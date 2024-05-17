Зеленский о ротациях в правительстве и ОП: "Надо это решать"

Президент Владимир Зеленский считает, что кадровые вопросы в Кабинете министров и Офисе президента "нужно решать".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

"Мы говорили об этом с премьер-министром. На сегодня у нас есть исполняющие обязанности в нескольких министерствах. Надо это решать", - сказал Зеленский.

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Кадровые изменения в Украине

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко сообщил, что в правительстве до сих пор есть несколько исполняющих обязанности долгий срок, поэтому Рада может рассмотреть кадровые вопросы.

9 мая Верховная Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кубраков заявил, что с ним это решение не обсуждалось.

9 мая парламент также поддержал увольнение Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с государственной землей, с должности министра аграрной политики.

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