У Трампа нет справедливого решения по Украине, - министр обороны Италии Крозетто

В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Fatto Quotidiano, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Я считаю, что он изменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой", - говорит Крозетто.

Как отметил итальянский министр, "если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего". Такой подход Трампа будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.

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"Столкнувшись с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость - это нечто другое", - подчеркнул Крозетто.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп сможет закончить войну России против Украины.