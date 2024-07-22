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Снос усадьбы Зеленских: полиция Киева проводит следственные действия. ФОТО

Полиция Киева сейчас проводит следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сотрудники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая непосредственно осуществляла демонтаж здания.

Отмечается также, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял. Последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом осуществления любых действий.

Уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины - по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

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знесення садиби Зеленських
знесення садиби Зеленських

Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство. Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

22 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев будет судиться с застройщиком и требовать отстроить усадьбу.

Автор: 

Киев (25518) Нацполиция (16459) снос (153)


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Топ комментарии
+12
Слідчі дії по садибі Зеленських треба починати з ОПи Зеленського...
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22.07.2024 14:38
+10
Всі ж в курсі, що будівлю зносить мінкульт, але надрочені студенти прийшли з плакатами до Кличка.
Чи немає маж українській тупості і жадібності
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22.07.2024 14:36
+4
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22.07.2024 14:42
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Всі ж в курсі, що будівлю зносить мінкульт, але надрочені студенти прийшли з плакатами до Кличка.
Чи немає маж українській тупості і жадібності
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22.07.2024 14:36 Ответить
Что очень удивляет по части жлобства, тупости и упрямства. Так у кацапов тоже будь здоров такое. Уже несколько дней по тамошним просторам эта усадьба проходит как дом свой нашего преза, и ещё гуляет тема сильно и раньше что на ,,Буггати,, жена его ганяет по Киеву ночному. Верят с упоением и соплями. Мол купила месяц назад. Всё таки есть что то родственное у нас. Жлобство скорее всего.
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22.07.2024 15:01 Ответить
Слідчі дії по садибі Зеленських треба починати з ОПи Зеленського...
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22.07.2024 14:38 Ответить
і із завгоспа "садиби"
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22.07.2024 15:07 Ответить
Отак ця банда робить завжди! Спочатку знесе, а потів роками будуть шукати винного!
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22.07.2024 14:39 Ответить
знову ти демонструєш свою тупість
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22.07.2024 14:59 Ответить
Тупі завжди так вважають.
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22.07.2024 15:28 Ответить
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22.07.2024 14:42 Ответить
Снести все нахер и закатать асфальтом.
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22.07.2024 14:46 Ответить
Хм, а що тут розслідувати? Є власник. Він найняв людей, дав команду знести. Все!
Інше питання де були всі поліцаї та інші наглядачі за історичною спадщиною?
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22.07.2024 14:48 Ответить
Там потрібно розслідувати, чому жоден поліцейський патруль за час знесення будівлі ЖОДНОГО РАЗУ не заїхав на вулицю Тургеєвську.
Баба петрушку до метро Лівобережна принесе торгувати, весь Главк Київської поліції д4сантом висадиться. А тут, цент міста, трал, екскаватор, перекритий проїзд і ЖОДНОГО міліціонєра
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22.07.2024 15:46 Ответить
Перестраивали квартиру первого этажа под магазин. Начали ставить забор, в течении трех часов пришли проверить разрешение на проведение наружных работ. Забор можно было поставить на 2 месяца. Донецк 2001 год.
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22.07.2024 16:53 Ответить
Покарання: цілодобовий перегляд номерів кварталу95!
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22.07.2024 15:02 Ответить
кругом одни зеленские
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22.07.2024 15:07 Ответить
зєленско-дєрмачньІє
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22.07.2024 15:09 Ответить
Чергова непрофесійність авторів ЦН. Автор статті навіть не звернув уваги, що знесена не садиба, а будівля.
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22.07.2024 15:30 Ответить
Ввімкнули дурника що не відомо хто зносе і за чий рахунок свавілля.
Київске кубло забудовників одакове з усіма що панують в Україні!
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22.07.2024 15:31 Ответить
по заголовку так, ніби, Банкову зносять...
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22.07.2024 17:35 Ответить
Треба покарання, щоб в майбутньому таке не траплялося з садибою Єрмака !!!
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22.07.2024 18:43 Ответить
 
 