Глава МИД Бельгии Лябиб ответила Орбану на обвинение ЕС в "затягивании войны": Нужно работать над справедливым миром

В Бельгии отвергли обвинения Венгрии относительно того, что ЕС якобы "затягивает" войну в Украине.

Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На встрече глав МИД ЕС Лябиб поздравила Венгрию с председательством в ЕС.

Также министр косвенно ответила на заявления венгерских чиновников, что якобы ЕС своими действиями затягивает войну, а Венгрия взамен стремится как можно быстрее установить мир.

"Бесспорно, мы все за мир - что на Ближнем Востоке, что в Украине. Нужно работать над таким миром, чтобы он был справедливым, чтобы этот мир не был победой для тех, кто верит в "право сильного"... Мы, Бельгия, продолжим помогать Украине в долгосрочной перспективе в гуманитарном, экономическом, военном измерении", - сказала Лябиб.

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