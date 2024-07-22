Потенциальные кандидаты от Демократов поддержали выдвижение Харрис в президенты США, - CNN

Представители Демократической партии, которых СМИ называли потенциальными кандидатами в президенты США, публично поддержали выдвижение вице-президента Камалы Харрис, после решения Байдена о выходе из гонки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Так выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от Демократической партии поддержали губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Мэриленда Уэс Мур, губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Отмечается, что их называли одними из самых вероятных альтернативных кандидатов в президенты от партии, кроме Харрис. В то же время неизвестно, не будут ли они участвовать в кампании как кандидаты в вице-президенты самой Харрис.

Кроме того, независимый сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин, который также рассматривался как потенциальный претендент на номинацию Демократической партии, опроверг намерения участвовать в партийном соревновании.

Это увеличивает шансы того, что делегаты Демпартии, которые ранее поддержали выдвижение Джо Байдена, на съезде или раньше засвидетельствуют поддержку Камале Харрис, таким образом сделав ее официальным кандидатом на высший пост в США.

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Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позже вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.