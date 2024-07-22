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Застройщик будет восстановить усадьбу Зеленских за свой счет, - Белоцерковец

Знесена забудовником садиба Зеленських у Києві

Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил: его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.

Об этом написал сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только что после жаркой дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил громаду и власти города, что за свой счет восстановит здание", - отметил Белоцерковец.

Чтобы эти слова не остались словами, фракция "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между владельцем, департаментом культурного наследия и представителями громады, написал он. Именно под контролем громады владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до этого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев обратится в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских, - Кличко

"Наконец включились и правоохранители: работники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая решила, что снести здание, которому должны были предоставить статус памятника культурного наследия, это ок. Не ок. Будут отвечать", - подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.

Автор: 

Киев (25475) Кличко Виталий (4636) строительство (1997) Белоцерковец Дмитрий (70)


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Топ комментарии
+10
автотентічність знищено, її ж знесли повністю...
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22.07.2024 17:19
+8
А хто пускає в формі стилю "мілітарі" одного небритого хрипуна і його регента на міжнародні зустрічі найвищого рівня?
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22.07.2024 17:55
+6
а що, Віталій примусив? Добрим словом в боксерській рукавичці, чи без неї?
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22.07.2024 17:18
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У Кличка змусили

Цікаво, що то за анонім у Кличка орудує?
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22.07.2024 17:17 Ответить
Анонім може бути і у цензора, бо частенько в нього проскакують "цікаві" заголовки.
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22.07.2024 18:22 Ответить
а що, Віталій примусив? Добрим словом в боксерській рукавичці, чи без неї?
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22.07.2024 17:18 Ответить
не только лишь перчаткой, но и взглядом
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22.07.2024 17:43 Ответить
автотентічність знищено, її ж знесли повністю...
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22.07.2024 17:19 Ответить
Так, але Дрезден теж був зруйнований вщент. Головне відреставрувати тепер. А цього тіпа за таке садити треба
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23.07.2024 19:06 Ответить
влучне порівняння з руйнуваннями другої світової, бо це не влучання, а цинізм і варварство людей, що живуть в цьому місті, вони справляються і без війни. Так відновлювати треба безперечно
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24.07.2024 12:15 Ответить
Це тільки через те, що "садиба Зеленських"? Скільки вже позносили інших історичних садиб, і ніхто ні чирик, а тут навіть змусили
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22.07.2024 17:33 Ответить
https://www.facebook.com/shelevytska?__cft__[0]=AZVhTOm3rCd8KKpMEOSsJUo2EMwr5sz9HpSbB5QpcZvCL2u92VH3FlGieEILQ87xhP1CzhspdrW-5gWKSfSw-nfTGQZ4NBk1Thx4VktBKxjkL3Ulaf5dBJK_BzH5rQ3-gPdfEZNTqbbw2gFG5SHB214sIMYcLlxlzOW8Rv7IWatz_g&__tn__=-UC%2CP-R Ксенія Семенова

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Вибачте, але я це скажу.

Поліція - частина цієї схеми.

Поліція чудово в курсі про цю садибу в спроби її знесення. Бо кількість разів, коли доводилося шукати телефони керівників, щоб патруль бодай приїхав, безкінечна.

Вчора поліція приїхала, глянула і поїхала.

Задача поліції - запобігти злочину. Не чекати, щоб злочин стався, а потім імітувати бурну діяльність.

В Києві ще є десятки історичних будівель під загрозою знесення. Поліції про них відомо. КМДА про них відомо.

Реакцію більшості Київради і мера я знаю - поржати в кулуарах з невдах-маргіналів, які чогось вважають, що культурна спадщина має цінність для України.
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22.07.2024 17:54 Ответить
Що це за мурло в шортах? Хто його впустив в такому вигляді?
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22.07.2024 17:33 Ответить
А хто пускає в формі стилю "мілітарі" одного небритого хрипуна і його регента на міжнародні зустрічі найвищого рівня?
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22.07.2024 17:55 Ответить
🤣🤣🤣
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22.07.2024 18:08 Ответить
Його мабудь з басейну 5 го елементу витягнули
ЦІ ШОРТИ МАЮТЬ СТАТИ МЄМОМ
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22.07.2024 18:10 Ответить
Ага. Кличка років тому писали - у кличка змусили забудовника знести зайві поверхи на Валах.
Лохи були дуже задоволені
Поверхи там до сьогодні.
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22.07.2024 17:40 Ответить
Що вони там відбуваєть, суки....цілковита профонація. Має бути визначена шкода, з конфіскацією майна, та тюремнеми строками всім причетним
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22.07.2024 17:42 Ответить
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22.07.2024 17:57 Ответить
а перед цим змусили зруйнувати будівлю? що це за тупий анекдот,на кого розрахований? схоже,Віталька,готується до виборів презика....
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22.07.2024 17:42 Ответить
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Останнє, як підсумок по знесеному будинку.

