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Первые €1,4 миллиарда евро от замороженных активов РФ Украина получит в начале августа - Боррель

Жозеп Боррель

Первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов для Украины поступит уже в августе.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого транша в 1,4 млн евро, что, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе", - отметил Боррель.

Он добавил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.

"Таким образом, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и из самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Читайте также: ЕС "очень скоро" представит план относительно $50 млрд для Украины из замороженных активов РФ, - еврокомиссар Джентилони

Автор: 

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Гроші зеленим не давайте, тільки зброю. Бо зелені розбазарять купуючи в рази дорожче.
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22.07.2024 22:08 Ответить
КОНТРОЛЬ+КОНТРОЛЬ мінус люди ************
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22.07.2024 22:26 Ответить
Тільки не через ОПУ, як 650 партій ГумДопомоги від Західних Партнерів!!
До кордону дійшли 650, а потім десь там, підконтрольно, і загубилися і так і посьогодні…. Хіба, що привладні, піднімуть оклади помічників нардепів з ВРУ!!!! Самі обездолені, верстви Українців!!! Усе ж таки, як ніяк, родичі…
Ну і отим, бідолашним мєнєнджерам, від ЕНЕРГЕТИКИ, за знищені рашистами, енергоГенеруючі потужності в Україні!!
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22.07.2024 22:09 Ответить
Який прекрасний хід.
Гроші залишаться в країнах які постачають озброєння за завищеними цінами.

Напевно і МіГ-27 Польща віддасть за ціною F-35
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22.07.2024 22:24 Ответить
Передача Україні польських МіГ-29 прямо залежить від графіку постачання до Польщі американських літаків F-35.

Джерело:
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22.07.2024 22:27 Ответить
Всі переозброюються ща рахунок України!

Сюди ж відправляють"прострочення"...
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22.07.2024 22:30 Ответить
Ці гроші не можуть вирішити великі проблеми Україні, яка потребує великої кількості висококласної зброї, але НАТО її не надасть.https://us.yahoo.com/news/russia-advances-donbas-ukraine-hits-162304340.html
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22.07.2024 22:27 Ответить
 
 