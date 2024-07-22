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НПЗ в Туапсе получил значительные повреждения, мощности сократятся, - ГУР МО

Пожежа на НПЗ у Туапсе

Мощности нефтеперерабатывающего завода в Туапсе после атаки дронов 22 июля значительно сократятся. Предприятие получило значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.

При этом он отказался официально подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к атаке, но отметил, что в условиях войны нефтеперерабатывающий завод в Туапсе может считаться законной целью для этого.

"Любые военные цели и объекты военного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины, являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны", - подчеркнул Ерин.

Он также не стал оценивать масштабы потери мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, но намекнул, что они значительны.

"Имею надежду и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая", - отметил представитель ГУР МО.

Напомним, в ночь на понедельник, 22 июля, в Краснодарском крае раздавались взрывы. БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе.

Автор: 

НПЗ (238) россия (95365)


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Мі любім туапсенскоє пво.🥰
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22.07.2024 13:27 Ответить
туапсінскоє певео нанесло удар в псіну.
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22.07.2024 13:34 Ответить
А не надо оркам нефтедоллары пусть рублю радуются.
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22.07.2024 13:30 Ответить
Добивати до повної зупинки!
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22.07.2024 13:39 Ответить
Палати має від Кенігсберга до Урала !!))
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22.07.2024 14:11 Ответить
Кацапье пише що знищили більше 75 безпілотників, то виходить що тільки один долетів?
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22.07.2024 13:40 Ответить
це ви нєправільниє тєлєграмканали читаєте. Читайте ті, які пишуть про 175 збитих безпілотників.
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22.07.2024 13:57 Ответить
давайте тепер по https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B051 Ільському чи по https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B053 Афіпському , вони там поряд, та і летіти ближче.
І зверніть увагу на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Кубанская , 500/220/110/35/10/6 кВ, 1670 MVA, https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Тихорецк 500/330/220/110/35/10/6 кВ, 1880 MVA і https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B011 ПС Тамань 500/220/10 кВ, 1570 МVA. Спалені автотрансформатори їм з АВВ не привезуть, хай краснодарці у Сибір переселяються, там холодильників пів-року не треба, а у тайзі вони взагалі ні до чого.
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22.07.2024 13:53 Ответить
хочеться, але не можиться. Довіра до заяв ГУР, ні не чув(
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22.07.2024 15:16 Ответить
 
 