Киев обратится в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских, - Кличко
Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками нагло уничтоженного здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал собственнику здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", – подчеркнул Кличко.
Также киевская городская власть будет настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.
"Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставит необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", – подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство. Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.
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Більше 30- років, це відбувається на постійній основі, а ти тільки прокинувся?
Кожен день у великих і малих містах України хтось, щось ламає і незаконно забудовує, при повнній згоді місцевої влади і міліції. Спробуй почати фарбувати фасад будику, чи встановлювати огороджувалтний паркан, через 30 хвилин на місці буде благоустрій і купа міліцірнерів.
А тут центр міста, перекриття руху, трал, розвантаження важкої техніки, гуркіт на пів Києва, робота протягом цілого дня і жоден міліцейський патруль, чи чиновник мерії не почув...
Це для таких як ти академиків новина, а для всіх людей- черговий прояв корупції у місцевих владах..
Знесення пройшло під гаслом - "Какая разница"...
Хіба це можливо?
Проти цього закону виступав і Кличко, але купа безмозглих "активістів" стоять із плакатами з образами на адресу Кличка замість того, щоб іти до Зермаків.
І саме тому зелена пліснява прийняла закон в інтересах забудовників, тобто в своїх власних інтересах.