Снос усадьбы Зеленских: полиция Киева проводит следственные действия. ФОТО

Полиция Киева сейчас проводит следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сотрудники полиции проводят обыски у владельцев дома и в строительной компании, которая непосредственно осуществляла демонтаж здания.

Отмечается также, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял. Последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом осуществления любых действий.

Уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины - по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч.2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

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Напомним, 19 июля в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году. Полиция открыла уголовное производство. Впоследствии стало известно, что прокуратура начала уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских в Киеве.

22 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев будет судиться с застройщиком и требовать отстроить усадьбу.