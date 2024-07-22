В Херсоне раздались взрывы

Днем 22 июля в Херсоне слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Воздушная тревога в Херсонской области объявлена не была.

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Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.