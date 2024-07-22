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В правительстве продолжаются дискуссии относительно оптимизации состава Кабмина, - Стефанишина

Стефанішина про зміни в Кабміні

Сейчас в Кабинете Министров продолжаются дискуссии относительно состава правительства.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Пока речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в Министерство юстиции, ни в любое другое министерство", - сказала она.

По словам Стефанишиной, в последнее время происходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждались.

"Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, которые касаются оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится", - подытожила она.

СМИ сообщали, что Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

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Автор: 

Кабмин (14025) кадры (611) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+1
Вумна,аж страшно.
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22.07.2024 15:21
+1
Пересадить всіх нахрен.
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22.07.2024 15:21
+1
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22.07.2024 15:23
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Вумна,аж страшно.
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22.07.2024 15:21 Ответить
Пересадить всіх нахрен.
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22.07.2024 15:21 Ответить
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22.07.2024 15:23 Ответить
Я теж такої думки, що кабмін тре оптимізівати (тобто, розширити у декілька разів), бо сини/дочки/племінники/племінниці вже підростають; тре ж їх кудись пристроїти.
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22.07.2024 15:24 Ответить
В уряді тривають дискусії???? Чи все таки дискусію про зміни в Кабміні, веде Єрмак, разом зі своїм відображенням в дзеркалі?
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22.07.2024 15:27 Ответить
ОПу коли оптимізуєте? А краще до нуля, разом з іншими ''зе'',
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22.07.2024 15:29 Ответить
Підти самостійно з посад, без записів у трудовій книжці, мабуть, це дискутують??
Це ж не Кринки!!
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22.07.2024 15:38 Ответить
Що тут дискутувати? Генштаб замінює ОПу і Кабмін.
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22.07.2024 15:46 Ответить
В якому ***** уряді???!!! Агов!!!

В Україні вже давно нема парламенту та уряду у нормальному сенсі іх існування та діяльності. Їх заміняє ОП.

Новий склад Кабміну визначає Єрмак.
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22.07.2024 15:50 Ответить
А які можуть дискусії про оптимізації в уряді? Його потрібно кого розігнати, кого засадити і створити уряд національного порятунку!
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22.07.2024 16:43 Ответить
 
 