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Потенциальные кандидаты от Демократов поддержали выдвижение Харрис в президенты США, - CNN

Камала Гарріс

Представители Демократической партии, которых СМИ называли потенциальными кандидатами в президенты США, публично поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис, после решения Байдена о выходе из гонки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Так выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии поддержали губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Мэриленда Уэс Мур, губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Отмечается, что их называли одними из самых вероятных альтернативных кандидатов в президенты от партии, кроме Харрис. В то же время неизвестно, не будут ли они участвовать в кампании как кандидаты в вице-президенты самой Харрис.

Кроме того, независимый сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин, который также рассматривался как потенциальный претендент на номинацию Демократической партии, опроверг намерения участвовать в партийном соревновании.

Это увеличивает шансы того, что делегаты Демпартии, которые ранее поддержали выдвижение Джо Байдена, на съезде или раньше засвидетельствуют поддержку Камале Харрис, таким образом сделав ее официальным кандидатом на высший пост в США.

Также читайте: Шольц о выходе Байдена из президентской гонки: Решение заслуживает уважения

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+12
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22.07.2024 19:29
+8
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22.07.2024 18:58
+7
Тем не менее во время Тетчер бедные стали богаче и она вывела страну из кризиса. А вот о тех кто загонял бедных в долги леваки не волнуются.
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22.07.2024 19:49
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Это ЗЕля зиц-президент Украины.
Как Фунт, зиц-председатель.
Правят дерьмаки с шаурмаками, а вы сопите и терпите.
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23.07.2024 03:53 Ответить
В Украине всегда правила мафия. Именно она привела Украину к текущему состоянию. Но её никто не трогал и не трогает.
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23.07.2024 06:46 Ответить
И ракетами фуярит мафия, и бомбами...
Тетка , ну не нажирайся ты стекломоя до потери разума, умей вовремя тормознуть.
Но лучше продолжай ,раньше сдохнешь - меньше поноса на форуме будет
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25.07.2024 05:57 Ответить
Россия всегда устраивает театр. Для театра должны быть актеры, играющие роли. Роль наших сейчас - тупых гордых варваров, которых бомбит цивилизация Москвы. Такой сценарий Кремля.
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26.07.2024 19:53 Ответить
я вас дуже здивую - у США НЕ має дь'Єрмаків, совсєм !
там всі люди офіційно оформлені на роботі...😕
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23.07.2024 01:30 Ответить
Трампакс старий пердун, маразматик, деменція, альцгеймер, що там ще є в старості?
Це все хай згадає як він називав Байдена на минулих виборах: Байдену тоді було 79, трампаксу зараз 80
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22.07.2024 19:32 Ответить
As expected. No volunteers to go on a suicide mission against Trump, as there will not be another chance for the loser in four years. So they will push Kamala forward and sit this one out.
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22.07.2024 19:36 Ответить
Еще бы Трампа на Никки Хейли заменить и можно было бы праздновать победу здравого смысла в США.
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22.07.2024 19:43 Ответить
Так вона ж скурвилась. Останнім часом вона зовсім нічого не має проти трумпа, хоча свою кампанію вела базуючись на критиці рудоклована.
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22.07.2024 19:58 Ответить
Так може то у них така партійна дисципліна, якщо вже є єдиний кандидат від партії, логічно, що інші члени тієї ж партії вже не кидають тінь на плетінь, як в часи внутрішньо партійної боротьби, а чекають, поки переможе свій представник від партії, а далі ділять портфелі
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22.07.2024 20:22 Ответить
А шо, кроме пьоZD и выбрать некого?
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23.07.2024 03:55 Ответить
Ура !!! Эта кобыла тупая и табуретке проиграет! Трамп уже выиграл !!! Ура !
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22.07.2024 20:20 Ответить
Какой вы наивный. Думаете народ по интеллекту выбирает? Народ тупее чем табуретка.
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22.07.2024 20:23 Ответить
Ну да не скажи, есть такое слово как харизма, этой курве вообще нельзя рот раскрывать. Это чудовище такое городит, что старый хер байден интелектуалом покажется, ее вообще на люди нельзя показывать... Ее взяли типа из за "пи*ды и цвета кожи" что бы "лохторат поднять". Все. Она управляет США, это даже представить нельзя впринципе. Это же смешно
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22.07.2024 22:36 Ответить
Від "цезарської харізми" трампона американці проголосують хоч за "чорну табуретку".
Бо ця "табуретка" не така вже й погана 😂👍
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23.07.2024 01:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OxzFz7lCdRk

Самая конченая. А за трампона 40% американцев проголосуют, даже если против него будет Иисус Христос, потому что они полюбому за Трампа проголосуют. МАГА же. Трамп сделает Украину великой снова !!!!!
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23.07.2024 01:44 Ответить
Я от читала, хоч й не особливо обізнана в американській внутрішній політиці ( все одно не виборець), що Байден дозволив в'їхати дуже багатьом мігрантам з Азії, Африки та Латинської Америки, от і корінне населення (умовно корінне, звісно, корінного індійців, там не так-то багато залишилося) незадоволене. І ще там у нього якісь внутрішні прорахунки. Зброю Байден дає, але помалу, стріляти далі визначених ліній не дозволяє. Але риторика Трампа теж не додає оптимізму, ще й з таким віце-президентом в комплекті
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23.07.2024 02:56 Ответить
Харріс- (прокурор!!!-) і кандидат в президенти США, порве Трампа, як Бобік газету...?!В якості суддів запросить народ США, Трампа виставить як звинуваченого, з фактами його злочинної діяльності, по її твердженням ...?Як гарно демократи всіх обставили...?А в рашоSZтані від страху її перемоги "нєпроізвольноє іспусканіє мочі і кала"бздять...?
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23.07.2024 05:45 Ответить
Олеже не сміши, всі знають шо вона нєізбєраєма її і в США ненавидять більше Трампа, будут скрипіти зубами та голосувати за Трампа, лішби нє Камелла. Вона тупюща стерво. Нехай хоча б пельку відкриє - всьо, капець. Ти про неї нічого не знаєшь.
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23.07.2024 08:33 Ответить
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