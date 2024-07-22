В результате попадания вражеского снаряда в дом пострадали супруги в Белозерке

Сегодня, 22 июля, российские военные обстреляли Белозерку в Херсонской области, есть попадание в дом, в результате чего пострадали супруги.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за медицинской помощью обратились двое жителей Белозерки, которые пострадали в результате массированного российского обстрела.

Из-за "прилета" вражеского снаряда по дому ранены супруги - 65-летний мужчина и 65-летняя женщина. У пострадавших диагностировали контузии и взрывные травмы. Им оказали необходимую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

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Напомним, сегодня утром армия РФ атаковала Садовое Херсонской городской территориальной громады, в результате чего пострадала 71-летняя женщина