Более 30 тыс. военных Росгвардии находятся в Украине, - британская разведка

Сейчас на войне в Украине находится более 30 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Об этом в соцсети Х сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Вполне вероятно, что сейчас в Украине находится более 30 тысяч военнослужащих Росгвардии. Большинство личного состава Росгвардии, скорее всего, занимается обеспечением тыла, и лишь некоторые подразделения участвуют в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, передовая боевая часть Росгвардии, 116-я бригада специального назначения, скорее всего, состоит из 3 полков войск, имеет доступ к танкам, БМП и артиллерии.

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Также в Минобороны Британии сообщают, что с начала 2024 года Росгвардия почти наверняка пыталась нарастить свои передовые силы за счет поглощения российских нерегулярных формирований.

"В течение мая 2024 года Росгвардия успешно интегрировала батальон "Восток" из "ДНР". Вполне вероятно, что предполагаемое соглашение о вхождении "Вагнера" в состав 1-го добровольческого корпуса Росгвардии было сорвано в марте 2024 года", - добавили в британском Минобороны.

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