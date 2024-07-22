На Черниговщине разведывательный дрон оккупантов, будет работать ПВО, - Воздушные силы

Над Черниговской областью зафиксирован вражеский разведывательный беспилотник. В регионе могут работать силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Черниговщина - работа ПВО по разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

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