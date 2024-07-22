Шольц о выходе Байдена из президентской гонки: Решение заслуживает уважения

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Джо Байдена об отказе от баллотирования на выборах американского лидера.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой друг Джо Байден многого достиг: для своей страны, для Европы, для мира.

Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество является близким, НАТО - сильный и США является для нас хорошим и надежным партнером. Его решение не баллотироваться во второй раз заслуживает уважения", - отметил канцлер.

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Выход Байдена с президентской гонки в США из президентской гонки

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки и заявил, что действующий глава США "не был пригоден для того, чтобы баллотироваться" снова.

Позже появилось сообщение о том, что в субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и лечится от COVID-19, начал осознавать, что его кампания по переизбранию на второй срок закончилась.

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