На Черниговщине разведывательный дрон оккупантов, будет работать ПВО, - Воздушные силы
Над Черниговской областью зафиксирован вражеский разведывательный беспилотник. В регионе могут работать силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Черниговщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.
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