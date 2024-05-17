Зеленський про ротації в уряді та ОП: "Треба це вирішувати"
Президент Володимир Зеленський вважає, що кадрові питання в Кабінеті міністрів та Офісі президента "потрібно вирішувати".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.
"Ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати", - сказав Зеленський.
Кадрові зміни в Україні
Раніше перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив, що в уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.
9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.
9 травня парламент також підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
добровільна відставка, та створення уряду єдності та перемоги!
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014
Справа № 1-19/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
Скоро залишиться один Єрмак.
·
Висновок з побаченого та почутого за ці кілька днів на фронті. Ви навіть не уявляєте, як вони нас зробили разом!!!!
Тож я не крути а ми рухаємся у напрямку "договоріться посрєдінє" і що там вже Порох чи інший зробить коли будуть вибори по факту зливу України окрім як бідкатись і погрожувати судами кремлю.
Доречі,
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу. (С)
Як казав Сократ, фсьо, кіна не буде, електрика закінчилася… і час збіг.