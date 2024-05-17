Зеленский о ротациях в правительстве и ОП: "Надо это решать"
Президент Владимир Зеленский считает, что кадровые вопросы в Кабинете министров и Офисе президента "нужно решать".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.
"Мы говорили об этом с премьер-министром. На сегодня у нас есть исполняющие обязанности в нескольких министерствах. Надо это решать", - сказал Зеленский.
Кадровые изменения в Украине
Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко сообщил, что в правительстве до сих пор есть несколько исполняющих обязанности долгий срок, поэтому Рада может рассмотреть кадровые вопросы.
9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.
9 мая парламент также поддержал увольнение Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с государственной землей, с должности министра аграрной политики.
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РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
Скоро залишиться один Єрмак.
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Висновок з побаченого та почутого за ці кілька днів на фронті. Ви навіть не уявляєте, як вони нас зробили разом!!!!
Тож я не крути а ми рухаємся у напрямку "договоріться посрєдінє" і що там вже Порох чи інший зробить коли будуть вибори по факту зливу України окрім як бідкатись і погрожувати судами кремлю.
Доречі,
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу. (С)
Як казав Сократ, фсьо, кіна не буде, електрика закінчилася… і час збіг.