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Шольц о выходе Байдена из президентской гонки: Решение заслуживает уважения

Шольц відреагував на рішення Байдена не балотуватися

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Джо Байдена об отказе от баллотирования на выборах американского лидера.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира.

Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество является близким, НАТО - сильный и США является для нас хорошим и надежным партнером. Его решение не баллотироваться во второй раз заслуживает уважения", - отметил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победить Харрис будет легче, чем Байдена, - Трамп

Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден худший президент в истории США, - Трамп

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26409) Шольц Олаф (905)


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От і Шольц поплескав иого по плечі
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22.07.2024 09:29 Ответить
ще б привів у приклад поступок американського "Байди" для "українського "простроченого".
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22.07.2024 09:32 Ответить
Дык, просроченный, со вчера, уже засуетился в пользу невысказанного паном Байденом.
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22.07.2024 09:47 Ответить
"зезедент" по- своїй суті зрадника , мається завжди брехнею і лицемірством ,Не тільки від вчорашнього дня...
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22.07.2024 10:18 Ответить
Якийсь парад геронтології у світі! Все ж таки має бути віковий ценз!! Бо старіння мозку і організму в цілому ще ніхто не зупинив!
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22.07.2024 09:50 Ответить
Байден молоток.

пуйло мабудь і в комі на ШВЛ буде переобиратися
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22.07.2024 10:21 Ответить
 
 