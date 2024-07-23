Первые €1,4 миллиарда евро от замороженных активов РФ Украина получит в начале августа - Боррель
Первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов для Украины поступит уже в августе.
Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого транша в 1,4 млн евро, что, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе", - отметил Боррель.
Он добавил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.
"Таким образом, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и из самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.
Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.
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До кордону дійшли 650, а потім десь там, підконтрольно, і загубилися і так і посьогодні…. Хіба, що привладні, піднімуть оклади помічників нардепів з ВРУ!!!! Самі обездолені, верстви Українців!!! Усе ж таки, як ніяк, родичі…
Ну і отим, бідолашним мєнєнджерам, від ЕНЕРГЕТИКИ, за знищені рашистами, енергоГенеруючі потужності в Україні!!
Гроші залишаться в країнах які постачають озброєння за завищеними цінами.
Напевно і МіГ-27 Польща віддасть за ціною F-35
Джерело:
Сюди ж відправляють"прострочення"...