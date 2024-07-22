Застройщик будет восстановить усадьбу Зеленских за свой счет, - Белоцерковец

Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил: его представитель сделал соответствующее заявление на камеру.

Об этом написал сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, информирует Цензор.НЕТ.

"Город заставил застройщика восстановить усадьбу Зеленских, которую он повредил. Представитель застройщика сделал соответствующее заявление на камеру. Только что после жаркой дискуссии во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия представитель владельца усадьбы Зеленских заверил громаду и власти города, что за свой счет восстановит здание", - отметил Белоцерковец.

Чтобы эти слова не остались словами, фракция "УДАР" инициировала подписание соответствующего меморандума между владельцем, департаментом культурного наследия и представителями громады, написал он. Именно под контролем громады владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до этого.

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"Наконец включились и правоохранители: работники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая решила, что снести здание, которому должны были предоставить статус памятника культурного наследия, это ок. Не ок. Будут отвечать", - подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство.