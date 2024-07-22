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В Германии создали кризисную группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на пост президента США, - FT

Німеччина готується до можливого повернення Трампа на пост президента США

В МИД Германии готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, что может иметь непредсказуемые последствия для Германии и повлиять на ее позицию в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Официальные лица из североамериканского отдела министерства, его штаба планирования политики, офиса координатора трансатлантического сотрудничества и посольства Германии в Вашингтоне сформировали своего рода неформальную кризисную группу для обсуждения того, что принесет победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Читайте: Шольц о выходе Байдена из президентской гонки: Решение заслуживает уважения

Последнее событие на повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.

Многие в Германии задаются вопросом, какое влияние окажет отказ Байдена от участия в выборах. Они продолжают готовиться к победе Трампа - перспективе, которая вызывает глубокое беспокойство в Берлине.

В Германии опасаются, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.

Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Венса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.

Читайте также: Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности Германии

Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп

Автор: 

Германия (6929) США (26409) Трамп Дональд (5089)


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Топ комментарии
+10
Трампіст тобі

От такі недорозвинені адійоти знову приведуть до влади шахрая та популіста, а весь світ вмиється кровью.
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22.07.2024 10:19
+8
Маючи владу тільки в Конгресі Трамп заблокував допомогу Україні, чим по суті, вбив тисячі хороших людей на пару з ху-йлом. А так нічого поганого не зробив, канєшно...
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22.07.2024 10:32
+7
Всьому світу треба створювати таку групу. Трампісти таки ще раз зроблять світу « подарунок».
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22.07.2024 10:10
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Правила форума Совет форумчан
"...створили кризову групу..."

А у групі кілера передбачено?
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22.07.2024 10:10 Ответить
Всьому світу треба створювати таку групу. Трампісти таки ще раз зроблять світу « подарунок».
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22.07.2024 10:10 Ответить
І що ж було такого за Трампа? Ну скажи? Може зносили Маріуполь і тритонні бомби падали? Ну скажи по фактам,що?
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22.07.2024 10:12 Ответить
Трампіст тобі

От такі недорозвинені адійоти знову приведуть до влади шахрая та популіста, а весь світ вмиється кровью.
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22.07.2024 10:19 Ответить
По факти ти нічого не можеш сказати.Україна вже вмивається.І представники адміністрації Байдена перед війноЮ говорили,що москалі легко захоплять Київ і перші забрали посольства,тим самим дали добро на війну.А зараз не дають дозволів стріляти по аеродромах,на яких стоять і вилітають носії ракет і кабів.
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22.07.2024 10:22 Ответить
Якби не адміністрація Байдена, ти б вже десь у канаві лежав з діркою у голові. Так шо замовкни та дякуй Байдену.
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22.07.2024 10:31 Ответить
Війну взагалі не мали допускати.Їхня вина,що зараз летять бомби з носії і виносять цілі регіони.
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22.07.2024 10:44 Ответить
Ааа, тобто на думку трампіста у війні винна Америка , а не ***** зі своєю ордою? Нічого дивного, у вас в голові так само насрано, як у трампа, тому він для вас такий милий та могутній.
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22.07.2024 10:55 Ответить
***** винен з 2014 року.Але Україна не може сама протистояти.Сили нерівні.А таку війну можна було і не допускати.Після зустрічі з Байденом,***** взагалі ще активніше почав на кордони стягувати.Звісно і наші ніхріна не зробили.
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22.07.2024 11:15 Ответить
Краще згадай зустріч ***** з трампом, після якої він вийшов такий опущений, що одразу стало зрозуміло, що ***** має над ним владу і зробить з ним все, що захоче і трамп дасть згоду на все.

Другий термін трампа розпочався б такою самою війною, як і при Байдені. От тільки при Байдені ми були попереджені , а Блінкен та Байден на весь світ кричали, що війна буде. А цензорівські трампізди називали їх клікушами та верещали , що цього ніколи не буде.
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22.07.2024 11:31 Ответить
Це твої припущення нічим не підкріплені.А от війна йде зараз в реальності.Блінкен казав,що москалі за 72 години Київ захоплять і Саліван казав.США до кого кричали? До Гватемали? Це єдина наддержава світу.Ні Китай,ні москалі не є наддержавами.Вони мали би не кричати,а відправити контингент для навчання і все.І москаль не полізе відкрито вбивати американських солдат.Вони вже в Сирії це хотіли,за допомогою вагнерівців це зробити.Результат там був плачевний.

