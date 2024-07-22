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Новости Война
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Глава МИД Бельгии Лябиб ответила Орбану на обвинение ЕС в "затягивании войны": Нужно работать над справедливым миром

віктор,орбан

В Бельгии отвергли обвинения Венгрии относительно того, что ЕС якобы "затягивает" войну в Украине.

Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На встрече глав МИД ЕС Лябиб поздравила Венгрию с председательством в ЕС.

Также министр косвенно ответила на заявления венгерских чиновников, что якобы ЕС своими действиями затягивает войну, а Венгрия взамен стремится как можно быстрее установить мир.

"Бесспорно, мы все за мир - что на Ближнем Востоке, что в Украине. Нужно работать над таким миром, чтобы он был справедливым, чтобы этот мир не был победой для тех, кто верит в "право сильного"... Мы, Бельгия, продолжим помогать Украине в долгосрочной перспективе в гуманитарном, экономическом, военном измерении", - сказала Лябиб.

Также читайте: В ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

Бельгия (389) Венгрия (1933) Евросоюз (17061)


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Мені одному цікаво, що в її розумінні справедливий мир, перестати стріляти десь посередині, чи варто працювати на перемогу України, хочаб на своїй території....
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22.07.2024 12:46 Ответить
"перестати стреляти"-це бред із твоєі макітри, чотко написано:"справедливим, щоб цей мир не був перемогою для тих, хто вірить у "право сильного", как ты буквы в голове слаживаешь шо ничего сам не понимаешь)))
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22.07.2024 13:00 Ответить
Працювати, в основному, будуть язиками. А воювати доведеться українцям.
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22.07.2024 12:53 Ответить
Потрібно давати всю озброю яку обітцяєте, а не потім боячись ескалації затягувати поставки або взагалі не дати.... Якщо боїтесь Ху..ла, або хочете залишитись з ним добрими бізнес партнерами то нах... обітцяти
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22.07.2024 12:54 Ответить
Ніхто не знає, що таке справедливий мир. В історії таких прикладів не має.
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22.07.2024 13:04 Ответить
 
 