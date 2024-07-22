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У Трампа нет справедливого решения по Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Дональд Трамп

В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Fatto Quotidiano, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Я считаю, что он изменит линию политики США, он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой", - говорит Крозетто.

Как отметил итальянский министр, "если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего". Такой подход Трампа будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.

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"Столкнувшись с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость - это нечто другое", - подчеркнул Крозетто.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп сможет закончить войну России против Украины.

Автор: 

Италия (1640) россия (95365) Украина (44914) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+12
Звісно немає. Цей безпринципний брехливий барига чого тільки не понарозказує щоб знову пролізти в крісло президента.
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22.07.2024 11:43
+10
Етой рыжей собаке даже на интересы США насрать. На судьбу Европы тем более. А Украина для него вообще далека. Оно думает только как бы в тюрьму не отправиться до конца жизни. А вы тут гадаете что Трам будет думать как спасти мир
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22.07.2024 11:45
+7
А в кого є справедливе рішення щодо Украіни - окрім украінців
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22.07.2024 11:40
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А в кого є справедливе рішення щодо Украіни - окрім украінців
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22.07.2024 11:40 Ответить
Україна має мати samson option.
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22.07.2024 11:41 Ответить
Трамп....

Це Той!

Кого нема...

Це той-

Хто Америку...

Від берага-

До берега...

Зводить з ума...
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22.07.2024 11:42 Ответить
Звісно немає. Цей безпринципний брехливий барига чого тільки не понарозказує щоб знову пролізти в крісло президента.
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22.07.2024 11:43 Ответить
Звісно, звідки в дупі пластилін?
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22.07.2024 11:44 Ответить
Етой рыжей собаке даже на интересы США насрать. На судьбу Европы тем более. А Украина для него вообще далека. Оно думает только как бы в тюрьму не отправиться до конца жизни. А вы тут гадаете что Трам будет думать как спасти мир
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22.07.2024 11:45 Ответить
Не ображайте собак, собаки чудові. Він просто мерзота.
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22.07.2024 12:29 Ответить
Навіщо Трампу закривати цю війну? Прибуток йде, європа і рашка слабеють на очах. То що це нібито передвиборчі обіцянки, так про них після виборів можна і забути і продовжувати накачувати нас зброєю.
Чого така увага до цієї проблеми саме зараз, коли до виборів ще півроку. Все це цікаво..
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22.07.2024 11:45 Ответить
нарешті лбять знайшли кому вигідна ця війна.
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22.07.2024 11:53 Ответить
У трампа нема справедливого рішення не тільки до України ,а і до ЄС , НАТО та і взагалі до світу , це чмо контрольований кремлем неадекват , як і український 🤡
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22.07.2024 11:46 Ответить
Суд у США, дав тремпелю чітке визначення, усе інше, то гроші від рашистів на тремпеля, ще 1990 року…
Хто платить йому, тому і танцює… Шоумен… Його використовують дивні особи, щоб навісити громадянам США, пристаркуватого цезаря…
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22.07.2024 11:47 Ответить
Створили ООН,створили міжнародне право,та не створили дієвого механізму покарання за його порушення, а тепер маємо злочинця-агресора в раді безпеки ООН, і максимум тисячі занепокоєнь з боку зажравшихся від хороших зарплат... дипломатів. Цей світ летить у прірву!(((
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22.07.2024 11:50 Ответить
та немає ніякого рішення трампа .

все що буде, це:

- скоротити допомогу Україні

- спробує домовитись з пуйлом про заморозку . пуйло не погодиться (бо є мегаефективні каби, балістика, стратегічні ракети, ланцети, fvp, ..., багато м'яса на мотиках і гольфкарах), пуйло й так виграє війну на виснаження .

тобто не буде несправедливого рішення по Україні, бо трамп зробить простіше - трамп зробить щоб України не було.
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22.07.2024 11:50 Ответить
в трампи немає нічого
окрім хамства та понтов
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22.07.2024 11:53 Ответить
А хто має "справедливе рішення"?
Ім'я, сестра, ім'я!
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22.07.2024 11:53 Ответить
Читаючи статті стасовно Трампа, чомусь усі розглядають його вже як вже обраного презедента США. А його програма закінчиня війну в Украіні, яку озвучив Джонсон, це прихована стратегія розвалу нашоі держави.
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22.07.2024 11:58 Ответить
А нас вже одне намагалося заглянути в ***** *уйлу.Тепер ще одне таке ж намалювалося
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22.07.2024 12:02 Ответить
В такому разі це повність легалізує розповсюдження ЯЗ, бо жодні інші гарантії безпеки, нормативи ООН, це пусті папірці.
Тільки наявність ядерної зброї у вас в арсеналах, буде гарантією, що на вашій землі не буде ноги окупанта.
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22.07.2024 12:04 Ответить
Пам'ятаеться був за часів совка мультик про папугу Кєшу, в нього ще хазяїн Вовка був. Так ось донік один в один той папуга.
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22.07.2024 12:14 Ответить
Сидит такой Трамп на троне и спрашивает помощников:
- Что там украинцы,уже наказали тех, кто разминировал Чонгар,проводил через раду путинские законы,продавал яйца армии по десятикратной цене,кричал с насмешкой "финансирование армии это популизм"?
- Нет,они все на своих местах и усердно работают повышая себе зарплаты из американской финпомощи.
- А что про меня говорят?
-Говорят,что вы агент путина,предатель Украины и просто подлец.
- Ха,дайте им больше денег,оружия и примите в НАТО,или .......
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22.07.2024 12:26 Ответить
"Трамп народився та виріс у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B7 Квінсі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) штат Нью-Йорк , два роки навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Фордгемському університеті та здобув ступінь бакалавра економіки в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83 Школі Вортона https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванського університету ." Іншими словами, освіти він не має взагалі...
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22.07.2024 13:31 Ответить
У вас было больше двух лет чтобы подобрать слюни и сопли и накачать Украину оружием. Но вместо этого вы предпочли торговать с рф и выигрывать время себе руками украинцев. Так что поздно пить боржоми, надеюсь трамп закончит этот дурдом
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22.07.2024 15:49 Ответить
 
 