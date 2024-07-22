В Херсоне раздались взрывы
Днем 22 июля в Херсоне слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль