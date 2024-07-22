НПЗ в Туапсе получил значительные повреждения, мощности сократятся, - ГУР МО

Мощности нефтеперерабатывающего завода в Туапсе после атаки дронов 22 июля значительно сократятся. Предприятие получило значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.

При этом он отказался официально подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к атаке, но отметил, что в условиях войны нефтеперерабатывающий завод в Туапсе может считаться законной целью для этого.

"Любые военные цели и объекты военного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины, являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны", - подчеркнул Ерин.

Он также не стал оценивать масштабы потери мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, но намекнул, что они значительны.

"Имею надежду и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая", - отметил представитель ГУР МО.

Напомним, в ночь на понедельник, 22 июля, в Краснодарском крае раздавались взрывы. БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе.