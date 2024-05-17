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Новини
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Зеленський про ротації в уряді та ОП: "Треба це вирішувати"

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що кадрові питання в Кабінеті міністрів та Офісі президента "потрібно вирішувати".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.

"Ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати", - сказав Зеленський.

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Кадрові зміни в Україні

Раніше перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив, що в уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.

9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.

9 травня парламент також підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Кабмін (14065) кадри (309) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+16
як ти вже ***********
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17.05.2024 11:24
+11
ОПу - в жопу. Незаконний орган, ротувати просто у смітник.
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17.05.2024 11:25
+9
А єрмак ще не вирішив?
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17.05.2024 11:25
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як ти вже ***********
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17.05.2024 11:24 Відповісти
-- Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане обращаются непосредственно в окошечко администратора.
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17.05.2024 12:50 Відповісти
А єрмак ще не вирішив?
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17.05.2024 11:25 Відповісти
А как с ротацией на посту президента? Через 3 дня кресло превращается в И.О.
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17.05.2024 11:25 Відповісти
ОПу - в жопу. Незаконний орган, ротувати просто у смітник.
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17.05.2024 11:25 Відповісти
Угу, треба взяти це завдання під «особистий контроль».
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17.05.2024 11:26 Відповісти
Потрібно?невже?ермавирішуватель...
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17.05.2024 11:26 Відповісти
які, в сраку, ротації?
добровільна відставка, та створення уряду єдності та перемоги!
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17.05.2024 11:26 Відповісти
В який обов'язково увійдуть залишки заЖОПа, тому що вони є "опозицією", без якої єдності немає.
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17.05.2024 11:27 Відповісти
Ага... Лавка запасних з жидобільшовиків коротка. От і кочують по горизонталі - просрав одне і тут же Зє ставить просерати інше... Дегенерати номенклатурні бігають як білки в колесі по колу. Гнати нах! Геть! Тюрма по ним плаче (це як мінімум)! Створимо організацію з розслідування їх "діяльності" і куди б ці ****** не втекли з накраденим знайдемо...
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17.05.2024 11:31 Відповісти
Доки ермак, та беня на свободі, баканрв, татаров , портнов- Україна буде жевріти .
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17.05.2024 11:35 Відповісти
Поки там сидить твоє єрмачило, всі пересування ліжок в зеборделі до сраки.
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17.05.2024 11:39 Відповісти
Міняи! - бо в Офісі одні зашкварені
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17.05.2024 11:41 Відповісти
Як щодо ротації Президента?
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17.05.2024 11:44 Відповісти
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
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17.05.2024 12:02 Відповісти
Підставою для розгляду справи згідно зі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n442 статтею 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" є практична необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України , зумовлена неоднозначним розумінням визначення строку, на який обирається Президент України на позачергових виборах.
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17.05.2024 12:18 Відповісти
Ти вже ротацію зроби вищого військового керівництва що ситуація тільки погіршилась ,забудь про рейтинг зроби щось добре для України.
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17.05.2024 12:04 Відповісти
з хєрмаком треба вирішувати, бо поскачеш разом з ним на ростов, якщо ти цьго не розумієш
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17.05.2024 12:09 Відповісти
Бажаючих благоговійно прикластися до дуп Єрмака та Зеленського все менше і менше.
Скоро залишиться один Єрмак.
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17.05.2024 12:17 Відповісти
https://www.facebook.com/vovan.zba?__cft__[0]=AZWZgGKd5O3fBPHynVxq1vvf8rdtSVN97_QYgZh0RBJHWq7JgI69Q5CHhiadSqX-4WVj7q0SdssuQHjWb9pwg3QagaaqBfKiqfosRCDroih6qizI7A7_oTTVdfBwbGhxV986Ckairb3MzkwgJjrnVPtB&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Голоднюк

·

Висновок з побаченого та почутого за ці кілька днів на фронті. Ви навіть не уявляєте, як вони нас зробили разом!!!!
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17.05.2024 12:22 Відповісти
абрбалг
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17.05.2024 12:23 Відповісти
ЗАМКНУТЕ КОЛО - Зеленського не хочуть знімати з влади до кінця війни, а кінця війни не буде бо Зеленський зливає ворогу (звісно не сам особисто) цінну інформацію і допомагає не попасти в оточення чи пастку.
Тож я не крути а ми рухаємся у напрямку "договоріться посрєдінє" і що там вже Порох чи інший зробить коли будуть вибори по факту зливу України окрім як бідкатись і погрожувати судами кремлю.
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17.05.2024 12:29 Відповісти
Рішення КС, треба ВИКОНУВАТИ! Крапка! Усе інше, то усього лише, художній свист ротом від стефанчуків, та йому подібного, отого убогого, з Мінюсту … Рішення КС на Рішення КС, це тільки в московитів може бути!
Доречі,

Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.

Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).

Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов'язковими до виконання на території України.

Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.

Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов'язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу. (С)
Як казав Сократ, фсьо, кіна не буде, електрика закінчилася… і час збіг.
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17.05.2024 12:29 Відповісти
Знову лайно в ополонці буде крутитися.
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17.05.2024 13:30 Відповісти
Всіх хто скаржився, або вбили, або звільнили, або заткнули...все, скарг немає, питання вирішене
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17.05.2024 14:37 Відповісти
 
 