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В ЄС розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу, - глава МЗС Естонії Цахкна

У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу

ЄС може розпочати процес бойкоту Угорщини та призупинити її право голосу через те, що прем'єр Віктор Орбан проводить зовнішню політику, яка відхиляється від спільної позиції держав блоку.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами міністра, ЄС не може прийняти те, що робить Орбан.

"На жаль, сьогодні це є нормою. Зараз цей план дозріває, і вже на практиці видно, що під час угорського головування на неформальні зустрічі на рівні міністрів багато країн більше не приїжджають", - пояснив Цахкна.

Глава МЗС Естонії зазначив, що Орбан без мандата від ЄС їздить, пропонуючи від імені ЄС "мирні плани, які по суті є мирними планами Москви".

"Я не виключаю, що почнуться набагато більш серйозні процеси щодо Угорщини, які стосуються головування, а також можливо призупинення їхнього права голосу", - додав міністр.

Читайте також: Зеленський про візит Орбана до РФ: Не підтримую, але це його рішення

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що понад 60 депутатів Європарламенту вимагають від керівництва ЄС позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

5 липня Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна у понеділок, 8 липня у рамках своєї "миротворчої місії".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Також читайте: Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild

Автор: 

Угорщина (2358) Естонія (1656) Євросоюз (13767) Цахкна Маргус (72)


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Та! - позбавте - а то будете пів - року гундіти
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16.07.2024 12:26 Відповісти
Скажу французською: копніть вже того Орбана в його товсту СРАКУ
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16.07.2024 12:34 Відповісти
Я проце скільки вже читаю регулярно? Два роки? Півтора? Рік, так точно регулярно "готуються позбавити", але поки результатом є лише зростаюча неадекватність та наглість Орбана.
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16.07.2024 12:39 Відповісти
Та поспішайте ви там, в ЄС бо трампа кремль приведе до влади ,і буде вам і ЄС і НАТО
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16.07.2024 12:54 Відповісти
Бред от оболванивания, зашкаливает.
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16.07.2024 21:09 Відповісти
Нічого не зроблять вони а ні орбану, а ні Угорщині. Навіщо їм у Європі ще одна ********?
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16.07.2024 13:21 Відповісти
Ничего импотенты не сделают. Они будут оставаться импотентами даже под страхом смертельной угрозы.....
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16.07.2024 15:10 Відповісти
 
 