Всі експерти казали,що війни не буде.Усілякі Швеці.яких ви дивитесь це казали.І я думав,що не буде.Бо я і всієї картини не бачив.
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22.07.2024 11:37 Ответить
А я казала, що війна буде. І навіть не сумнівалась у цьому, навіть експерти мене не могли переконати у зворотньому. Інтуїція - це моя сила.

Блінкен казав, що кацапи підуть на Київ, а не захоплять, то дві великі різниці.
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22.07.2024 12:03 Ответить
ну і що каже вам зараз ваша інтуїція?
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22.07.2024 23:49 Ответить
А якби був би Трам в 2022 - то щоб він зробив на твою думку?
1. Висадив би американський десант в Україну?
2. Авіаносець приплив би в Чорне море?
3. Може тамагавками по москві запустив?
4. Чи ядерну зброю примінив по росії?
І на останок.
При Трампі в України уже відібрали Крим і йшла війна на Донбасі.
Чому ж Трамп цього не зупинив одним дзвінком?
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22.07.2024 12:11 Ответить
Я думаю,що були би навчання,як в 2019 році.

Тоді було АТО, і ми домовлялися в мінську,бьез США і це було норм.Скільки території було втрачено за Трампа?Активної війни не було взагалі.Навіть такої,як в 2014-2015 році.
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22.07.2024 12:17 Ответить
Війна з Україною - це "лебедина пісня" куйла.
Що ти мелеш?
Ніякі сили чи з пекла чи з раю НЕ ЗМОГЛИ Б зупинити маньяка одержимого ідеями велічія.
Я навіть не знаю ким треба бути, щоб на 10 році війни вірити в маячню що путін МІГ БИ НЕ НАПАСТИ НА Україну.
Я тобі більше скажу - і буде Трамп і буде після Трампа президенти і десьть і сто років пройде...
... касапи спати не зможуть від думки що ІСНУЄ УКРАЇНА.
Вони в радше сгорять в попіл від ядерного вибуху чим будуть жити знаючи що є Україна.
Є єдино-можливий сценарій - вбити всіх кацапів і зруйнувати росію.
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22.07.2024 12:26 Ответить
Зараз тут падають бомби.***** не всесильний.Вбити всіх кацапів і зруйнувати москальщину,це взагалі не сценарій. Ти сам в це віриш? І як це по твоєму зробити?
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22.07.2024 12:54 Ответить
Головне поставити ціль - а способи найдуться.
Але коли повторювати - це неможливо - то і робити ніхто ніколи нічого не почне.
На даний момент - вбивати ВСІХ кацапів не зупиняючись.
І це Україна МОЖЕ - і ії цього НВХТО НЕ ЗАБОРОНИВ.
Це ДУЖЕ важливий фактор - самий важливий.
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23.07.2024 13:42 Ответить
Українців також вбивають.Засобів в москалів більше в рази.
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23.07.2024 14:15 Ответить
Знаєш - на війні таке стається - піф-паф - вбили, а ти думав на війні печиво роздають?
Хватить гвандіти з пустого в порожнє байки пропагандонів "у нас всего много - кієв за два дня".
ЯКБИ у Гаазького педофіла було б "більше в рази" - він би не воював УЖЕ ТРИ роки.
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23.07.2024 14:20 Ответить
Київ за три дня казали в США.В ньогоо всього ільше в рази.Війна фактично виключно тут.Ти сам то воюєш?
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23.07.2024 14:22 Ответить
В гуглі забанили?
Сотні відео ліліпутіна, **********, соловьева і іншої нечисті де "Кієв за два дня".
Просте питання - якщо у нього "більше в рази" - чому досі триває війна?
Якщо так - то ліліпутін напевне просто любить повільно вбивати а не вигравати?
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23.07.2024 14:26 Ответить
Після того,як це сказав Салліван і Блінкен ще казав.Так нам підкидають по трохи зброї,щоб в Кринках тисячі помирали.Ракет то не надають,для нищення авіації,яка знаходиться не дуже й далеко від кордонів.Москалі просуваються все одно і захоплюють нові території і руйнують все навкруги.Якби в них переваги не було,то вони би вже відступили.

