не хватило. Тогда Юрий пошел на восток от Руси, захватил местные угро-финнские племена и создал там себе княжество.
Вы понимаете какой статус был у Юрия долгорукого, младшего сына, когда самый высокий статус всегда был у самого старшего сына - власть всегда передавалась от отца самому старшему сыну.
в летописях написано: "ходили люди из суздали в русь", "ходили люди из руси в суздаль".
авторитетный в Российской империи историк Николай Костомаров: "В XII веке, на земле Ростово-Суздальской, под Русью понимали только юго-запад нынешней России [сегодняшняя Украина]."
В 13 веке ростово-суздалсьское княжество захватили татаро-монголы и оно вошло в состав золотой орды.
Потом, на землях ростово-суздальского княжества в ордынские времена появилось московское княжество. оно было территориальной единицей орды, принимало участие в ордынских войнах, а его жители хана батыя называли царем своего государства. еще жители московии называли себя "ордой залесской".
в 16 веке орда ослабла и распалась, московское княжество получило независимость. оно захватило новгородскую республику, которая была отдельной страной и никогда в состав орды не входила, оно захватило казанское ханство, астраханское ханство, и еще несколько бывших северных княжеств руси. и превратилось в московское государство.
в 1721 году московское государство самозванно переименовалось в российскую империю, украв название у руси.
БЛМ, ЛГБТ, захист довкілля та мігрантів, оце все.
Ніхто не готувався воювати, навпаки, забували війну і йшли у комфортне майбутнє.
Результат.
Чи ускладнення "уважного спостереження "?