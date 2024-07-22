У Трампа нет справедливого решения по Украине, - министр обороны Италии Крозетто
В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Fatto Quotidiano, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
"Я считаю, что он изменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой", - говорит Крозетто.
Как отметил итальянский министр, "если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего". Такой подход Трампа будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.
"Столкнувшись с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость - это нечто другое", - подчеркнул Крозетто.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп сможет закончить войну России против Украины.
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Це Той!
Кого нема...
Це той-
Хто Америку...
Від берага-
До берега...
Зводить з ума...
Чого така увага до цієї проблеми саме зараз, коли до виборів ще півроку. Все це цікаво..
Хто платить йому, тому і танцює… Шоумен… Його використовують дивні особи, щоб навісити громадянам США, пристаркуватого цезаря…
все що буде, це:
- скоротити допомогу Україні
- спробує домовитись з пуйлом про заморозку . пуйло не погодиться (бо є мегаефективні каби, балістика, стратегічні ракети, ланцети, fvp, ..., багато м'яса на мотиках і гольфкарах), пуйло й так виграє війну на виснаження .
тобто не буде несправедливого рішення по Україні, бо трамп зробить простіше - трамп зробить щоб України не було.
окрім хамства та понтов
Ім'я, сестра, ім'я!
Тільки наявність ядерної зброї у вас в арсеналах, буде гарантією, що на вашій землі не буде ноги окупанта.
- Что там украинцы,уже наказали тех, кто разминировал Чонгар,проводил через раду путинские законы,продавал яйца армии по десятикратной цене,кричал с насмешкой "финансирование армии это популизм"?
- Нет,они все на своих местах и усердно работают повышая себе зарплаты из американской финпомощи.
- А что про меня говорят?
-Говорят,что вы агент путина,предатель Украины и просто подлец.
- Ха,дайте им больше денег,оружия и примите в НАТО,или .......