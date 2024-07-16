ЕС "очень скоро" представит план относительно $50 млрд для Украины из замороженных активов РФ, - еврокомиссар Джентилони

Европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, план помощи Украине, основанный на использовании доходов от замороженных российских активов, будет обсуждаться министрами финансов и главами центральных банков стран "Группы семи" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Начало этого процесса является неотложным. Именно поэтому, а также в связи со встречей G7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно быстрее, то есть очень скоро", - подчеркнул Джентилони.

Еврокомиссар добавил, что план Еврокомиссии акцентирует "непрерывность поддержки Украины", поскольку ЕС хочет дать четкий сигнал, что "страны G7 и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Отмечается, что ЕС ищет способы обойти противодействие поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, которая сейчас председательствует в блоке. Будапешт помешал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