Мер Києва знайшов комфортну для себе позицію - я не я і хата не моя.

Знесли будинок?

Так а шо, так то не ми, то не законно, ми не знаєм хто.

Завалилось метро?

Так а шо. Так а я не знав. Так я ж довіряв.

Десятки аварій, бо не працюють світлофори?

Так а шо. Так то ж не ми. Та то ж не тому.

Я просто не знаю жодного іншого міста в Європі, де можна тупо приїхати з технікою і знести будинок. Де можна робити, що завгодно, і ніхто тебе не запитає.

Це при тому, що все місто покрите відеоспостереженням і муніципальною вартою за наші таки податки.

Так а що краще?

Мер, який нічого не знає і не може, чи мер який є співучасником злочину?

Здається, це те саме.

Зрештою, можна і не займатися більше питаннями міста, коли вже йдеш у президенти.

Віталію Володимировичу, проблема у вас не в піарниках. Піарники тут не допоможуть.
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22.07.2024 17:47 Ответить
зате Кличко добре знає, що робить такий собі 'валантьор' Владіміров, що офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні "Сапераві". Ну і звичайно такий 'валантьор' там не один.
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22.07.2024 18:10 Ответить
А де той ресторан знаходиться ? У Києміськбуді ?
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22.07.2024 18:12 Ответить
Цього мало! Там ще треба як мінімум добрячий штраф впаяти! Щоб інші подумали сто разів перед тим як зламати щось історичне.
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22.07.2024 18:03 Ответить
Були петиції щодо знесення цієї памʼятки, але відповідні служби не реагували
Тому потрібно звільнити начальників управлінь при КМДА , виконавців і замів Кличка
у всіх морди у сметані
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22.07.2024 18:07 Ответить
Бесстыдство Киевской власти не имеет границ. В Киеве десятки, может, сотни зданий, представляющих историческую ценность. Час назад проходили по Ярославову Валу, 27, кажется. Красивое здание приходит в упадок, ждут, когда развалится, или сожгут бомжи и построят высотку. По другому не бывает!
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22.07.2024 18:07 Ответить
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22.07.2024 18:17 Ответить
Що за забудовник, чому немає імен, звідки він взявся?
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22.07.2024 18:15 Ответить
https://www.facebook.com/shelevytska?__cft__[0]=AZU-uz16inpClN4bVgUzJBjTB2a36fWRrocAJ1yzjNpIlqE6p9WijSHIfx1XPB07E0WQg1e44HjxIXCmfqkcn1AG3DvSEflzUGYwkOQCtzwvGxp0J6BCeVhIcRfD_xWpORnb8JR3EQW3uQW3EH15roPatSpmlZhdXeLW7GEglSzRqg&__tn__=-UC%2CP-R-R Ксенія Семенова

https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid0By7CLRbGFYu4Mo6DWksstGbzg5synzMJTumdKsgTHCuUJb1wsCjJYTqDHUctahmcl?__cft__[0]=AZU-uz16inpClN4bVgUzJBjTB2a36fWRrocAJ1yzjNpIlqE6p9WijSHIfx1XPB07E0WQg1e44HjxIXCmfqkcn1AG3DvSEflzUGYwkOQCtzwvGxp0J6BCeVhIcRfD_xWpORnb8JR3EQW3uQW3EH15roPatSpmlZhdXeLW7GEglSzRqg&__tn__=%2CO%2CP-R-R 2 д. ·

На День народження мера Києва ЖК «Тургєнєф» зносить українську садибу 1890 року.

Це щось про культуру.

І щось про повагу до киян. 6000 людей підписали петицію за збереження садиби.

Happy Birthday, Mr. Mayor.

Якось так.
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22.07.2024 18:21 Ответить
Так знесли чи пошкодили? Якщо знесли то як вони її відновлять? Це вже не історична пам'ятка буде.
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22.07.2024 18:34 Ответить
Головне щоб не знесли садибу Єрмаків !!!
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22.07.2024 19:11 Ответить
Потрібно не меморандум а юридична угода. Але майже всі забудовники будують не за власні кошти а за кошти покупців житла в новобудовах.
Тому все одно додадуть у кошторис будівництва що поруч.
А потрібно щоби за особисті кошти та статки власників цих компаній
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22.07.2024 19:13 Ответить
В таких випадках треба заборона на будь-яке будівництво на даній ділянці на 50 років, щоб у забудовників не виникало бажання спочатку будувати, а потім узаконювати.
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22.07.2024 22:12 Ответить
 
 