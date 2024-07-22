Застройщик будет восстановить усадьбу Зеленских за свой счет, - Белоцерковец
Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил: его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.
Об этом написал сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.
"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только что после жаркой дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил громаду и власти города, что за свой счет восстановит здание", - отметил Белоцерковец.
Чтобы эти слова не остались словами, фракция "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между владельцем, департаментом культурного наследия и представителями громады, написал он. Именно под контролем громады владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до этого.
"Наконец включились и правоохранители: работники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая решила, что снести здание, которому должны были предоставить статус памятника культурного наследия, это ок. Не ок. Будут отвечать", - подчеркнул Белоцерковец.
Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.
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Цікаво, що то за анонім у Кличка орудує?
https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid0v62dj8tznqYNFwXbYGxV1TiDZd4KyiRcH6tAnm48uWSw9CDWbDWMDqeHK7Xc37MQl?__cft__[0]=AZVhTOm3rCd8KKpMEOSsJUo2EMwr5sz9HpSbB5QpcZvCL2u92VH3FlGieEILQ87xhP1CzhspdrW-5gWKSfSw-nfTGQZ4NBk1Thx4VktBKxjkL3Ulaf5dBJK_BzH5rQ3-gPdfEZNTqbbw2gFG5SHB214sIMYcLlxlzOW8Rv7IWatz_g&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·
Вибачте, але я це скажу.
Поліція - частина цієї схеми.
Поліція чудово в курсі про цю садибу в спроби її знесення. Бо кількість разів, коли доводилося шукати телефони керівників, щоб патруль бодай приїхав, безкінечна.
Вчора поліція приїхала, глянула і поїхала.
Задача поліції - запобігти злочину. Не чекати, щоб злочин стався, а потім імітувати бурну діяльність.
В Києві ще є десятки історичних будівель під загрозою знесення. Поліції про них відомо. КМДА про них відомо.
Реакцію більшості Київради і мера я знаю - поржати в кулуарах з невдах-маргіналів, які чогось вважають, що культурна спадщина має цінність для України.
ЦІ ШОРТИ МАЮТЬ СТАТИ МЄМОМ
Лохи були дуже задоволені
Поверхи там до сьогодні.
https://www.facebook.com/shelevytska/posts/pfbid0NcUML77EKq2hDU1fwibMiZgGExVEcfb4bcf8qt65dDfQGDNHzavGsYV5KnLZLTzdl?__cft__[0]=AZXt5qpugJV8s30NusQ-QUc0W2gW_fscmzpkeJvr6w3S0jPrjFC9f3h7FXJ5Ijgtj86-xHtBcJKAthwELIliNQ9iiNigsMkG5vndbCaZgXIRoGjEMF78Kw_E3tgBWGsjzTZTAL-BtdVkROEylT2A2qumg8KuwIM7sWEVdg_thwS4UQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·
Останнє, як підсумок по знесеному будинку.
Мер Києва знайшов комфортну для себе позицію - я не я і хата не моя.
Знесли будинок?
Так а шо, так то не ми, то не законно, ми не знаєм хто.
Завалилось метро?
Так а шо. Так а я не знав. Так я ж довіряв.
Десятки аварій, бо не працюють світлофори?
Так а шо. Так то ж не ми. Та то ж не тому.
Я просто не знаю жодного іншого міста в Європі, де можна тупо приїхати з технікою і знести будинок. Де можна робити, що завгодно, і ніхто тебе не запитає.
Це при тому, що все місто покрите відеоспостереженням і муніципальною вартою за наші таки податки.
Так а що краще?
Мер, який нічого не знає і не може, чи мер який є співучасником злочину?
Здається, це те саме.
Зрештою, можна і не займатися більше питаннями міста, коли вже йдеш у президенти.
Віталію Володимировичу, проблема у вас не в піарниках. Піарники тут не допоможуть.
Тому потрібно звільнити начальників управлінь при КМДА , виконавців і замів Кличка
у всіх морди у сметані
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На День народження мера Києва ЖК «Тургєнєф» зносить українську садибу 1890 року.
Це щось про культуру.
І щось про повагу до киян. 6000 людей підписали петицію за збереження садиби.
Happy Birthday, Mr. Mayor.
Якось так.
Тому все одно додадуть у кошторис будівництва що поруч.
А потрібно щоби за особисті кошти та статки власників цих компаній