Третій раз запитую.Ти воюєш,чи ні?
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23.07.2024 14:34 Ответить
Я тебе не питаю хто ти - тому особисте залиш при собі.
Щоб я не написав про себе тобі цього не перевірити.
Для чого лишня гвандеж?
Якщо нема аргументів - переходь на особисте?
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23.07.2024 14:38 Ответить
Це не особисте.Тебе ніхто не запитує паспортні дані.Ти просто балабол.Я таких багато зустрічаю.Я тобі написав всі аргументи.В москалів в 10 разів авіації більше і кожен місяць 3500 кабів скидує.Вже і тритонні бомби пішли в них вхід.Це не рахуючи запуски ракет і шахедів.Завдяки цьому вони і руйнують все.
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23.07.2024 14:45 Ответить
А ти воюєш?
Доведи.
Про тритонні бомби - це байка.
Ту ОДНУ бомбу що запустили в центр ЛИпців до сих пір не індентифікували як тритонну.
Баалабол ти, Друже.
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23.07.2024 14:50 Ответить
Я ні і нікого не відправляю,це чесна відповідь.За бомби,є відео вже є багато.І це наші експерти кажуть,що то тритонні бомби.
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23.07.2024 14:51 Ответить
Крім того в них є одаб,вони потужніші за ці фаби і до них причіпляють крильця.
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23.07.2024 14:52 Ответить
Нда... Друже. Нічого ти не знаєш. Що не дивно.
касапи використовують зараз лише УМПК - це ФАБ з крильцями щоб скинути його за 100 км. і він планував до цілі.
Звичайний ФАБ (без крилець) вони викорстовують бо ПВО такі літаки як горіхи...
Вага і принцип дії (одаб) - це інше.
Печально - але ти звичайний панікер на депресантах.
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23.07.2024 14:57 Ответить
До ОДАБ також крильця причіпляють.ФАБ це звичайна вільно падаюча бомба,ще 50-х років.ОДАБ це різновид фугасних бомб.ОДАБ це бомба вже 70-х років і також вільно падаюча бомба.
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23.07.2024 15:05 Ответить
Чиста математика - Китай воював - теоретично - то що?
Китай тупо би мобілізував десятку мільйонів солдат і задавив би супротивника чисельністю.
То де десять мільйонів солдат у ліліпутіна? Ти ж пишеш "більше в рази"?
Я бачу пропаганда касапів серйозно тобі мізки вправила.
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23.07.2024 14:23 Ответить
Китай дуже залежний від ресурсів.В нього менше стратегічної авіації і ядерної зброї.Якби в нас були ракети і більше авіації,то москалі би не полізли.Це ти сидиш на якісь пропаганді.

