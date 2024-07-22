Рашисты ударили по фермерскому хозяйству на Харьковщине, травмирован мужчина
Российские оккупанты нанесли удар по фермерскому хозяйству в Изюмском районе Харьковщины.
Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нанесен удар ракетами по одному из сел вблизи Изюма. Доставлен в больницу 58-летний гражданский мужчина с травмами грудной клетки, пневмотораксом. Это территория фермерского хозяйства", - отметил он.
Сейчас устанавливают тип ракет, это могли быть Х-35, Х-38 или Х-59.
Тимошко отметил, что россияне применяют такие типы ракет для ударов по Харьковщине довольно часто, в основном они изготовлены уже в этом году.
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