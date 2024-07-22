В правительстве продолжаются дискуссии относительно оптимизации состава Кабмина, - Стефанишина

Сейчас в Кабинете Министров продолжаются дискуссии относительно состава правительства.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в Министерство юстиции, ни в любое другое министерство", - сказала она.

По словам Стефанишиной, в последнее время происходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждались.

"Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, которые касаются оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится", - подытожила она.

СМИ сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

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