Ти сам то воюєш чи ні?
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23.07.2024 14:27 Ответить
Ще одна байка касапської пропаганди "если да каби - то путін не начал войну".
"большая война с Європой" - це лєбєдіна пісня ліліпутіна.
Для маньяка немає заборів і перешкод - є лише ціль - убивать.
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23.07.2024 14:30 Ответить
Четвертий раз запитую,ти воюєш,чи ні?
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23.07.2024 14:36 Ответить
Короче аргументів окрім лізти в особисте в тебе не залишилося.
Що ж - бувай.
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23.07.2024 14:40 Ответить
Ну так ти хєрню пишеш.Я тобі все сказав.І запитав.чи такий бравий писака,сам воює.Але як видно,то ні.Але готовий чужими життями розкидатися.Ти давав ті життя.щоб ними розкидатися?
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23.07.2024 14:42 Ответить
Я воюю - доведи що ні.
До чого тут життя, Друже?
Винуватити треба не того, хто ДАЄ ЖИТТЯ - а того ХТО ПРИДУМАВ - СМЕРТЬ.
Як вважаєш?
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23.07.2024 14:48 Ответить
Ти не даєш тут життя.А когось би ладен відправляти на амбразури.
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23.07.2024 14:49 Ответить
Кожна людина може дати НОВЕ життя. Щось ти забрехався, Друже.
Україна - ЗАХИЩАЄТЬСЯ, а не нападає.
На амбразури лізуть агресори і нападники - знову брешеш.
У ВІЙНІ та гибелі людей винний агресор - Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
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23.07.2024 14:52 Ответить
Захищатися потрібно з розумом.Де наші ракети? Совок теж від ницистів захищався,якщо що.В Кринках це вже не захист,а нищення людей під авіабомбами.
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23.07.2024 14:55 Ответить
В тебе освіта військового тактика?
Може ти був особисто в Кринках?
До чого тут пишеш про Кринки?
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23.07.2024 14:59 Ответить
Є факти,про які вже військові говорять.що там людей просто стирали.І тут на цензорі була інформація.Кринки це не велике село.
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23.07.2024 15:02 Ответить
ти би ще Маккейна звинуватив в тому, що сталась війна. Винуватий він же в тому, що програв Обамі...
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22.07.2024 10:56 Ответить
Макейна немає і він не карував.Зараз в адміністрації всі важелі є і були.
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22.07.2024 11:12 Ответить
Маючи владу тільки в Конгресі Трамп заблокував допомогу Україні, чим по суті, вбив тисячі хороших людей на пару з ху-йлом. А так нічого поганого не зробив, канєшно...
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22.07.2024 10:32 Ответить
Де ті всі 60 мільярдів,що москаль все більше нищить і просувається? В Байдена залишилося мільярди доларів,а їх не використали.Не дозволяють стріляти ракетами,по аеродромах.А це ключове взагалі.Тим сами вбивають купу людей.Чи ні? А так Байден і його адміністрація молодці.
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22.07.2024 10:48 Ответить
чо ти брешеш? Ті 60 мільярдів напряму Україні не йдуть, а передовсім через зброю БУ з врахуванням амортизації. Напряму Україні передбачено 7 лярдів зброї через кредити для штатівського ВПК, які гарантує держбюджет США; і розраховане це кредитування до 30/09.25року. Договір вже укладено, зброя в стадії виготовлення.
До речі, після 20/04.24р. кожну декаду адміністрація Байдена відправляє Україні зброї в середньому по 250лямів; і це стало настільки буденою подією, що поставки вже практично ніхто не відслідковує.
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22.07.2024 11:03 Ответить
Я ж і не казав.що це прямі гроші.Тобто зброя в стадії виготовляння,її ще немає і ще довго не буде,так? То навіщо ви кажете.що через ці гроші тут люди помирають?Помирають може тому,що по аеродромах немає влучань? Авіація це найсильніший рід військ в москалів.Вони кожен день наносять десятки авіаударів і не перестають це робити від початку війни.А з початку року,чи наприкінці того,почали масово керовані бомби пускати.Вже дійшли до тритонних.
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22.07.2024 11:22 Ответить
так, тієї зброї на 7 лярдів ще нема, але буде. Скоро.
А от поставки по 750лямів на місяць йдуть регулярно після розблокування відповідного білля в Конгресі! І саме за це ти брешеш!
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22.07.2024 11:36 Ответить
Так удари по аеродромах потрібні.а не м'ясорубка.Бо москалі все одно просуваються,навіть ще більше,ніж раніше.Вони десятки авіаударів наносять.день в день.В Байдена мільярди грошей залишилося.чому їх не використовували? Чому ленд лізу не було?Ви казали,що то кредит і потрібно віддавати,а це безкоштовно.Але ця безкоштовність призводить до повної руйнації.А я не брешу.це ваші експерти,яких ви дивитесь казали за 60 мільярдів.Я одразу ж знав.що на зброю там 7 мільярдів.Це експерти казали,що за ці гроші нададуть все і дозволять стріляти будь куди.
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22.07.2024 11:42 Ответить
Світ палає при Байдені, а при Трамі все було ОК.

Клінічні ідіоти, просто кончені на всю бошку. Я починаю ненавидіти дєрьмократів, сук паршивих.
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22.07.2024 12:19 Ответить
Світ палає при кремлівському щурі, а не при Байдені.

