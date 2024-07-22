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Киев обратится в суд и потребует отстроить усадьбу Зеленских, - Кличко

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Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками здания. И потребует отстроить усадьбу в том виде, какой она имела.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Город будет судиться с застройщиком, который несанкционированно снес усадьбу Зеленских, и собственниками нагло уничтоженного здания. И потребует заново отстроить усадьбу в том виде, какой она имела. К тому же землю под усадьбой Зеленских город не передавал собственнику здания. Что свидетельствует о незаконном использовании земельного участка для любых работ. Поэтому установка любых заборов вокруг участка, заезд любой строительной техники является незаконным. И полиция должна на это реагировать", – подчеркнул Кличко.

Также киевская городская власть будет настаивать, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы.

"Город будет всячески содействовать правоохранителям, предоставит необходимую документацию, чтобы расследование было объективным и виновные были привлечены к ответственности", – подчеркнул Виталий Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снос усадьбы Зеленских: полиция Киева проводит следственные действия. ФОТО

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство. Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Автор: 

Киев (25475) Кличко Виталий (4636) снос (153)


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Топ комментарии
+6
При Зеленському знесли садибу Зеленських.....
Знесення пройшло під гаслом - "Какая разница"...
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22.07.2024 13:42
+5
НАВІТЬ ШАХЕДА НЕ ПОТРІБНО...
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22.07.2024 13:34
+5
Знищують місто напару з кацапами. Це якийсь треш.
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22.07.2024 13:36
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НАВІТЬ ШАХЕДА НЕ ПОТРІБНО...
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22.07.2024 13:34 Ответить
Знищують місто напару з кацапами. Це якийсь треш.
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22.07.2024 13:36 Ответить
Ти не написав хто це саме робить? Може марсіани які, чи із Бангладєшту хто забіг випадково...
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22.07.2024 15:51 Ответить
То хто зніс садибу?
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22.07.2024 13:35 Ответить
Група невідомих молодиків в масках, спортивноі статури.
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22.07.2024 13:40 Ответить
Всі дані є. Підозру їм всім. І пошвидше.)
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22.07.2024 13:57 Ответить
А то ти не знаєш " хто зніс"?
Більше 30- років, це відбувається на постійній основі, а ти тільки прокинувся?
Кожен день у великих і малих містах України хтось, щось ламає і незаконно забудовує, при повнній згоді місцевої влади і міліції. Спробуй почати фарбувати фасад будику, чи встановлювати огороджувалтний паркан, через 30 хвилин на місці буде благоустрій і купа міліцірнерів.
А тут центр міста, перекриття руху, трал, розвантаження важкої техніки, гуркіт на пів Києва, робота протягом цілого дня і жоден міліцейський патруль, чи чиновник мерії не почув...
Це для таких як ти академиків новина, а для всіх людей- черговий прояв корупції у місцевих владах..
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22.07.2024 17:49 Ответить
Вдбудують,ЧЕКАЙ 😁
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22.07.2024 13:39 Ответить
так з 10 поверхів з паркінгом підземним
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22.07.2024 17:06 Ответить
Ще і Кличко і головміліціонер Києва на розрізання стрічки приїдуть
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22.07.2024 17:51 Ответить
подивилася останнє розслідування Михайла Ткача - реальність, я трохи під враженням, але хіба можна було чекати чогось іншого
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22.07.2024 13:41 Ответить
При Зеленському знесли садибу Зеленських.....
Знесення пройшло під гаслом - "Какая разница"...
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22.07.2024 13:42 Ответить
"... заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала"
Хіба це можливо?
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22.07.2024 13:53 Ответить
Канєшна відбудують. Як на Н.Валу відбудували.

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22.07.2024 13:56 Ответить
Кличко, де тепер Зеленським жити?
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22.07.2024 13:58 Ответить
В Омані ...
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22.07.2024 15:06 Ответить
Ага, тепер ліплять горба до стінки, срані підсоси
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22.07.2024 14:16 Ответить
Зелені підсоси, які прийняли свій ганебний закон на користь забудовників.
Проти цього закону виступав і Кличко, але купа безмозглих "активістів" стоять із плакатами з образами на адресу Кличка замість того, щоб іти до Зермаків.
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22.07.2024 14:38 Ответить
Кличко так само причетний до схем будівельної мафії
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22.07.2024 16:00 Ответить
А Єрмак причетний?
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22.07.2024 17:40 Ответить
Прикинь, і не тільки єрмак
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22.07.2024 18:54 Ответить
Мені не треба прикидати, я це знаю.
І саме тому зелена пліснява прийняла закон в інтересах забудовників, тобто в своїх власних інтересах.
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22.07.2024 20:50 Ответить
слухайте, оце нахабне знищення історичної забудови почалося не те що за зє, а навіть ще до януковича. Якшо шо то і до Ющенко
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22.07.2024 21:01 Ответить
Але ж пацик Зе обіцяв народовладдя і "кожен з нас президент". А його реальність виявилась багато в чому гіршою, ніж була у папєрєдніков.
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22.07.2024 22:38 Ответить
Важку техніку , яка зносила цей будинок , треба конфіскувати на користь міста. І зробить це як правило в подібних випадках ...
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22.07.2024 15:04 Ответить
на користь ЗСУ, там вона потрібніша
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22.07.2024 17:10 Ответить
Відбудують, буде як мінора в Дніпрі, і подарують вавє
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22.07.2024 18:46 Ответить
 
 