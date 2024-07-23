Первые €1,4 миллиарда евро от замороженных активов РФ Украина получит в начале августа - Боррель

Первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов для Украины поступит уже в августе.

Об этом сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается доходов, я проинформировал министров о прогрессе в подготовке первого транша в 1,4 млн евро, что, как ожидается, состоится в начале августа, на следующей неделе", - отметил Боррель.

Он добавил, что эти средства будут направлены на закупку приоритетного военного оборудования для Украины - средств противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и вооружений в украинской промышленности.

"Таким образом, мы не просто будем оказывать военную поддержку Украине, но и из самой Украины. Что, конечно, является самым логичным и эффективным путем, которым мы можем пойти", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

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