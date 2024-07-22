В Германии создали кризисную группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на пост президента США, - FT

В МИД Германии готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, что может иметь непредсказуемые последствия для Германии и повлиять на ее позицию в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Официальные лица из североамериканского отдела министерства, его штаба планирования политики, офиса координатора трансатлантического сотрудничества и посольства Германии в Вашингтоне сформировали своего рода неформальную кризисную группу для обсуждения того, что принесет победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

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Последнее событие на повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.

Многие в Германии задаются вопросом, какое влияние окажет отказ Байдена от участия в выборах. Они продолжают готовиться к победе Трампа - перспективе, которая вызывает глубокое беспокойство в Берлине.

В Германии опасаются, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.

Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Венса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.

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Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

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