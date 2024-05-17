Зеленський про ротації в уряді та ОП: "Треба це вирішувати"

Президент Володимир Зеленський вважає, що кадрові питання в Кабінеті міністрів та Офісі президента "потрібно вирішувати".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами.

"Ми говорили про це з прем'єр-міністром. На сьогодні у нас є виконуючі обов'язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати", - сказав Зеленський.

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Кадрові зміни в Україні

Раніше перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко повідомив, що в уряді досі є кілька виконуючих обов’язки довгий термін, тому Рада може розглянути кадрові питання.

9 травня Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кубраков заявив, що із ним це рішення не обговорювали.

9 травня парламент також підтримав звільнення Миколи Сольського, якого підозрюють в оборудках із державною землею, з посади міністра аграрної політики.

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