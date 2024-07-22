НПЗ в Туапсе получил значительные повреждения, мощности сократятся, - ГУР МО
Мощности нефтеперерабатывающего завода в Туапсе после атаки дронов 22 июля значительно сократятся. Предприятие получило значительные повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.
При этом он отказался официально подтверждать или опровергать информацию о причастности Украины к атаке, но отметил, что в условиях войны нефтеперерабатывающий завод в Туапсе может считаться законной целью для этого.
"Любые военные цели и объекты военного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины, являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны", - подчеркнул Ерин.
Он также не стал оценивать масштабы потери мощностей на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, но намекнул, что они значительны.
"Имею надежду и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая", - отметил представитель ГУР МО.
Напомним, в ночь на понедельник, 22 июля, в Краснодарском крае раздавались взрывы. БПЛА атаковали НПЗ в Туапсе.
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І зверніть увагу на https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Кубанская , 500/220/110/35/10/6 кВ, 1670 MVA, https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B054 ПС Тихорецк 500/330/220/110/35/10/6 кВ, 1880 MVA і https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B011 ПС Тамань 500/220/10 кВ, 1570 МVA. Спалені автотрансформатори їм з АВВ не привезуть, хай краснодарці у Сибір переселяються, там холодильників пів-року не треба, а у тайзі вони взагалі ні до чого.