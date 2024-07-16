В ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса, - глава МИД Эстонии Цахкна

ЕС может начать процесс бойкота Венгрии и приостановить ее право голоса из-за того, что премьер Виктор Орбан проводит внешнюю политику, которая отклоняется от общей позиции государств блока.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам министра, ЕС не может принять то, что делает Орбан.

"К сожалению, сегодня это является нормой. Сейчас этот план созревает, и уже на практике видно, что во время венгерского председательства на неформальные встречи на уровне министров многие страны больше не приезжают", - пояснил Цахкна.

Глава МИД Эстонии отметил, что Орбан без мандата от ЕС ездит, предлагая от имени ЕС "мирные планы, которые, по сути, являются мирными планами Москвы".

"Я не исключаю, что начнутся гораздо более серьезные процессы в отношении Венгрии, которые касаются председательства, а также, возможно, приостановление их права голоса", - добавил министр.

Читайте также: Орбан написал главе Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо о войне в Украине, - Bild

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что более 60 депутатов Европарламента требуют от руководства ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию после "мирных вояжей" Орбана