Ти попутав винних.
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22.07.2024 12:30 Ответить
Чому він не палав при Трампі?
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22.07.2024 13:48 Ответить
Тому що ***** ще не було готове до повномасштабного вторгнення. Він взагалі багато *уйні наробив, а планував на свій другий термін ще більше починаючии з розвалу НАТО

Трамп все зробив для того, щоб визнати диктатуру Кіма, якого до його візиту взагалі за людину ніхто не вважав, але ж трампон таки надав йому та його зомбі статус визнаної ядерної держави.
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22.07.2024 14:10 Ответить
Так ВВП ЄС приблизно як США - виділяите більше на віиськові потреби і чого вам боятися
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22.07.2024 10:10 Ответить
Не хочуть.
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22.07.2024 10:13 Ответить
Твій Трампон сильно хоче.
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22.07.2024 10:20 Ответить
Для Америки він хоче.Америка єдина наддержава і буде такою.А країни НАТО,не хочуть навіть 2 відсотки свого ввп витрачати.
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22.07.2024 10:24 Ответить
Для ***** він хоче розвалити НАТО , розпочав це робити на першому терміні та не встиг, думав, що охлос його переоберуть і він зробить кремблю подарунок, розваливши альянс.
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22.07.2024 10:29 Ответить
Саме так.
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22.07.2024 10:43 Ответить
Аліянс сам себе розвалює і не хоче витрачати гроші на озброєння.От коли всі почнуть витрачати,тоді і все норм буде.Вся сила аліянсу в силі США і ніяк інакше.80 відсотків цієї сили,це США.
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22.07.2024 10:50 Ответить
Альянс при трампі перестане існувати, він це обов'язково зробить. Європа навряд впорається самотужки, але якщо запустить свій впк на повну, то озброєння у нас буде.
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22.07.2024 10:59 Ответить


То чого ж не перестав існувати в попередню каденцію? Тоді постійно в Європу перекидалися війська США,для підтримки,навчання постійно проводилися,бронітехніка ешелонами йшла,стратегічна авіація прилітала,кораблі йшли і тд.
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22.07.2024 11:06 Ответить
Твій рудий не встиг, бо був зайнятий судовими справами проти себе.

Не бреши, війська почали перекидатися при Байдені.
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22.07.2024 11:13 Ответить
Це твої припущення і все.Війська перекидалися і при Обамі.Вони і постійно перекидалися для навчань і постійної дислокації.
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22.07.2024 11:46 Ответить
Європа через кілька років зможе запустити впк.І це якщо ще запустить.Снарядів не можуть наробити,бо з порохом проблеми.Та й в НАТО ставка на ракети.Ну на ракети США.В багатьох країнах НАТО стоять американські ракети і літаки американські.Черга за F-35,майже всі країна НАТО на них переходять.
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22.07.2024 11:09 Ответить
А чого ти Іринко пишеш з іншого аккаунту? Тобі старий знесли?Я ж бачив ще його був,правда давненько.
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22.07.2024 11:11 Ответить
Мені ніхто нічого не зносив. Я пишу з того акаунту, який мені зручний.
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22.07.2024 11:14 Ответить
Трамп для них проблема, а те, що кацапи оптом купують німецьких політиків - ні.
Кловуни..
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22.07.2024 10:11 Ответить
Там і агенти москалів спокійно себе почувають.І постійно якусь інформацію викрадають.
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22.07.2024 10:16 Ответить
Мага-чорти намагаються відбілювати купленого кремлем срампа

Жалюгідне видовище
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22.07.2024 10:27 Ответить
Даже в Германии понимают что Трамп- ето жопа.
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22.07.2024 10:12 Ответить
Розумно.
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22.07.2024 10:14 Ответить
Гребаные пару сантиметров, которых не хватило чтобы разнести Трампу не ухо а башку. Весь мир бы вздохнул спокойно. Ето какая то мистика как и при покушении на Гитлера.
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22.07.2024 10:14 Ответить
When unsure, diversify. And even when sure, still diversify. Make partnerships rather than enemies. The more partnerships, the better. But never become dependent on anyone partner. Be friendly with everyone, and trust no one.
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22.07.2024 10:17 Ответить
А що краще - кризова група - чи диверсійно-розвідувальна група?))
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22.07.2024 10:33 Ответить
" , скептично ставиться до глобалізації, НАТО і підтримки України. "
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"Скептично" це крайнє терпиме політкоректне висловлення про Венса.
А насправді його ставлення нетерпиме, по справжньому вороже до всього цього.
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22.07.2024 10:39 Ответить
Я - Трамп!...

Я теж поранений в вухо...

Я теж - без меж...

Нікого не хочу слухать...

Я теж можу ставити стамп...

На естеблішемнту...

Сургучно...

Сюріалістично...

Вдтребуванно...
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22.07.2024 10:46 Ответить
 
 