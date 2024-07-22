В Германии создали кризисную группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на пост президента США, - FT
В МИД Германии готовятся к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США, что может иметь непредсказуемые последствия для Германии и повлиять на ее позицию в мире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
Официальные лица из североамериканского отдела министерства, его штаба планирования политики, офиса координатора трансатлантического сотрудничества и посольства Германии в Вашингтоне сформировали своего рода неформальную кризисную группу для обсуждения того, что принесет победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре.
Последнее событие на повестке дня группы - решение президента США Джо Байдена отказаться от переизбрания после нескольких недель давления со стороны старших демократов и поддержать вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника.
Многие в Германии задаются вопросом, какое влияние окажет отказ Байдена от участия в выборах. Они продолжают готовиться к победе Трампа - перспективе, которая вызывает глубокое беспокойство в Берлине.
В Германии опасаются, что Трамп может вернуться с еще более протекционистской экономической политикой, включая возможное введение 10-процентных тарифов на импорт, что серьезно повредит экспортно-ориентированной немецкой экономике.
Беспокойство возросло после того, как Трамп выбрал Джей Ди Венса в качестве кандидата в вице-президенты, который скептически относится к глобализации, НАТО и поддержке Украины.
Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки
Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.
Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.
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А у групі кілера передбачено?
От такі недорозвинені адійоти знову приведуть до влади шахрая та популіста, а весь світ вмиється кровью.
Другий термін трампа розпочався б такою самою війною, як і при Байдені. От тільки при Байдені ми були попереджені , а Блінкен та Байден на весь світ кричали, що війна буде. А цензорівські трампізди називали їх клікушами та верещали , що цього ніколи не буде.
Всі експерти казали,що війни не буде.Усілякі Швеці.яких ви дивитесь це казали.І я думав,що не буде.Бо я і всієї картини не бачив.
Блінкен казав, що кацапи підуть на Київ, а не захоплять, то дві великі різниці.
1. Висадив би американський десант в Україну?
2. Авіаносець приплив би в Чорне море?
3. Може тамагавками по москві запустив?
4. Чи ядерну зброю примінив по росії?
І на останок.
При Трампі в України уже відібрали Крим і йшла війна на Донбасі.
Чому ж Трамп цього не зупинив одним дзвінком?
Тоді було АТО, і ми домовлялися в мінську,бьез США і це було норм.Скільки території було втрачено за Трампа?Активної війни не було взагалі.Навіть такої,як в 2014-2015 році.
Що ти мелеш?
Ніякі сили чи з пекла чи з раю НЕ ЗМОГЛИ Б зупинити маньяка одержимого ідеями велічія.
Я навіть не знаю ким треба бути, щоб на 10 році війни вірити в маячню що путін МІГ БИ НЕ НАПАСТИ НА Україну.
Я тобі більше скажу - і буде Трамп і буде після Трампа президенти і десьть і сто років пройде...
... касапи спати не зможуть від думки що ІСНУЄ УКРАЇНА.
Вони в радше сгорять в попіл від ядерного вибуху чим будуть жити знаючи що є Україна.
Є єдино-можливий сценарій - вбити всіх кацапів і зруйнувати росію.
Але коли повторювати - це неможливо - то і робити ніхто ніколи нічого не почне.
На даний момент - вбивати ВСІХ кацапів не зупиняючись.
І це Україна МОЖЕ - і ії цього НВХТО НЕ ЗАБОРОНИВ.
Це ДУЖЕ важливий фактор - самий важливий.
Хватить гвандіти з пустого в порожнє байки пропагандонів "у нас всего много - кієв за два дня".
ЯКБИ у Гаазького педофіла було б "більше в рази" - він би не воював УЖЕ ТРИ роки.
Сотні відео ліліпутіна, **********, соловьева і іншої нечисті де "Кієв за два дня".
Просте питання - якщо у нього "більше в рази" - чому досі триває війна?
Якщо так - то ліліпутін напевне просто любить повільно вбивати а не вигравати?
Третій раз запитую.Ти воюєш,чи ні?
Щоб я не написав про себе тобі цього не перевірити.
Для чого лишня гвандеж?
Якщо нема аргументів - переходь на особисте?
Доведи.
Про тритонні бомби - це байка.
Ту ОДНУ бомбу що запустили в центр ЛИпців до сих пір не індентифікували як тритонну.
Баалабол ти, Друже.
касапи використовують зараз лише УМПК - це ФАБ з крильцями щоб скинути його за 100 км. і він планував до цілі.
Звичайний ФАБ (без крилець) вони викорстовують бо ПВО такі літаки як горіхи...
Вага і принцип дії (одаб) - це інше.
Печально - але ти звичайний панікер на депресантах.
Китай тупо би мобілізував десятку мільйонів солдат і задавив би супротивника чисельністю.
То де десять мільйонів солдат у ліліпутіна? Ти ж пишеш "більше в рази"?
Я бачу пропаганда касапів серйозно тобі мізки вправила.
Ти сам то воюєш чи ні?
"большая война с Європой" - це лєбєдіна пісня ліліпутіна.
Для маньяка немає заборів і перешкод - є лише ціль - убивать.
Що ж - бувай.
До чого тут життя, Друже?
Винуватити треба не того, хто ДАЄ ЖИТТЯ - а того ХТО ПРИДУМАВ - СМЕРТЬ.
Як вважаєш?
Україна - ЗАХИЩАЄТЬСЯ, а не нападає.
На амбразури лізуть агресори і нападники - знову брешеш.
У ВІЙНІ та гибелі людей винний агресор - Гаазький педофіл владімір ліліпутін.
Може ти був особисто в Кринках?
До чого тут пишеш про Кринки?
До речі, після 20/04.24р. кожну декаду адміністрація Байдена відправляє Україні зброї в середньому по 250лямів; і це стало настільки буденою подією, що поставки вже практично ніхто не відслідковує.
А от поставки по 750лямів на місяць йдуть регулярно після розблокування відповідного білля в Конгресі! І саме за це ти брешеш!
Клінічні ідіоти, просто кончені на всю бошку. Я починаю ненавидіти дєрьмократів, сук паршивих.
Ти попутав винних.
Трамп все зробив для того, щоб визнати диктатуру Кіма, якого до його візиту взагалі за людину ніхто не вважав, але ж трампон таки надав йому та його зомбі статус визнаної ядерної держави.
То чого ж не перестав існувати в попередню каденцію? Тоді постійно в Європу перекидалися війська США,для підтримки,навчання постійно проводилися,бронітехніка ешелонами йшла,стратегічна авіація прилітала,кораблі йшли і тд.
Не бреши, війська почали перекидатися при Байдені.
Кловуни..
Жалюгідне видовище
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"Скептично" це крайнє терпиме політкоректне висловлення про Венса.
А насправді його ставлення нетерпиме, по справжньому вороже до всього цього.
Я теж поранений в вухо...
Я теж - без меж...
Нікого не хочу слухать...
Я теж можу ставити стамп...
На естеблішемнту...
Сургучно...
Сюріалістично...
Вдтребуванно...