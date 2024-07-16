РУС
ЕС "очень скоро" представит план относительно $50 млрд для Украины из замороженных активов РФ, - еврокомиссар Джентилони

Єврокомісар  Паоло Джентілоні,

Европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, план помощи Украине, основанный на использовании доходов от замороженных российских активов, будет обсуждаться министрами финансов и главами центральных банков стран "Группы семи" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Начало этого процесса является неотложным. Именно поэтому, а также в связи со встречей G7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно быстрее, то есть очень скоро", - подчеркнул Джентилони.

Читайте также: Украина получит первый транш помощи с доходов от российских активов через несколько недель, - Еврокомиссия

Еврокомиссар добавил, что план Еврокомиссии акцентирует "непрерывность поддержки Украины", поскольку ЕС хочет дать четкий сигнал, что "страны G7 и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Отмечается, что ЕС ищет способы обойти противодействие поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, которая сейчас председательствует в блоке. Будапешт помешал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Читайте также: США еще не определили сумму, которую выделят Украине за счет доходов от замороженных активов РФ, - Politico

Автор: 

+1
Це як з F-16. Вже в дорозі...

16.07.2024 14:31 Ответить
+1
про вступ у єс і нато щось давно не писали.

16.07.2024 14:41 Ответить
+1
"дуже нескоро" брат дєрьмака представить план куди ці мільярди зникли ,заразом з ним і його собратєльніками ))

16.07.2024 14:42 Ответить
о Богі..... ЄС така моторна контора що років за 200 буде..

16.07.2024 14:29 Ответить
Це як з F-16. Вже в дорозі...

16.07.2024 14:31 Ответить
F-16 - це зброя перемоги. Захід ще не вирішив коли саме Україна має перемогти.
Але обіцяли до кінця літа перші пташки злетять в Українське небо Криму!

16.07.2024 15:06 Ответить
Не вирішив кажете? А чого чекають? Коли трамп увійде в Білий Дім?

16.07.2024 20:05 Ответить
Не кого а що.
"Вирізання" росії з світової єкономіки - це тонка хірургічна операція.
Чекають ослаблення російської єкономіки до межі коли її крах мало вплине на світову ділову активність.

17.07.2024 12:01 Ответить
про вступ у єс і нато щось давно не писали.

16.07.2024 14:41 Ответить
"дуже нескоро" брат дєрьмака представить план куди ці мільярди зникли ,заразом з ним і його собратєльніками ))

16.07.2024 14:42 Ответить
Пропонуєш не брати?

16.07.2024 15:04 Ответить
Невздумайте. В Україні багато грошей і вона може сама, без будь якої допомоги закупати зброю та б/к до неї.

16.07.2024 14:49 Ответить
Кредит і допомога це різні речі.

16.07.2024 15:30 Ответить
 
 